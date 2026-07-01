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КАСТЕЛЬЯНОС ХУАН ДЕ
КАСТЕЛЬЯНОС ХУАН ДЕ - латино-американский писатель.
В возрасте 8 лет вместе с родителями прибыл из Испании в Пуэрто-Рико. В 14 лет завербовался на военную службу. В 1559 году принял сан священника. Автор хроник «История Санта Марты» («Historia de Santa Marta», 1585 год), «История Картахены» («Historia de Cartagena», 1586 год), в которых рассказывается о событиях конкисты. Мировую известность Кастельяносу принесла героическая поэма «Элегии о достославных мужах Индий» («Elegías de varones ilustres de Indias», 1589 год), прославляющая завоевателей Нового Света и содержащая богатые исторические, антропологические и этнографические сведения.
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