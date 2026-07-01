КАСТРИ

КАСТРИ - сто­ли­ца государства Сент-Лю­сия, административный центр округа Ка­ст­ри.

Население 9,9 тысяч человек (2008 год); в пре­де­лах ок­ру­га скон­цен­три­ро­ва­но около 40% населения стра­ны. Рас­по­ло­жен в за­кры­той бух­те на се­ве­ро-за­па­де острова Сент-Лю­сия. Порт (об­слу­жи­ва­ет еже­год­но около 1 тысячи су­дов, в т. ч. кру­из­ных). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Джордж Чарлз (около 400 тысяч пас­са­жи­ров в год; со­об­ще­ние в основном с ост­ро­ва­ми Ка­риб­ско­го моря). Ос­но­ван фран­цу­за­ми в 1650 году. В 1756 году по­лу­чил современное назва­ние (в честь мар­ки­за Шар­ля де Ка­ст­ри). С 1814 года под вла­стью Ве­ли­ко­бри­та­нии . Силь­но по­стра­дал от по­жа­ров в 1785, 1812 и 1948 годах. С 1979 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мо­го государства Сент-Лю­сия. Со­хра­ни­лись: со­бор Не­по­роч­но­го За­ча­тия (1894-1931 годы), церковь Святой Трои­цы. Фи­ли­ал Вест-Инд­ско­го университета. Центр тор­гов­ли и ту­риз­ма (в основном спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­но­го: в рай­оне Кастри - ях­тинг, винд­сёр­финг и дай­винг). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке сельско-хозяйственной про­дук­ции (про­изводство ли­мон­но­го со­ка, ро­ма, са­ха­ра и др.); про­изводство без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков. Кус­тар­ное из­го­тов­ле­ние су­ве­ни­ров.

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