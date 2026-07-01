КАСТРИ
КАСТРИ - столица государства Сент-Люсия, административный центр округа Кастри.
Население 9,9 тысяч человек (2008 год); в пределах округа сконцентрировано около 40% населения страны. Расположен в закрытой бухте на северо-западе острова Сент-Люсия. Порт (обслуживает ежегодно около 1 тысячи судов, в т. ч. круизных). Международный аэропорт Джордж Чарлз (около 400 тысяч пассажиров в год; сообщение в основном с островами Карибского моря). Основан французами в 1650 году. В 1756 году получил современное название (в честь маркиза Шарля де Кастри). С 1814 года под властью Великобритании. Сильно пострадал от пожаров в 1785, 1812 и 1948 годах. С 1979 года столица независимого государства Сент-Люсия. Сохранились: собор Непорочного Зачатия (1894-1931 годы), церковь Святой Троицы. Филиал Вест-Индского университета. Центр торговли и туризма (в основном спортивно-развлекательного: в районе Кастри - яхтинг, виндсёрфинг и дайвинг). Предприятия по переработке сельско-хозяйственной продукции (производство лимонного сока, рома, сахара и др.); производство безалкогольных напитков. Кустарное изготовление сувениров.