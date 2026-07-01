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КАСЫМ АЛЬ-АНВАР
КАСЫМ АЛЬ-АНВАР (псевдоним; настоящее имя Мунаддин Ади бен Насир бен Гарун бен Абулькасым Гусейни) - азербайджанский поэт.
Писал на персидском и азербайджанском языках. Жил в Тебризе, учился у знаменитого суфия Шейха Садреддина. Служил придворным поэтом у правителя Герата Шахруха; заподозренный в заговоре, был сослан в город Самарканд. Касым аль-Анвар - автор лирико-философских стихов, преимущественно суфийского толка (смотрите Суфизм). Особую популярность получила поэма «Друг просвещённых», повествующая о чести и бесчестии, чистоте души и низменных утехах, щедрости и алчности, самопожертвовании во имя благородных целей и гордыне.
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