КАСУКАБЕ
КАСУКАБЕ - город в Японии, префектура Сайтама; входит в городскую агломерацию Токио.
Население 208 тысяч человек (2008 год). Расположен на юге центральной части острова Хонсю, на реке Фурутоне. Транспортный узел.
Город основан в 1954 году. В 2005 году к нему присоединён близлежащий населённый пункт Сёва. Храм Явата (1331 год). Университет Кёэй (2001 год; негосударственный). Парк Усидзима-но-Фудзи с вековыми павловниями (род деревьев семейства норичниковых). Музей воздушных змеев (1990 год). Ежегодный фестиваль воздушных змеев (3 и 5 мая).
Касукабе входит в промышленную зону Кейхин. Производство строительного оборудования (компания «Mikasa Construction Equipment»), медицинской техники («Senko Medical Instrument Manufacturing Co.», «Atom Medical Corporation»), электромоторов («Kasuga Electric Co.»), электронной оптики («Furukawa Denshi Co.»), косметических средств («Evermere Cosmetics»). Предприятия фармацевтической (компании «Nippon Organon», «Saitama Daiichi Pharmaceutical Co.», «Nipro Genepha Corporation»; центральная исследовательская лаборатория «Sangi Co.»), пищевой промышленности. Традиционные промыслы (с XVII века изделия из древесины павловнии - шкафы, тумбочки, башмаки, игрушки и прочее, куклы дарума из папье-маше). В окрестностях Касукабе для предотвращения наводнений с 1992 года сооружается один из крупнейших в мире водосборных коллекторов.