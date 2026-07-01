КАСЫМОВ КЕНЕСАРЫ

КАСЫМОВ КЕНЕСАРЫ - ка­захский сул­тан, с 1841 года хан Сред­не­го жу­за.

Как пред­ста­ви­тель выс­ше­го ка­захского со­сло­вия сул­та­нов («то­ре», «ак-сюй­ек» - бе­лая кость, или Чин­ги­си­ды), пре­тен­до­вал на ти­тул ха­на. Не при­знал уп­разд­не­ние российским пра­ви­тель­ст­вом в 1822 году ин­сти­ту­та хан­ской вла­сти. В 1837 году воз­гла­вил вос­ста­ние ка­за­хов про­тив Российской им­пе­рии (про­дол­жа­лось до 1847 года), ко­то­рое ох­ва­ти­ло не толь­ко Ка­зах­стан, но и Среднюю Азию. Под на­тис­ком российских войск и ка­за­че­ст­ва опол­че­ние Касымова не­од­но­крат­но от­сту­па­ло на тер­ри­то­рию Хи­вин­ско­го, Ко­канд­ско­го ханств и в го­ры Кир­ги­зии. На под­чи­нён­ных зем­лях Касымов вос­ста­нав­ли­вал тра­диционные ин­сти­ту­ты ко­че­во­го ка­захского об­ще­ст­ва - хан­скую власть, суд би­ев, за­кре­пил ряд норм му­сульманского пра­ва при сбо­ре на­ло­гов. Про­во­дил жё­ст­кую по­ли­ти­ку, чем вос­ста­но­вил про­тив се­бя Ко­канд и Хи­ву, многие ка­захские ро­ды, киргизских вла­де­те­лей - ма­на­пов, от рук ко­то­рых в ито­ге по­гиб. Касымов был яр­кой и про­ти­во­ре­чи­вой лич­но­стью, от­ли­чал­ся боль­шой лич­ной храб­ро­стью. В стрем­ле­нии к вос­соз­да­нию Ка­зах­ско­го хан­ст­ва он не ос­та­нав­ли­вал­ся пе­ред кро­во­про­ли­ти­ем, сжи­гал ка­зац­кие ста­ни­цы и це­лые ау­лы «от­ступ­ни­ков».