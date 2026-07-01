КАСТОРСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

КАСТОРСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - российский пе­вец (бас), заслуженый артист РСФСР (1934 год).

Учил­ся в Пе­тербургской консерватории по клас­су С.И. Га­бе­ля (1893 год), брал уро­ки у А. Ко­то­ньи. На опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­вал в 1894 году в Пско­ве (труп­па Н. Шам­пань­е­ра). В 1898-1918 годах со­лист Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра , в 1923-1930 годах - Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. В 1901 году, 1904, 1908, 1918-1923 годах вы­сту­пал в московском Боль­шом те­ат­ре. Ис­пол­нил все основные ба­со­вые пар­тии в русских опе­рах, в западном ре­пер­туа­ре вы­де­ля­лись опе­ры Р. Ваг­не­ра . Уча­ст­ник Ис­то­рических русских кон­цер­тов (1907 год) и Русских се­зо­нов С.П. Дя­ги­ле­ва в Па­ри­же: в 1908 году уча­ст­во­вал в зна­ме­ни­той по­ста­нов­ке опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го в пар­тии Пи­ме­на, в 1909 году ис­пол­нил пар­тию Ток­ма­ко­ва в опе­ре «Иван Гроз­ный» («Пско­ви­тян­ка») Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (в обе­их опе­рах был парт­нё­ром Ф.И. Ша­ля­пи­на). Га­ст­ро­ли­ро­вал в го­ро­дах Рос­сии, в Пра­ге, Бер­ли­не, Ми­ла­не (1908 год), Мюн­хе­не (1910 год), Лон­до­не (1911 год), Хар­би­не (1922-1924 годы), в Япо­нии (1925 год).