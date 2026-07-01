КАСТЕЛЬЯНОС РОСАРИО

КАСТЕЛЬЯНОС РОСАРИО - мексиканская пи­са­тель­ни­ца.

Окон­чи­ла факультет фи­ло­со­фии и фи­ло­ло­гии Национального ав­тоном­но­го университета Ме­хи­ко (1949 год), ста­жи­ро­ва­лась в Мад­рид­ском университете. В 1962-1971 годах профессор Национального ав­то­ном­но­го университета Ме­хи­ко. В 1971-1974 годах по­сол Мек­си­ки в Из­раи­ле. Пси­хо­ло­гическую ли­ри­ку Кастельянос от­ли­ча­ет яс­ность и про­сто­та сти­ля: сборники «Тра­ек­то­рия пы­ли» («Trayectoria del polvo», 1948 год), «Блед­ный свет» («Lívida luz», 1960 год), «Се­мей­ный аль­бом» («Álbum de familia», 1971 год), «По­эзия - это не ты» («Poesía no eres tú», 1972 год) и др. Яр­ким об­раз­цом про­зы ин­ди­хе­низ­ма ста­ли на­сы­щен­ные эт­но­гра­фическим ма­те­риа­лом ро­ма­ны Кастельянос. «Ба­лун-Ка­нан» («Balún-Canán», 1957 год) и «Мо­лит­ва во тьме» («Oficio de tinieblas», 1962 год, русский перевод 1973 года), по­ве­ст­вую­щие о дра­ма­тическом про­ти­во­стоя­нии ин­дей­цев майя ме­ти­сам и бе­лым жи­те­лям Мек­си­ки. Сре­ди со­чи­не­ний Кастельянос - пье­сы, сказ­ки, эс­се (в т. ч. по про­бле­мам фе­ми­низ­ма). По­гиб­ла в ре­зуль­та­те не­сча­ст­но­го слу­чая.

Сочинения:

Obras. Méx., 1989. Vol. 1-3;

Obras reu­ni­das. Méx., 2005. Vol. 1-2.