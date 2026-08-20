КАСТРАКАНИ КАСТРУЧЧО ДЕЛЬИ АНТЕЛЬМИНЕЛЛИ

КАСТРАКАНИ КАСТРУЧЧО ДЕЛЬИ АНТЕЛЬМИНЕЛЛИ - пра­ви­тель Лук­ки (1316-1328 годы).

Про­ис­хо­дил из бо­га­то­го ку­печеского ро­да Ан­тель­ми­нел­ли, при­над­ле­жав­ше­го к ги­бел­ли­нам (смотрите Гвель­фы и ги­бел­ли­ны ). В 1300 году был из­гнан гвель­фа­ми из Тос­ка­ны и от­пра­вил­ся в Лон­дон, где за­ни­мал­ся тор­гов­лей, но вско­ре был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Анг­лию. Слу­жил кон­доть­е­ром (смотрите Кон­доть­е­ры ) в ар­мии французского ко­ро­ля Фи­лип­па IV Кра­сиво­го. В 1304 году вер­нул­ся в Ита­лию, где ко­ман­до­вал вой­ска­ми пра­ви­те­ля Пи­зы Угуч­чо­не дел­ла Фад­жуо­ла. В 1314 году взял Лук­ку и в 1316 году стал её пол­но­прав­ным пра­ви­те­лем. Под­дер­жал императора Лю­до­ви­ка IV Ба­вар­ско­го, ко­то­рый до­би­вал­ся ко­ро­на­ции в Ри­ме, за что по­лу­чил от не­го ряд зе­мель. По­сле по­бе­ды Кастракани над фло­рен­тий­ца­ми при Аль­то­па­шо в 1325 году им­пе­ра­тор да­ро­вал ему власть над Лук­кой, Пис­то­ей и Воль­тер­рой. Два го­да спу­стя Кастракани за­хва­тил Пи­зу, став од­ним из са­мых мо­гу­ще­ст­вен­ных пра­ви­те­лей в Ита­лии. В 1327 году Кастракани по­лу­чил от Лю­до­ви­ка IV ти­тул гер­цо­га Лук­ки. Два­ж­ды от­лу­чал­ся от Церк­ви (в 1324 и 1328 годах) па­пой Ио­ан­ном XXII (1316-1334 годы), под­дер­жи­вав­шим гвель­фов. По­сле вне­зап­ной смер­ти Кастракани бо́ль­шая часть его вла­де­ний бы­ла за­хва­че­на Фло­рен­ци­ей . Кастракани по­свя­ще­но про­из­ве­де­ние Н. Ма­киа­вел­ли «Жизнь Ка­ст­руч­чо Ка­ст­ра­ка­ни из Лук­ки» (1520 год).