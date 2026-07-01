КАСТОРИЯ
КАСТОРИЯ - город в Греции, в периферии Западная Македония, административный центр нома Кастория.
Население 14,3 тысяч человек (2008 год). Расположен в северо-западной части страны, на берегу озера Кастория (Орестиада). Аэропорт Аристотелис.
По одной из версий, название «Кастория» происходит от имени мифического героя, одного из Диоскуров - Кастора, по другой - от средне-векового греческого ϰάστρο (от латинского castrum - укрепление, лагерь, крепость). В средние века считалось также, что название «Кастория» связано с древне-греческим ϰάστορας - бобёр (из-за обитавших в озере бобров). Военное укрепление Целетрум (Celetrum) на месте современной Кастории основано римлянами после победы во 2-й Македонской войне (200-197 годы до н. э.). Город был построен при императоре Диоклетиане и получил название Диоклетианополь, при византийском императоре Юстиниане I переименован в Юстинианополь, после завоевания болгарским царём Самуилом в 990 году получил славянское название Костур. В 1018 году Василий II Болгаробойца вновь присоединил Касторию к Византии. В 1083 году город был захвачен норманнами под предводительством Роберта Гвискара и его сына Боэмунда. В 1218 году Кастория вошла в состав Эпирского царства Феодора Ангела Комнина Дуки; в 1259 году захвачена войсками Никейской империи; в 1345 году сербским королём Стефаном Душаном включена в состав его царства. В 1380 году Кастория возвращена под власть Византии. В 1385 году захвачена османами (турецкое название Kesriye). В османский период город был важным торговым, ремесленным и культурным центром со смешанным многонациональным населением. Обработка мехов велась в Кастории с XIV века, первые артели скорняков появились в XVII веке После Балканских войн 1912-1913 годов по Бухарестскому миру 1913 года отошла к Греции. В 1941-1944 годах оккупирована германскими и итальянскими войсками.
Старая часть города расположена на полуострове, вдающемся в озеро Кастория. В западной части города - руины крепости (535 год). На городской окраине, на мысу, - монастырь Богородицы (Панагия Мавриотисса, основан в XI веке), в комплекс которого входят церковь (XI век, росписи - XIII век) с колокольней и часовня Святого Иоанна Богослова (XVI век, росписи - 1552 год). В Кастории сохранились свыше 70 церквей IX-XIX веков; в числе наиболее древних: Святого Стефана (около 900 года, росписи - начало X века, XII - начало XIII веков, в нартексе - конец XIII - начало XIV веков), Митрополичий собор Архангелов Михаила и Гавриила (Таксиархис Митрополис; около 900 года, на месте раннехристианской базилики, росписи - начало X века, 1359-1360 годы, на фасаде - середина XIII века, XV век), Богородицы (Панагия Кумбелидикион, или Скутариотисса; начало X века, в плане - триконх; росписи - 1260-1270-х годы, XVII век, на фасаде - 1496 год), Святых Космы и Дамиана (1-я треть XI века, росписи - XI век, конец XII века, XIX век), Святого Николая Каснициса (XII век, росписи - конец XII века), Святого Афанасия Музаки (1384-1385 годы, росписи братьев Музакис и Дионисия). Памятники гражданской архитектуры представлены главным образом особняками купеческих семей (XVII-XIX веков): усадьбы (архондико) Скутариса, Басараса, Натзиса, Сахиниса, Эммануила (1750 год, ныне Музей костюма), Папьяса.
Музеи: краеведческий, византийский (коллекция икон, мозаик, скульптуры XII-XVII веков), этнографический (1975 год, в особняке Н. Айвазиса, XVII век), церковный (собрание икон) и другие. Футбольный клуб «Кастория» (муниципальный стадион, около 8 тысяч мест) - обладатель Кубка Греции 1980 года.
Кастория - один из двух главных греческих центров (наряду с соседним городом Сиатиста) произодства и торговли меховыми изделиями. Действует несколько сотен профильных предприятий; при обработке пушнины используется продукция местных звероводческих хозяйств и зарубежных поставщиков. Один из главных импортёров меховых изделий (главным образом шуб из норки) - Россия. Ежегодная междунар. выставка-ярмарка мехов. Предприятия текстильной (шерстяные ткани), деревообрабатывающей и пищевой (молочная, в т. ч. сыроделие, мясная) промышленности; переработка сельско-хозяйственного сырья. Центр сельско-хозяйственного района (возделывание зерновых и зернобобовых культур, садоводство и животноводство). Рыболовство.
Близ Кастории - раскопки неолитического поселения на сваях Диспилио (5500-3500 годы до н. э.), где была найдена табличка с текстом, датированная около 5260 года до н. э. (один из древнейших в мире памятников письменности). Успенская церковь в селе Зевгостаси (XI век), церковь Святого Ахилла на одноименном острове озера Малая Преспа (XI век), церковь в селе Агиос-Германос (XI век), церковь Святого Георгия в селе Оморфоклисия (XIII век, деревянный рельеф Святого Георгия), пещерные церкви по берегам озера Большая Преспа (церковь Панагия Елеуса, росписи - XIV-XV века); каменные мосты XVI-XIX веков; усадьбы XVIII века в городе Сиатиста.
Иллюстрация:
Кастория. Вид города.
Кастория. Церковь Святого Стефана. Около 900 года.