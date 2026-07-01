КАСУКАБЕ

КАСУКАБЕ - го­род в Япо­нии , пре­фек­ту­ра Сай­та­ма; вхо­дит в городскую агло­ме­ра­цию То­кио.

Население 208 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на юге центральной час­ти острова Хон­сю, на реке Фу­ру­то­не. Транс­порт­ный узел.

Го­род ос­но­ван в 1954 году. В 2005 году к не­му при­сое­ди­нён близ­ле­жа­щий на­се­лён­ный пункт Сё­ва. Храм Ява­та (1331 год). Университет Кё­эй (2001 год; не­го­су­дар­ст­вен­ный). Парк Усид­зи­ма-но-Фуд­зи с ве­ко­вы­ми пав­лов­ния­ми (род де­ревь­ев семейства но­рич­ни­ко­вых). Му­зей воз­душ­ных зме­ев (1990 год). Еже­год­ный фес­ти­валь воз­душ­ных зме­ев (3 и 5 мая).

Касукабе вхо­дит в промышленную зо­ну Кей­хин. Производство стро­ительного обо­ру­до­ва­ния (ком­па­ния «Mikasa Construction Equipment»), медицинской тех­ни­ки («Senko Medical Instrument Manufacturing Co.», «Atom Medical Cor­poration»), элек­тро­мо­то­ров («Kasuga Elec­tric Co.»), элек­трон­ной оп­ти­ки («Fu­rukawa Denshi Co.»), кос­ме­тических средств («Evermere Cosmetics»). Пред­при­ятия фар­ма­цев­ти­че­ской (ком­па­нии «Nippon Or­ganon», «Saitama Daiichi Pharmaceutical Co.», «Nipro Genepha Corporation»; центральная ис­сле­до­ва­тель­ская ла­бо­ра­то­рия «San­gi Co.»), пи­ще­вой промышленности. Тра­диционные про­мыс­лы (с XVII века из­де­лия из дре­ве­си­ны пав­лов­нии - шка­фы, тум­боч­ки, баш­ма­ки, иг­руш­ки и прочее, кук­лы да­ру­ма из па­пье-ма­ше). В ок­ре­ст­но­стях Касукабе для пре­дот­вра­ще­ния на­вод­не­ний с 1992 года со­ору­жа­ет­ся один из круп­ней­ших в ми­ре во­до­сбор­ных кол­лек­то­ров.

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