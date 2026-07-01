КАСТИЛЬЯ РАМОН

КАСТИЛЬЯ РАМОН - государственный и по­ли­тический дея­тель Пе­ру.

Уча­ст­ник сра­же­ний при Ху­ни­не 06.08.1824 года и Ая­ку­чо 09.12.1824 года (смотрите Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке). В 1824 году пре­фект департамента Та­ра­па­ка. Воз­гла­вив сто­рон­ни­ков не­за­ви­си­мо­сти стра­ны, бо­рол­ся за её вы­ход из соз­дан­ной в 1835 году Пе­руа­но-Бо­ли­вий­ской кон­фе­де­ра­ции. В январе 1839 года раз­гро­мил ар­мию про­тек­то­ра Кон­фе­де­ра­ции А. Сан­та-Кру­са. В хо­де гражданских войн 1841-1845 годов вос­ста­но­вил един­ст­во стра­ны, в 1844 году временный пре­зи­дент. В 1839-1841 годах ми­нистр фи­нан­сов и во­еный ми­нистр. В 1845-1851, 1855-1862 годах президент, в 1863 году временный пре­зи­дент Пе­ру. Ис­поль­зо­вав до­хо­ды от про­да­жи гуа­но в Ев­ро­пу, ста­би­ли­зи­ро­вал внут­ри­по­ли­тическую си­туа­цию в стра­не. При Кастилье на­ча­лось соз­да­ние национальной промышленности, ве­лось строи­тель­ст­во же­лез­ных до­рог, был при­нят пер­вый национальный бюд­жет, кон­со­ли­ди­ро­ван госуларственный долг. В ию­ле 1854 года Кастилья от­ме­нил взи­мае­мую с ин­дей­цев по­душ­ную по­дать, в де­каб­ре то­го же го­да ос­во­бо­дил за вы­куп нег­ров-ра­бов. Кастилья уп­разд­нил так­же цер­ков­ную де­ся­ти­ну . В 1860 году ввёл кон­сти­туцию (дей­ст­во­ва­ла до 1920 года), уси­лив­шую власть пре­зи­ден­та, от­ме­нив­шую май­о­рат и про­воз­гла­сив­шую сво­боду пред­при­ни­ма­тель­ст­ва. Кастилья был ини­циа­то­ром со­зы­ва в Ли­ме в 1847-1848 годах и 1864 году кон­фе­рен­ций в свя­зи с воо­руженными втор­же­ния­ми ев­ропейских го­су­дарств и США в стра­ны Южной и Центральной Аме­ри­ки. В 1864 году, бу­ду­чи пре­зи­ден­том Се­на­та, под­нял вос­ста­ние и сверг пре­зи­ден­та Х.А. Пе­се­та, не ор­га­ни­зо­вав­ше­го про­ти­во­дей­ст­вие Ис­па­нии, ко­то­рая за­хва­ти­ла острова Чин­ча (район до­бы­чи гуа­но).