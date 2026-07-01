КАСТИЛЬОНЕ БАЛЬДАССАРЕ

КАСТИЛЬОНЕ БАЛЬДАССАРЕ - итальянский пи­са­тель.

Пи­сал на италянском и латинском язы­ках. По­лу­чил гу­ма­ни­стическое об­ра­зо­ва­ние в Ми­ла­не. На­хо­дил­ся на служ­бе у Ло­до­ви­ко Сфор­ца в Ми­ла­не (1499 год), у Фран­че­ско Гон­за­га в Ман­туе (с 1500 года), с 1504 года у Гви­до­баль­до да Мон­те­фельт­ро в Ур­би­но, важ­ней­шем куль­тур­ном цен­тре позд­не­го гу­ма­низ­ма. В 1521 году при­нял сан; в 1524 году на­зна­чен апо­сто­лическим нун­ци­ем в Мад­ри­де. Главное со­чи­не­ние Кастильоне - по­стро­ен­ный в диа­ло­гической фор­ме трак­тат «При­двор­ный» («Il Corte­giano», книги 1-4, около 1516 года, опубликован в 1528 году), в ко­то­ром опи­сан ре­нес­санс­ный иде­ал лич­но­сти. Трак­тат был пе­ре­ве­дён на основные ев­ропейские язы­ки и в XVII-XVIII веках слу­жил ка­но­ном уч­ти­во­го по­ве­де­ния. Сре­ди других со­чи­не­ний - эк­ло­га «Тир­си» («Tirsi», 1506 год), «Пись­ма» (опубликована в 1561 году).

Сочинения:

Tutte le opere. Verona; Mil., 1978;

При­двор­ный. Кн. 1 // Со­чи­не­ния ве­ли­ких италь­ян­цев XVI в. СПб., 2002.

И.К. Стаф