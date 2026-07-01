«КАТАИБ»
«КАТАИБ» - политическое полувоенное движение ливанских христиан-маронитов.
Создано в 1936 году; с 1943 года действует как политическая партия. Основатель «Катаиб» - Пьер Жмайель (представитель влиятельного маронитского рода; смотрите Жмайель). Главный лозунг: «Бог, отечество и семья». Согласно отстаиваемой «Катаиб» доктрине «ливанского национализма», самобытная ливанская нация имеет не арабское, а финикийское происхождение. В силу этого лидеры «Катаиб» отвергают интеграцию Ливана с арабскими государствами и ориентируются на тесное сотрудничество со странами Запада (в первую очередь с Францией и США). После избрания президентом Ливана в 1958 году Ф. Шехаба и формирования нового правительства во главе с Р. Караме партия «Катаиб» имела влиятельную фракцию в парламенте, а П. Жмайель неоднократно занимал министерские посты. Отряды «Катаиб» (до 10 тысяч бойцов) принимали активное участие в гражданской войне в Ливане 1975-1990 годов и составляли основу так называемых Ливанских сил. После убийства в 1982 году президента Ливана Башира Жмайеля (сына П. Жмайеля) и смерти самого П. Жмайеля в 1984 году влияние «Катаиб» заметно снизилось. Ныне партию возглавляет Амин Жмайель (сын П. Жмайеля).