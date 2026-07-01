КАСТРО СИПРИАНО
КАСТРО СИПРИАНО - государственный и политический деятель Венесуэлы, генерал.
С 1888 года губернатор штата Тачира. С 1892 года в политической эмиграции в Колумбии. На личные средства сформировал в Капачо в мае 1899 года отряд численностью 60 человек и в октябре того же года в ходе «Возрождения либеральной революции» сверг консервативного президента И. Андраде. В 1899-1901 годах временный правитель, с 1901 года президент (до февраля 1902 года и в мае 1904 - июне 1905 годов временный президент) Венесуэлы. Провёл ряд либеральных реформ. В период Венесуэльского конфликта 1902-1903 годов, защищая национальные интересы страны, пытался оказать противодействие европейским государствам. В 1908 году Кастро, находясь на лечении в Париже, был смещён со своего поста вице-президентом Х.В. Гомесом, получившим поддержку США. В дальнейшем жил в Пуэрто-Рико.