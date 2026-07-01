КАСТИЛЬ-БЛАЗ
КАСТИЛЬ-БЛАЗ (настоящее имя и фамилия Франсуа Анри Жозеф Блаз) - французский музыкальный критик, лексикограф, композитор и издатель.
Обучался музыке у своего отца, адвоката и композитора А.С. Блаза (1763-1833 годы), в 1799 году занимался в Парижской консерватории. С 1820 года работал в Париже. С 1822 года критик газеты «Journal des débats...», один из основателей журнала «La France musicale» (1837 год). В «Словаре новой музыки» (1821 год), в частности, ввёл в оборот термин «тональность» (tonalité). Автор многочисленных трудов по истории оперного и балетного театра. Среди музыкальных сочинений - оперы, в т. ч. «Вельзевул, или Игры короля Рене» (1841 год), месса, камерно-инструментальная музыка, «Песни Прованса» для голоса с фортепиано.
Сочинения:
De l’opéra en France. P., 1820;
Dictionnaire de musique moderne. P., 1821. Vol. 1-2;
Mémorial du Grand Opéra. P., 1847;
Molière musicien. P., 1852. Vol. 1-2;
Théâtres lyriques de Paris. P., 1855–1856. Vol. 1-2;
Sur l’opéra français... P., 1856;
L’art des vers lyriques. P., 1857.