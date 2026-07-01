КАСТИЛЬОНЕ БАЛЬДАССАРЕ
КАСТИЛЬОНЕ БАЛЬДАССАРЕ - итальянский писатель.
Писал на италянском и латинском языках. Получил гуманистическое образование в Милане. Находился на службе у Лодовико Сфорца в Милане (1499 год), у Франческо Гонзага в Мантуе (с 1500 года), с 1504 года у Гвидобальдо да Монтефельтро в Урбино, важнейшем культурном центре позднего гуманизма. В 1521 году принял сан; в 1524 году назначен апостолическим нунцием в Мадриде. Главное сочинение Кастильоне - построенный в диалогической форме трактат «Придворный» («Il Cortegiano», книги 1-4, около 1516 года, опубликован в 1528 году), в котором описан ренессансный идеал личности. Трактат был переведён на основные европейские языки и в XVII-XVIII веках служил каноном учтивого поведения. Среди других сочинений - эклога «Тирси» («Tirsi», 1506 год), «Письма» (опубликована в 1561 году).
Сочинения:
Tutte le opere. Verona; Mil., 1978;
Придворный. Кн. 1 // Сочинения великих итальянцев XVI в. СПб., 2002.
И.К. Стаф