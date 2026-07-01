КАСТОРИЯ

КАСТОРИЯ - го­род в Гре­ции, в пе­ри­фе­рии Западная Ма­ке­до­ния, административный центр но­ма Кас­то­рия.

Население 14,3 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в северо-западной час­ти стра­ны, на бе­ре­гу озера Кас­то­рия (Оре­стиа­да). Аэ­ро­порт Ари­сто­те­лис.

По од­ной из вер­сий, название «Кастория» про­ис­хо­дит от име­ни ми­фического ге­роя, од­но­го из Дио­ску­ров - Кас­то­ра, по дру­гой - от средне-векового греческого ϰάστρο (от латинского castrum - ук­ре­п­ле­ние, ла­герь, кре­пость). В сред­ние ве­ка счи­та­лось так­же, что название «Кастория» свя­за­но с древне-греческим ϰάστορας - бо­бёр (из-за оби­тав­ших в озе­ре боб­ров). Во­енное ук­ре­п­ле­ние Це­лет­рум (Celetrum) на мес­те современной Кастории ос­но­ва­но рим­ля­на­ми по­сле по­бе­ды во 2-й Ма­кедонской вой­не (200-197 годы до н. э.). Го­род был по­стро­ен при императоре Ди­о­к­ле­тиа­не и по­лу­чил название Ди­ок­ле­тиа­но­поль, при ви­зантийском императоре Юс­ти­ниа­не I пе­ре­име­но­ван в Юс­ти­ниа­но­поль, по­сле за­вое­ва­ния болгарским ца­рём Са­муи­лом в 990 году по­лу­чил славянское название Кос­тур. В 1018 году Ва­си­лий II Бол­га­ро­бой­ца вновь при­сое­ди­нил Касторию к Ви­зан­тии. В 1083 году го­род был за­хва­чен нор­ман­на­ми под пред­во­ди­тель­ст­вом Ро­бер­та Гви­ска­ра и его сы­на Бо­эмун­да. В 1218 году Кастория во­шла в со­став Эпир­ско­го цар­ст­ва Фео­до­ра Ан­ге­ла Ком­ни­на Ду­ки; в 1259 году за­хва­че­на вой­ска­ми Ни­кей­ской им­пе­рии ; в 1345 году сербским ко­ро­лём Сте­фа­ном Ду­ша­ном вклю­че­на в со­став его цар­ст­ва. В 1380 году Кастория воз­вра­ще­на под власть Ви­зан­тии. В 1385 году за­хва­че­на ос­ма­на­ми (турецкое название Kesriye). В ос­ман­ский пе­ри­од го­род был важ­ным тор­го­вым, ре­мес­лен­ным и куль­тур­ным цен­тром со сме­шан­ным мно­го­на­цио­наль­ным на­се­ле­ни­ем. Об­ра­бот­ка ме­хов ве­лась в Кастории с XIV века, пер­вые ар­те­ли скор­ня­ков поя­ви­лись в XVII веке По­сле Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов по Бу­ха­рест­ско­му ми­ру 1913 года ото­шла к Гре­ции. В 1941-1944 годах ок­ку­пи­ро­ва­на германскими и итальянскими вой­ска­ми.

