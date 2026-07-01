КАСТРО СИПРИАНО

КАСТРО СИПРИАНО - государственный и поли­тический дея­тель Ве­не­су­элы, ге­не­рал.

С 1888 года гу­бер­на­тор шта­та Та­чи­ра. С 1892 года в по­ли­тической эмиг­ра­ции в Ко­лум­бии . На лич­ные сред­ст­ва сфор­ми­ро­вал в Ка­па­чо в мае 1899 года от­ряд чис­лен­но­стью 60 человек и в ок­тяб­ре то­го же го­да в хо­де «Воз­ро­ж­де­ния ли­бе­раль­ной ре­во­лю­ции» сверг кон­сер­ва­тив­но­го пре­зи­ден­та И. Ан­д­ра­де. В 1899-1901 годах временный пра­ви­тель, с 1901 года пре­зи­дент (до февраля 1902 года и в мае 1904 - ию­не 1905 годов временный пре­зи­дент) Ве­не­су­элы. Про­вёл ряд ли­бе­раль­ных ре­форм. В пе­ри­од Ве­не­су­эль­ско­го кон­флик­та 1902-1903 годов, за­щи­щая национальные ин­те­ре­сы стра­ны, пы­тал­ся ока­зать про­ти­во­дей­ст­вие ев­ропейским го­судар­ст­вам. В 1908 году Кастро, на­хо­дясь на ле­че­нии в Па­ри­же, был сме­щён со сво­его по­ста ви­це-пре­зи­ден­том Х.В. Го­ме­сом, по­лу­чив­шим под­держ­ку США. В даль­ней­шем жил в Пу­эр­то-Ри­ко.