КАСТИЛЬО СОЛОРСАНО АЛОНСО ДЕ
КАСТИЛЬО СОЛОРСАНО АЛОНСО ДЕ - испанский писатель.
Из семьи придворного. Автор комедий, стихов, а также сборников новелл: «Занимательные вечера» («Tardes entretenidas», 1625 год), «Весёлые дни» («Jornadas alegres», 1626 год), «Ночи удовольствий» («Noches de placer», 1631 год) и другие, которые принесли ему славу остроумного рассказчика, мастера занимательной интриги и наблюдательного нравоописателя. Романы Кастьльо Солорсано «Мадридские гарпии» («Las harpías en Madrid», 1631 год), «Плутовка Тереса с Мансанареса» («La niña de los embustes: Teresa de Manzanares», 1632 год), «Похождения бакалавра Трапасы» («Las aventuras del bachiller Trapaza», 1637 год) и «Севильская куница» («La garduña de Sevilla», 1642 год, русский перевод 1975 года) развивают традиции плутовского романа.