Ста­рая часть го­ро­да рас­по­ло­же­на на по­лу­ост­ро­ве, вдаю­щем­ся в озеро Кас­то­рия. В западной час­ти го­ро­да - руи­ны кре­по­сти (535 год). На городской ок­раи­не, на мы­су, - монастырь Бо­го­ро­ди­цы (Па­на­гия Мав­рио­тис­са, ос­но­ван в XI веке), в ком­плекс ко­то­ро­го вхо­дят цер­ковь (XI век, рос­пи­си - XIII век) с ко­ло­коль­ней и ча­сов­ня Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (XVI век, рос­пи­си - 1552 год). В Кастории со­хра­ни­лись свыше 70 церк­вей IX-XIX веков; в чис­ле наи­бо­лее древ­них: Святого Сте­фа­на (около 900 года, рос­пи­си - начало X века, XII - начало XIII веков, в нар­тек­се - конец XIII - начало XIV веков), Ми­тро­по­ли­чий со­бор Ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла (Так­си­ар­хис Ми­тро­по­лис; около 900 года, на мес­те ран­не­хри­сти­ан­ской ба­зи­ли­ки, рос­пи­си - начало X века, 1359-1360 годы, на фа­са­де - середина XIII века, XV век), Бо­го­ро­ди­цы (Па­на­гия Кум­бе­ли­ди­ки­он, или Ску­та­рио­тис­са; начало X века, в пла­не - три­конх; рос­пи­си - 1260-1270-х годы, XVII век, на фа­са­де - 1496 год), Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на (1-я треть XI века, рос­пи­си - XI век, конец XII века, XIX век), Святого Ни­ко­лая Кас­ни­ци­са (XII век, рос­пи­си - конец XII века), Святого Афа­на­сия Му­за­ки (1384-1385 годы, рос­пи­си братьев Му­за­кис и Дио­ни­сия). Па­мят­ни­ки гражданской ар­хи­тек­ту­ры пред­став­ле­ны главным образом особ­ня­ка­ми ку­печеских се­мей (XVII-XIX веков): усадь­бы (ар­хон­ди­ко) Ску­та­ри­са, Ба­са­ра­са, На­тзи­са, Са­хи­ни­са, Эм­ма­нуи­ла (1750 год, ны­не Му­зей кос­тю­ма), Папь­я­са.

Му­зеи: крае­вед­че­ский, ви­зан­тий­ский (кол­лек­ция икон, мо­за­ик, скульп­ту­ры XII-XVII веков), эт­но­гра­фи­че­ский (1975 год, в особ­ня­ке Н. Ай­ва­зи­са, XVII век), цер­ков­ный (со­б­ра­ние икон) и другие. Фут­боль­ный клуб «Кас­то­рия» (му­ни­ци­паль­ный ста­ди­он, около 8 тысяч мест) - об­ла­да­тель Куб­ка Гре­ции 1980 года.

Кастория - один из двух главных греческих цен­тров (на­ря­ду с со­сед­ним городом Сиа­ти­ста) про­изодства и тор­гов­ли ме­хо­вы­ми из­де­лия­ми. Дей­ст­ву­ет несколько со­тен про­филь­ных пред­при­ятий; при об­ра­бот­ке пуш­ни­ны ис­поль­зу­ет­ся про­дук­ция ме­ст­ных зве­ро­водческих хо­зяйств и за­ру­беж­ных по­став­щи­ков. Один из главных им­пор­тё­ров ме­хо­вых из­де­лий (главным образом шуб из нор­ки) - Рос­сия. Еже­год­ная ме­ж­ду­нар. вы­став­ка-яр­мар­ка ме­хов. Пред­при­ятия тек­стиль­ной (шер­стя­ные тка­ни), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и пи­ще­вой (мо­лоч­ная, в т. ч. сы­ро­де­лие, мяс­ная) промышленности; пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственного сы­рья. Центр сельско-хозяйственного рай­она (воз­де­лы­ва­ние зер­но­вых и зер­но­бо­бо­вых куль­тур, са­до­вод­ст­во и жи­вот­но­вод­ст­во). Ры­бо­лов­ст­во.

Близ Кастории - рас­коп­ки не­оли­тического по­се­ления на сва­ях Дис­пи­лио (5500-3500 годы до н. э.), где бы­ла най­де­на таб­лич­ка с тек­стом, да­ти­ро­ван­ная около 5260 года до н. э. (один из древ­ней­ших в ми­ре па­мят­ни­ков пись­мен­но­сти). Ус­пен­ская церковь в селе Зев­го­ста­си (XI век), церковь Святого Ахил­ла на од­но­именном ост­ро­ве озера Ма­лая Пре­спа (XI век), церковь в селе Аги­ос-Гер­ма­нос (XI век), церковь Святого Ге­ор­гия в селе Омор­фок­ли­сия (XIII век, де­ревянный рель­еф Святого Ге­ор­гия), пе­щер­ные церк­ви по бе­ре­гам озера Боль­шая Пре­спа (церковь Па­на­гия Еле­уса, рос­пи­си - XIV-XV века); ка­мен­ные мос­ты XVI-XIX веков; усадь­бы XVIII века в городе Сиа­ти­ста.

Иллюстрация:

Кас­то­рия. Вид города.

Кас­то­рия. Цер­ковь Свя­то­го Сте­фа­на. Около 900 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)