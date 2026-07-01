КАСЫМОВ КЕНЕСАРЫ
КАСЫМОВ КЕНЕСАРЫ - казахский султан, с 1841 года хан Среднего жуза.
Как представитель высшего казахского сословия султанов («торе», «ак-сюйек» - белая кость, или Чингисиды), претендовал на титул хана. Не признал упразднение российским правительством в 1822 году института ханской власти. В 1837 году возглавил восстание казахов против Российской империи (продолжалось до 1847 года), которое охватило не только Казахстан, но и Среднюю Азию. Под натиском российских войск и казачества ополчение Касымова неоднократно отступало на территорию Хивинского, Кокандского ханств и в горы Киргизии. На подчинённых землях Касымов восстанавливал традиционные институты кочевого казахского общества - ханскую власть, суд биев, закрепил ряд норм мусульманского права при сборе налогов. Проводил жёсткую политику, чем восстановил против себя Коканд и Хиву, многие казахские роды, киргизских владетелей - манапов, от рук которых в итоге погиб. Касымов был яркой и противоречивой личностью, отличался большой личной храбростью. В стремлении к воссозданию Казахского ханства он не останавливался перед кровопролитием, сжигал казацкие станицы и целые аулы «отступников».