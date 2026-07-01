КАСЫМ АЛЬ-АНВАР

КАСЫМ АЛЬ-АНВАР ( псевдоним ; настоящее имя Му­над­дин Ади бен На­сир бен Га­рун бен Абуль­ка­сым Гу­сей­ни) - азербайджанский по­эт.

Пи­сал на персидском и азербайджанском язы­ках. Жил в Теб­ри­зе, учил­ся у зна­ме­ни­то­го су­фия Шей­ха Сад­ред­ди­на. Слу­жил при­двор­ным по­этом у пра­ви­те­ля Ге­ра­та Шах­ру­ха; за­по­доз­рен­ный в за­го­во­ре, был со­слан в город Са­мар­канд. Касым аль-Анвар - ав­тор ли­ри­ко-фи­лософских сти­хов, пре­имущественно су­фий­ско­го тол­ка (смотрите Суфизм ). Осо­бую по­пу­ляр­ность по­лу­чи­ла по­эма «Друг про­све­щён­ных», по­ве­ст­вую­щая о чес­ти и бес­чес­тии, чис­то­те ду­ши и низ­мен­ных уте­хах, щед­ро­сти и алч­но­сти, са­мо­по­жерт­во­ва­нии во имя бла­го­род­ных це­лей и гор­ды­не.