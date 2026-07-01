КАСЫДА
КАСЫДА - жанр поэзии в литературах Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии.
Сложилась в арабской литературе доисламского периода и оставалась продуктивной до начала XX века. Касыда состоит из бейтов на одну рифму (смотрите Монорим). Согласно описанию Ибн Кутайбы, в Касыбе выделяются три основных части, каждая из которых содержит определённые темы. В 1-й части (насиб) поэт рассказывает о прибытии с друзьями к месту покинутой стоянки племени, вспоминает о возлюбленной, о прошедшей молодости. Во 2-й части (рахил) повествуется о пути к влиятельному лицу, которому посвящена Касыда, описываются пустыня, верблюд или конь поэта. В 3-й - воздаётся хвала лицу, к которому прибыл поэт. Такая композиция не была строгой и могла меняться. В структуре Касыды в синкретическом виде содержались элементы будущих традиционных жанров классической арабской литературы: мотивы 1-й части стали основой для любовной поэзии (газал, или газель), так называемых винных (хамриййат) и медитативных (зухдиййат) стихов, 2-й части - для жанра описаний (васф), самовосхвалений (фахр) и частично охотничьей поэзии (тардиййат), к 3-й части восходят жанры восхваления (мадх) и осмеяния (хаджа).