КАСТРАТЫ
КАСТРАТЫ - певцы, у которых вследствие произведённой в детстве кастрации сохранялся высокий голос.
Искусство кастратов получило распространение главным образом в Италии; первые документальные свидетельства о них относятся к середине XVI века. Кастраты пели в католических церквах, где запрещалось пение женщин, и в оперных театрах. В составе итальянских оперных трупп выступали также в Австрии, Англии, Германии, России. Голос кастрата - высокий, достаточно сильный, ровный во всех регистрах, отличался большой подвижностью, что позволяло кастрату исполнять сопрановые и альтовые партии, сложные виртуозные пассажи и долгие выдержанные звуки, характерные для искусства бельканто. В последней четверти XVII века приобрели важнейшее значение в итальянской барочной опере, в XVIII веке - в жанре оперы-сериа, где обычно исполняли главные (и заглавные) мужские партии (например, Юлий Цезарь в одноимённой опере Г.Ф. Генделя), нередко были задействованы и в женских партиях. Пользовались колоссальным успехом у публики, являясь наиболее оплачиваемыми певцами. Знаменитейшие кастраты - Н. Гримальди (Николини), Ф. Бернакки (Сенезино), Фаринелли, Дж. Б. Веллути, Каффарелли, Дж. Крешентини, Л. Маркези, Г. Пакьяротти, Б. Ферри и другие. Псевдоним Сенезино носили в разное время несколько певцов-кастратов. На оперной сцене кастраты перестали выступать в середине XIX века, их пение в католической церкви было запрещено папой Пием X в 1903 году. Последним кастратом считается А. Морески, певший в Сикстинской капелле (умер в 1922 году; сохранились граммофонные записи его голоса, 1902-1903 годы).