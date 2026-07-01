КАСТРО РУС РАУЛЬ

КАСТРО РУС РАУЛЬ - государственный и по­ли­тический дея­тель Ку­бы, генерал ар­мии.

Из се­мьи круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца; брат Ф. Ка­ст­ро Рус . В конце 1940-х - начале 1950-х годов изу­чал со­цио­ло­гию в Га­ван­ском университете, ак­тив­но со­труд­ни­чал с мо­ло­дёж­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми Народно-со­циа­ли­стической пар­тии. 26.07.1953 года уча­ст­во­вал в воо­руженном на­па­де­нии на ка­зар­мы Мон­ка­да в городе Сан­ть­я­го-де-Ку­ба. Был аре­сто­ван и при­го­во­рён к 13 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. В 1955 году ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии. На­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции в Мек­си­ке. 02.12.1956 года в груп­пе пат­рио­тов вы­са­дил­ся в провинции Орь­ен­те с ях­ты «Гран­ма». В хо­де раз­вер­нув­шей­ся по­сле это­го воо­руженной борь­бы про­тив дик­та­ту­ры Ф. Ба­ти­сты ко­ман­до­вал 2-й пар­ти­зан­ской ко­лон­ной. По­сле по­бе­ды Ку­бин­ской ре­во­лю­ции не­ко­то­рое вре­мя воз­глав­лял во­енную и гражданскую ад­ми­ни­ст­ра­цию провинции Орь­ен­те (январь 1959 года), за­тем на­зна­чен ми­ни­ст­ром Ре­во­люционных во­оруженных сил Рес­пуб­ли­ки Ку­ба. В 1960-1961 годах один из ру­ко­во­ди­те­лей Объ­еди­нён­ных ре­во­люционных ор­га­ни­за­ций, в 1962-1965 годах - Еди­ной пар­тии со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции, с октября 1965 года 2-й сек­ре­тарь ЦК Ком­му­ни­стической пар­тии Ку­бы (КПК) . С 1962 года 1-й заместитель пре­мьер-ми­ни­ст­ра Ре­во­люционного пра­ви­тель­ст­ва Рес­пуб­ли­ки Ку­ба. В октябре 1997 года объ­яв­лен пре­ем­ни­ком Ф. Ка­ст­ро Рус на по­сту 1-го сек­ре­та­ря ЦК КПК, а 29.06.2001 года - на по­сту председателя Государственного со­ве­та и совета министров Рес­пуб­ли­ки Ку­ба. С кон­ца ию­ля 2006 года в свя­зи с бо­лез­нью Ф. Ка­ст­ро Рус вре­мен­но за­ме­щал его на всех важ­ней­ших пар­тий­ных и государственных по­стах. В феврале 2008 года Народной ас­самб­ле­ей Рес­пуб­ли­ки Ку­ба на­зна­чен пред­се­да­те­лем Государственного со­ве­та.