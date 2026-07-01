КАСТИЛЬЯ РАМОН
КАСТИЛЬЯ РАМОН - государственный и политический деятель Перу.
Участник сражений при Хунине 06.08.1824 года и Аякучо 09.12.1824 года (смотрите Войны за независимость в Латинской Америке). В 1824 году префект департамента Тарапака. Возглавив сторонников независимости страны, боролся за её выход из созданной в 1835 году Перуано-Боливийской конфедерации. В январе 1839 года разгромил армию протектора Конфедерации А. Санта-Круса. В ходе гражданских войн 1841-1845 годов восстановил единство страны, в 1844 году временный президент. В 1839-1841 годах министр финансов и военый министр. В 1845-1851, 1855-1862 годах президент, в 1863 году временный президент Перу. Использовав доходы от продажи гуано в Европу, стабилизировал внутриполитическую ситуацию в стране. При Кастилье началось создание национальной промышленности, велось строительство железных дорог, был принят первый национальный бюджет, консолидирован госуларственный долг. В июле 1854 года Кастилья отменил взимаемую с индейцев подушную подать, в декабре того же года освободил за выкуп негров-рабов. Кастилья упразднил также церковную десятину. В 1860 году ввёл конституцию (действовала до 1920 года), усилившую власть президента, отменившую майорат и провозгласившую свободу предпринимательства. Кастилья был инициатором созыва в Лиме в 1847-1848 годах и 1864 году конференций в связи с вооруженными вторжениями европейских государств и США в страны Южной и Центральной Америки. В 1864 году, будучи президентом Сената, поднял восстание и сверг президента Х.А. Песета, не организовавшего противодействие Испании, которая захватила острова Чинча (район добычи гуано).