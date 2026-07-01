КАСТРАТЫ

КАСТРАТЫ - пев­цы, у ко­то­рых вслед­ст­вие про­из­ве­дён­ной в дет­ст­ве ка­ст­ра­ции со­хра­нял­ся вы­со­кий го­лос.

Ис­кус­ст­во кастратов по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние главным образом в Ита­лии ; пер­вые до­ку­мен­таль­ные сви­де­тель­ст­ва о них от­носят­ся к середине XVI века. Кастраты пе­ли в ка­то­лических церк­вах, где за­пре­ща­лось пе­ние жен­щин, и в опер­ных те­ат­рах. В со­ста­ве итальянских опер­ных трупп вы­сту­па­ли так­же в Ав­ст­рии, Анг­лии, Гер­ма­нии, Рос­сии. Го­лос кастрата - высокий, достаточно силь­ный, ров­ный во всех регистрах, от­ли­чался боль­шой подвижностью, что по­зво­ля­ло кастрату ис­пол­нять со­пра­но­вые и аль­то­вые пар­тии, слож­ные вир­ту­оз­ные пас­са­жи и дол­гие вы­дер­жан­ные зву­ки, ха­рак­тер­ные для ис­кус­ст­ва бель­кан­то. В последней четверти XVII века при­об­ре­ли важ­ней­шее зна­че­ние в итальянской ба­роч­ной опе­ре, в XVIII веке - в жан­ре опе­ры-се­риа , где обыч­но ис­пол­ня­ли главные (и заглавные) муж­ские пар­тии (например, Юлий Це­зарь в од­но­имённой опе­ре Г.Ф. Ген­де­ля), нередко бы­ли за­действованы и в женских партиях. Поль­зовались ко­лос­саль­ным успехом у пуб­ли­ки, являясь наиболее оплачиваемыми пев­ца­ми. Зна­ме­ни­тей­шие кастраты - Н. Гримальди (Ни­ко­лини), Ф. Бер­нак­ки (Сенезино), Фа­ри­нел­ли, Дж. Б. Вел­лу­ти, Каф­фа­рел­ли, Дж. Кре­шен­ти­ни, Л. Мар­ке­зи, Г. Пакь­я­рот­ти, Б. Фер­ри и другие. Псевдоним Се­не­зи­но но­си­ли в раз­ное вре­мя несколько пев­цов-кастратов. На опер­ной сце­не кастраты пе­ре­ста­ли вы­сту­пать в середине XIX века, их пе­ние в ка­то­лической церк­ви бы­ло за­пре­ще­но па­пой Пи­ем X в 1903 году. По­след­ним кастратом счи­та­ет­ся А. Мо­ре­ски, пев­ший в Сик­стин­ской ка­пел­ле (умер в 1922 году; со­хра­ни­лись грам­мо­фон­ные за­пи­си его го­ло­са, 1902-1903 годы).

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