КАСУГАИ
КАСУГАИ - город в Японии, префектура Айти; спутник города Нагоя.
Население 302,9 тысячи человек (2008 год). Расположен на юге острова Хонсю, на реке Сёнай. Через Касугаи проходит скоростная автострада «Томей» (Токио - Нагоя; 1968 год). Железно-дорожная станция на магистрали «Тюо» (Токио - Нагоя). Аэропорт Нагоя (1944 год; до 2005 года - международный, с 2005 года обслуживает внутренние линии; 11,6 миллионов пассажиров и 307 тысяч тонн грузов в 2006 году).
Поселение возникло в период Токугава. Быстро развивалось после строительства на его территории в 1939 году арсенала. Статус города с 1943 года.
Буддийский храм Мицудзоин (конец XIV века). Университет Тюбу (негосударственный). Полицейская академия префектуры Айти. Мемориальный музей Ононо-Тофу (мастер каллиграфии X века). Ежегодно (в ноябре) проводится национальный конкурс каллиграфии. Ботанический сад. Курган Футагояма-Кофун (IV-VI века, археологический памятник национального значения). Касугаи - крупнейший в Японии центр разведения кактусов; на восточных окраинах города - персиковые сады и виноградники.
Важный промышленный центр. Крупный целлюлозно-бумажный комбинат (1952 год, «Oji Paper Company»); производство комплектующих для автомобилей (завод фирмы «Taiho Kogyo Co.»), игровых автоматов «патинко» («Daikoku Denki Co.»), очков («Kikuchi Optical Corporation»), кондитерских изделий («Kasugai Gummy»).