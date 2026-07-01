КАСТРО РУС РАУЛЬ
КАСТРО РУС РАУЛЬ - государственный и политический деятель Кубы, генерал армии.
Из семьи крупного землевладельца; брат Ф. Кастро Рус. В конце 1940-х - начале 1950-х годов изучал социологию в Гаванском университете, активно сотрудничал с молодёжными организациями Народно-социалистической партии. 26.07.1953 года участвовал в вооруженном нападении на казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба. Был арестован и приговорён к 13 годам тюремного заключения. В 1955 году освобождён по амнистии. Находился в эмиграции в Мексике. 02.12.1956 года в группе патриотов высадился в провинции Орьенте с яхты «Гранма». В ходе развернувшейся после этого вооруженной борьбы против диктатуры Ф. Батисты командовал 2-й партизанской колонной. После победы Кубинской революции некоторое время возглавлял военную и гражданскую администрацию провинции Орьенте (январь 1959 года), затем назначен министром Революционных вооруженных сил Республики Куба. В 1960-1961 годах один из руководителей Объединённых революционных организаций, в 1962-1965 годах - Единой партии социалистической революции, с октября 1965 года 2-й секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК). С 1962 года 1-й заместитель премьер-министра Революционного правительства Республики Куба. В октябре 1997 года объявлен преемником Ф. Кастро Рус на посту 1-го секретаря ЦК КПК, а 29.06.2001 года - на посту председателя Государственного совета и совета министров Республики Куба. С конца июля 2006 года в связи с болезнью Ф. Кастро Рус временно замещал его на всех важнейших партийных и государственных постах. В феврале 2008 года Народной ассамблеей Республики Куба назначен председателем Государственного совета.