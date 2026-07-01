КАСТИЛЬО СОЛОРСАНО АЛОНСО ДЕ

КАСТИЛЬО СОЛОРСАНО АЛОНСО ДЕ - испанский пи­са­тель.

Из се­мьи при­двор­но­го. Ав­тор ко­ме­дий, сти­хов, а так­же сборников но­велл : «За­ни­ма­тель­ные ве­че­ра» («Tardes entre­tenidas», 1625 год), «Ве­сё­лые дни» («Jorna­das aleg­res», 1626 год), «Но­чи удо­воль­ст­вий» («No­ches de placer», 1631 год) и другие, ко­то­рые при­нес­ли ему сла­ву ост­ро­ум­но­го рас­сказ­чи­ка, мас­те­ра за­ни­ма­тель­ной ин­три­ги и на­блю­да­тель­но­го нра­во­опи­са­те­ля. Ро­ма­ны Кастьльо Солорсано «Мад­рид­ские гар­пии» («Las harpías en Madrid», 1631 год), «Плу­тов­ка Те­ре­са с Ман­са­на­ре­са» («La niña de los embustes: Teresa de Man­za­nares», 1632 год), «По­хо­ж­де­ния ба­ка­лав­ра Тра­па­сы» («Las aventuras del bachiller Trapaza», 1637 год) и «Се­виль­ская ку­ни­ца» («La garduña de Sevilla», 1642 год, русский перевод 1975 года) раз­ви­ва­ют тра­ди­ции плу­тов­ско­го ро­ма­на .