КАСТИЛИЯ

КАСТИЛИЯ - ис­то­рическая об­ласть в Ис­па­нии, средневековое го­су­дар­ст­во на Пи­ре­ней­ском полуострове.

Назв. «Кастилия» встре­ча­ет­ся с 800 года (от castello - за­мок; Кастилия - стра­на зам­ков). В древ­но­сти бы­ла на­се­ле­на ас­ту­ра­ми, кан­таб­ра­ми , вас­ко­на­ми и др. С конца VI века в со­ста­ве Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. С начала VIII века Кастилия - не­боль­шая по­гра­нич­ная об­ласть на вос­то­ке ко­ро­лев­ст­ва Ас­ту­рия, с середины IX века граф­ст­во. В 1-й половине X века при графе Фер­на­не Гон­са­ле­се тер­ри­то­рия Кастилии зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лась, ти­тул гра­фа Кастилии стал на­след­ст­вен­ным, а са­мо граф­ст­во до­би­лось фак­ти­че­ской са­мо­стоя­тель­но­сти. В 1029 году по­сле смер­ти графа Гар­сии Сан­че­са Кастилия по­па­ла под власть ко­ро­ля На­вар­ры - Сан­чо III Ве­ли­ко­го. По за­ве­ща­нию Сан­чо III Ве­ли­ко­го Кастилия уна­сле­до­вал его вто­рой сын - Фер­нан­до I, при­няв­ший в 1035 году ти­тул ко­ро­ля Кастилии. Сто­ли­цей ко­ро­лев­ст­ва стал город Бур­гос (позд­нее - Валь­я­до­лид). В 1037 году Фер­нан­до I ов­ла­дел Ле­о­ном, объ­е­ди­нив на вре­мя оба ко­ро­лев­ст­ва. В 1072-1157 годах ко­ро­лев­ст­ва Кастилия и Ле­он бы­ли вновь объ­е­ди­не­ны под вла­стью Аль­фон­со VI Храб­ро­го, Ур­ра­ки (1109-1126 годы) и Аль­фон­со VII Им­пе­ра­то­ра. Окон­ча­тель­но Кастилия и Ле­он объ­е­ди­ни­лись в 1230 году при ко­ро­ле Фер­нан­до III Свя­том. То­гда же к Кастилии бы­ла при­сое­ди­не­на Га­ли­сия. Кастилия иг­ра­ла ве­ду­щую роль в Ре­кон­ки­сте . В 1085 году Аль­фон­со VI Храб­рый за­хва­тил То­ле­до, по­сле че­го бы­ла за­се­ле­на тер­ри­то­рия так называемой Но­вой Кас­ти­лии, впо­след­ст­вии - Эс­т­ре­ма­ду­ры и большая часть Ан­да­лу­сии. В 1262 году был взят город Ка­дис, гра­ни­цы ко­ро­лев­ст­ва дос­тиг­ли Сре­ди­зем­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья. Спо­соб­ст­вуя за­се­ле­нию от­воё­ван­ных тер­ри­то­рий, ко­ро­ли Кастилии жа­ло­ва­ли жи­те­лям го­ро­дов и се­ле­ний при­ви­ле­гии (смотрите Фу­эро). С начала XIII века в Кастилии со­би­ра­лись кор­те­сы (в Ле­о­не с 1188 года). В 1369 году на кас­тиль­ском пре­сто­ле ут­вер­ди­лась ди­на­стия Тра­ста­ма­ра, про­изош­ло уси­ле­ние ко­ро­лев­ской вла­сти. По­пыт­ки уни­фи­ци­ро­вать государственное управ­ле­ние, од­на­ко, бы­ли пре­рва­ны в конце XIV века меж­до­усоб­ной борь­бой зна­ти и не­пре­рыв­ны­ми кон­флик­та­ми внут­ри ко­ро­лев­ско­го до­ма. В 1479 году Кастилия бы­ла объ­е­ди­не­на на ос­но­ве лич­ной унии с ко­ро­лев­ст­вом Ара­гон, что по­слу­жи­ло на­ча­лом скла­ды­ва­ния еди­но­го испанского го­су­дар­ст­ва.

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