КАСТОРСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
КАСТОРСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - российский певец (бас), заслуженый артист РСФСР (1934 год).
Учился в Петербургской консерватории по классу С.И. Габеля (1893 год), брал уроки у А. Котоньи. На оперной сцене дебютировал в 1894 году в Пскове (труппа Н. Шампаньера). В 1898-1918 годах солист Мариинского театра, в 1923-1930 годах - Ленинградского театра оперы и балета. В 1901 году, 1904, 1908, 1918-1923 годах выступал в московском Большом театре. Исполнил все основные басовые партии в русских операх, в западном репертуаре выделялись оперы Р. Вагнера. Участник Исторических русских концертов (1907 год) и Русских сезонов С.П. Дягилева в Париже: в 1908 году участвовал в знаменитой постановке оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского в партии Пимена, в 1909 году исполнил партию Токмакова в опере «Иван Грозный» («Псковитянка») Н.А. Римского-Корсакова (в обеих операх был партнёром Ф.И. Шаляпина). Гастролировал в городах России, в Праге, Берлине, Милане (1908 год), Мюнхене (1910 год), Лондоне (1911 год), Харбине (1922-1924 годы), в Японии (1925 год).