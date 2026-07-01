КАСТРУ АЛВИС АНТОНИУ ДИ
КАСТРУ АЛВИС АНТОНИУ ДИ - бразильский поэт.
Учился на юридическом факультете университета Сан-Паулу. Единственное прижизненное издание - поэтический сборник «Зыбь на волнах» («Espumas flutuantes», 1870 год), отразивший влияние Дж. Байрона и В. Гюго. В большинстве произведений Кастру Алвиса доминирует тема свободы, развитая в духе аболиционизма: драма «Гонзага, или Революция в Минас» («Gonzaga ou a revolução de Minas», издана в 1875 году); поэтический сборник «Рабы» («Os escravos», издан в 1883 году). Кастру Алвис прославился как изысканный лирик, воспевший природу Бразилии: стихи из сборника «Водопад Паулу-Афонсу» («A cachoeira de Paulo Affonso», издан в 1876 году) и других. Творчество Кастру Алвиса стало одним из самых ярких достижений романтизма в бразильской литературе. Скончался от туберкулёза.
Сочинения:
Poesias completas. 3 ed. São Paulo, 1959;
Стихи. М., 1977.