КАСТИЛЬ-БЛАЗ

КАСТИЛЬ-БЛАЗ (настоящее имя и фамилия Фран­суа Ан­ри Жо­зеф Блаз) - французский музыкальный кри­тик, лек­си­ко­граф, ком­по­зи­тор и из­да­тель.

Обу­чал­ся му­зы­ке у сво­его от­ца, ад­во­ка­та и ком­по­зи­то­ра А.С. Бла­за (1763-1833 годы), в 1799 году за­ни­мал­ся в Па­риж­ской консерватории . С 1820 года ра­бо­тал в Па­ри­же. С 1822 года кри­тик газеты «Jour­nal des débats...», один из ос­но­ва­те­лей журнала «La France musicale» (1837 год). В «Сло­ва­ре но­вой му­зы­ки» (1821 год), в ча­ст­но­сти, ввёл в обо­рот тер­мин «то­наль­ность» (tonalité). Ав­тор мно­го­численных тру­дов по ис­то­рии опер­но­го и ба­лет­но­го те­ат­ра. Сре­ди музыкальных со­чи­не­ний - опе­ры, в т. ч. «Вель­зе­вул, или Иг­ры ко­ро­ля Ре­не» (1841 год), мес­са , ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка, «Пес­ни Про­ван­са» для го­ло­са с фор­те­пиа­но.

Сочинения:

De l’opéra en France. P., 1820;

Diction­naire de musique moderne. P., 1821. Vol. 1-2;

Mé­morial du Grand Opéra. P., 1847;

Molière mu­sicien. P., 1852. Vol. 1-2;

Théâtres lyriques de Paris. P., 1855–1856. Vol. 1-2;

Sur l’opéra français... P., 1856;

L’art des vers lyriques. P., 1857.