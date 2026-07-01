КАСЫДА

КАСЫДА - жанр по­эзии в ли­те­ра­ту­рах Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка, Юго-Восточной Азии.

Сло­жи­лась в арабской литературе до­ис­лам­ско­го пе­рио­да и ос­та­ва­лась про­дук­тив­ной до начала XX века. Касыда со­сто­ит из бей­тов на од­ну риф­му (смотрите Мо­но­рим). Со­глас­но опи­са­нию Ибн Ку­тай­бы, в Касыбе вы­де­ля­ют­ся три основных час­ти, ка­ж­дая из ко­то­рых со­дер­жит оп­ре­де­лён­ные те­мы. В 1-й час­ти (на­сиб) по­эт рас­ска­зы­ва­ет о при­бы­тии с друзь­я­ми к мес­ту по­ки­ну­той сто­ян­ки пле­ме­ни, вспо­ми­на­ет о воз­люб­ленной, о про­шед­шей мо­ло­до­сти. Во 2-й час­ти (ра­хил) по­ве­ст­ву­ет­ся о пу­ти к влия­тель­но­му ли­цу, ко­то­ро­му по­свя­ще­на Касыда, опи­сы­ва­ют­ся пус­ты­ня, верб­люд или конь по­эта. В 3-й - воз­да­ёт­ся хва­ла ли­цу, к ко­то­ро­му при­был по­эт. Та­кая ком­по­зи­ция не бы­ла стро­гой и мог­ла ме­нять­ся. В струк­ту­ре Касыды в син­кре­тическом ви­де со­дер­жа­лись эле­мен­ты бу­ду­щих тра­диционных жан­ров клас­сической арабской литературы: мо­ти­вы 1-й час­ти ста­ли ос­но­вой для лю­бов­ной по­эзии (га­зал, или га­зель), так называемых вин­ных (хам­риййат) и ме­ди­та­тив­ных (зух­диййат) сти­хов, 2-й час­ти - для жан­ра опи­са­ний (васф), са­мо­вос­хва­ле­ний (фахр) и час­тич­но охот­ничь­ей по­эзии (тар­диййат), к 3-й час­ти вос­хо­дят жан­ры вос­хва­ле­ния (мадх) и ос­мея­ния (хад­жа).

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