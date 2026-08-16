КАСТРО РУИС ХОСЕ СИПРИАНО

Кастро Руис (исп. Castro Ruíz), Хосе Сиприано (12.10.1858, Капачо, Венесуэла — 04.12.1924, Сантурсе, Пуэрто-Рико) — политический и военный деятель Венесуэлы, либерал, президент страны (1899—1908).

Родился в семье среднего земельного собственника в районе Венесуэльских Анд, учился (1871—1873) в духовной семинарии в Попяйяне (Колумбия), где сблизился с колумбийскими либералами. Политическая карьера началась в 1876. Дважды (1876, 1886) принимал участие в восстаниях против федеральных властей за автономию Тачиры. В 1888 — губернатор Тачиры, в 1890 — главнокомандующий армией штата, в 1891 — депутат Национального конгресса. В 1892 в результате внутрифракционной борьбы (La Revolución Legalista) между венесуэльскими либералами был вынужден покинуть страну и обосноваться в Кукуте (Колумбия). В 1899, возглавив движение «Возрождение революционного либерализма» («Revolución Liberal Restauradora») сверг действующего президента И. Андраде и захватил власть. Президент Венесуэлы (1899—1908). Придя к власти под лозунгом «Новые люди, новые идеи, новые методы», в практической деятельности вскоре отошел от него. Защищая национальные и экономические интересы страны (Венесуэльский конфликт 1902—1903, когда Венесуэла отказалась платить по внешним долгам) и ограничивая деятельность иностранных компаний, во внутренней политике все чаще прибегал к авторитарным методам, жестоко подавляя оппозиционные силы (Revolución Libertadora, 1901—1903) и ограничивая демократические свободы. Осуществил ряд реформ: создал национальную армию, основал военную академию, навигационную школу, училище морской артиллерии; ограничил деятельность иностранных компаний, издал декрет о недрах, закрепив собственность государства на полезные ископаемые. В 1905 удостоен звания Реставратор Венесуэлы (Restaurador de Venezuela). В 1908, вынужденный выехать в Европу по состоянию здоровья, был при поддержке США свергнут вице-президентом и другом Х. В. Гомесом (1908—1935). К. Р. был запрещен въезд в страну, последние годы (1916—1924) он провел в Пуэрто-Рико.

Лит.: Ермакович Л. М. Политическая борьба в Венесуэле в конце XIX — начале ХХ века. М., 1989; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Paredes A. Como llegó al poder Cipriano Castro. Caracas, 1954; Gallegas Ortiz R. La historia política de Venezuela de Cipriano Castro a Pérez Jiménez. Caracas, 1960; Rangel D. A. Los Andinos en el Poder. Caracas, 1975; Rodriquez Gallard J. Venezuela entre el ascenso y la caida de la Restauración Liberal. Caracas, 1980; Cipriano Castro y su Época. Caracas, 1991; Picón Salas M. Los dias de Cipriano Castro (Historia Venezolana de 1900). Caracas, 2011.