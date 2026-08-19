КАСТИЛИЯ
КАСТИЛИЯ - историческая область в Испании, средневековое государство на Пиренейском полуострове.
Назв. «Кастилия» встречается с 800 года (от castello - замок; Кастилия - страна замков). В древности была населена астурами, кантабрами, васконами и др. С конца VI века в составе Вестготского королевства. С начала VIII века Кастилия - небольшая пограничная область на востоке королевства Астурия, с середины IX века графство. В 1-й половине X века при графе Фернане Гонсалесе территория Кастилии значительно увеличилась, титул графа Кастилии стал наследственным, а само графство добилось фактической самостоятельности. В 1029 году после смерти графа Гарсии Санчеса Кастилия попала под власть короля Наварры - Санчо III Великого. По завещанию Санчо III Великого Кастилия унаследовал его второй сын - Фернандо I, принявший в 1035 году титул короля Кастилии. Столицей королевства стал город Бургос (позднее - Вальядолид). В 1037 году Фернандо I овладел Леоном, объединив на время оба королевства. В 1072-1157 годах королевства Кастилия и Леон были вновь объединены под властью Альфонсо VI Храброго, Урраки (1109-1126 годы) и Альфонсо VII Императора. Окончательно Кастилия и Леон объединились в 1230 году при короле Фернандо III Святом. Тогда же к Кастилии была присоединена Галисия. Кастилия играла ведущую роль в Реконкисте. В 1085 году Альфонсо VI Храбрый захватил Толедо, после чего была заселена территория так называемой Новой Кастилии, впоследствии - Эстремадуры и большая часть Андалусии. В 1262 году был взят город Кадис, границы королевства достигли Средиземноморского побережья. Способствуя заселению отвоёванных территорий, короли Кастилии жаловали жителям городов и селений привилегии (смотрите Фуэро). С начала XIII века в Кастилии собирались кортесы (в Леоне с 1188 года). В 1369 году на кастильском престоле утвердилась династия Трастамара, произошло усиление королевской власти. Попытки унифицировать государственное управление, однако, были прерваны в конце XIV века междоусобной борьбой знати и непрерывными конфликтами внутри королевского дома. В 1479 году Кастилия была объединена на основе личной унии с королевством Арагон, что послужило началом складывания единого испанского государства.