КАСУГАИ

КАСУГАИ - го­род в Япо­нии , пре­фек­ту­ра Ай­ти; спут­ник города На­гоя.

Население 302,9 тысячи человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на юге острова Хон­сю, на реке Сё­най. Че­рез Касугаи про­хо­дит ско­ро­ст­ная ав­то­стра­да «То­мей» (То­кио - На­гоя; 1968 год). Железно-дорожная стан­ция на ма­ги­ст­ра­ли «Тюо» (То­кио - На­гоя). Аэ­ро­порт На­гоя (1944 год; до 2005 года - ме­ж­ду­на­род­ный, с 2005 года об­слу­жи­ва­ет внутренние ли­нии; 11,6 миллионов пас­са­жи­ров и 307 тысяч тонн гру­зов в 2006 году).

По­се­ле­ние воз­ник­ло в пе­ри­од То­ку­га­ва. Бы­ст­ро раз­ви­ва­лось по­сле строи­тель­ст­ва на его тер­ри­то­рии в 1939 году ар­се­на­ла. Ста­тус го­ро­да с 1943 года.

Буд­дий­ский храм Ми­цуд­зо­ин (конец XIV века). Университет Тю­бу (не­го­су­дар­ст­вен­ный). По­ли­цей­ская ака­де­мия пре­фек­туры Ай­ти. Ме­мо­ри­аль­ный му­зей Оно­но-То­фу (мас­тер кал­ли­гра­фии X века). Еже­год­но (в но­яб­ре) про­во­дит­ся национальный кон­курс кал­ли­гра­фии . Бо­та­нический сад. Кур­ган Фу­та­гоя­ма-Ко­фун (IV-VI века, ар­хео­ло­гический па­мят­ник национального зна­че­ния). Касугаи - круп­ней­ший в Япо­нии центр раз­ве­де­ния как­ту­сов; на восточных ок­раи­нах го­ро­да - пер­си­ко­вые са­ды и ви­но­град­ни­ки.

Важ­ный промышленный центр. Круп­ный цел­лю­лоз­но-бу­маж­ный ком­би­нат (1952 год, «Oji Pa­per Company»); про­изводство ком­плек­тую­щих для ав­то­мо­би­лей (за­вод фир­мы «Tai­ho Kogyo Co.»), иг­ро­вых ав­то­ма­тов «па­тин­ко» («Daikoku Denki Co.»), оч­ков («Kikuchi Optical Corporation»), кон­ди­тер­ских из­де­лий («Kasugai Gummy»).

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