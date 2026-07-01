КАСТЕЛЬЯНОС РОСАРИО
КАСТЕЛЬЯНОС РОСАРИО - мексиканская писательница.
Окончила факультет философии и филологии Национального автономного университета Мехико (1949 год), стажировалась в Мадридском университете. В 1962-1971 годах профессор Национального автономного университета Мехико. В 1971-1974 годах посол Мексики в Израиле. Психологическую лирику Кастельянос отличает ясность и простота стиля: сборники «Траектория пыли» («Trayectoria del polvo», 1948 год), «Бледный свет» («Lívida luz», 1960 год), «Семейный альбом» («Álbum de familia», 1971 год), «Поэзия - это не ты» («Poesía no eres tú», 1972 год) и др. Ярким образцом прозы индихенизма стали насыщенные этнографическим материалом романы Кастельянос. «Балун-Канан» («Balún-Canán», 1957 год) и «Молитва во тьме» («Oficio de tinieblas», 1962 год, русский перевод 1973 года), повествующие о драматическом противостоянии индейцев майя метисам и белым жителям Мексики. Среди сочинений Кастельянос - пьесы, сказки, эссе (в т. ч. по проблемам феминизма). Погибла в результате несчастного случая.
Сочинения:
Obras. Méx., 1989. Vol. 1-3;
Obras reunidas. Méx., 2005. Vol. 1-2.