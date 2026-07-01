КАСТРУ АЛВИС АНТОНИУ ДИ

КАСТРУ АЛВИС АНТОНИУ ДИ - бразильский по­эт.

Учил­ся на юри­дическом факультете университета Сан-Пау­лу. Един­ст­вен­ное при­жиз­нен­ное из­да­ние - по­этический сборник «Зыбь на вол­нах» («Espumas flutuantes», 1870 год), от­ра­зив­ший влия­ние Дж. Бай­ро­на и В. Гю­го . В боль­шин­ст­ве про­из­ве­де­ний Кастру Алвиса до­ми­ни­ру­ет те­ма сво­бо­ды, раз­ви­тая в ду­хе або­ли­цио­низ­ма: дра­ма «Гон­за­га, или Ре­во­лю­ция в Ми­нас» («Gonzaga ou a revolução de Minas», издана в 1875 году); по­этический сборник «Ра­бы» («Os escravos», издан в 1883 году). Кастру Алвис про­сла­вил­ся как изы­скан­ный ли­рик, вос­пев­ший при­ро­ду Бра­зи­лии: сти­хи из сборника «Во­до­пад Пау­лу-Афон­су» («A cachoeira de Paulo Affon­so», издан в 1876 году) и других. Твор­че­ст­во Кастру Алвиса ста­ло од­ним из са­мых яр­ких дос­ти­же­ний ро­ман­тиз­ма в бразильской литературе. Скон­чал­ся от ту­бер­ку­лё­за.

Сочинения:

Poesias completas. 3 ed. São Paulo, 1959;

Сти­хи. М., 1977.