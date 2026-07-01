«КАТАИБ»

«КАТАИБ» - по­ли­тическое по­лу­во­ен­ное дви­же­ние ли­ван­ских хри­сти­ан- ма­ро­ни­тов .

Соз­да­но в 1936 году; с 1943 года дей­ст­ву­ет как по­ли­тическая пар­тия. Ос­но­ва­тель «Катаиб» - Пьер Жмай­ель (пред­ста­ви­тель влия­тель­но­го ма­ро­нит­ско­го ро­да; смотрите Жмай­ель ). Главный ло­зунг: «Бог, оте­че­ст­во и се­мья». Со­глас­но от­стаи­вае­мой «Катаиб» док­три­не «ли­ван­ско­го на­цио­на­лиз­ма», са­мо­быт­ная ли­ван­ская на­ция име­ет не араб­ское, а фи­ни­кий­ское про­ис­хо­ж­де­ние. В си­лу это­го ли­де­ры «Катаиб» от­вер­га­ют ин­те­гра­цию Ли­ва­на с арабскими го­су­дар­ст­ва­ми и ори­ен­ти­ру­ют­ся на тес­ное со­труд­ни­че­ст­во со стра­на­ми За­па­да (в пер­вую оче­редь с Фран­ци­ей и США ). По­сле избра­ния пре­зи­ден­том Ли­ва­на в 1958 году Ф. Ше­ха­ба и фор­ми­ро­ва­ния но­во­го пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с Р. Ка­ра­ме пар­тия «Катаиб» име­ла влия­тель­ную фрак­цию в пар­ла­мен­те, а П. Жмай­ель не­од­но­крат­но за­ни­мал ми­ни­стер­ские по­сты. От­ря­ды «Катаиб» (до 10 тысяч бой­цов) при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в гражданской вой­не в Ли­ва­не 1975-1990 годов и со­став­ля­ли ос­но­ву так называемых Ли­ван­ских сил. По­сле убий­ст­ва в 1982 году пре­зи­ден­та Ли­ва­на Ба­ши­ра Жмай­е­ля (сы­на П. Жмай­е­ля) и смер­ти са­мо­го П. Жмай­е­ля в 1984 году влия­ние «Катаиб» за­мет­но сни­зи­лось. Ны­не пар­тию воз­глав­ля­ет Амин Жмай­ель (сын П. Жмай­е­ля).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)