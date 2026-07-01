КАСТЕЛЬЯНОС ХУАН ДЕ

КАСТЕЛЬЯНОС ХУАН ДЕ - латино-американский пи­са­тель.

В воз­рас­те 8 лет вме­сте с ро­ди­те­ля­ми при­был из Ис­па­нии в Пу­эр­то-Ри­ко. В 14 лет за­вер­бо­вал­ся на во­енную служ­бу. В 1559 году при­нял сан свя­щен­ни­ка. Ав­тор хро­ник «Ис­то­рия Сан­та Мар­ты» («Historia de Santa Marta», 1585 год), «Ис­то­рия Кар­та­хе­ны» («Historia de Cartagena», 1586 год), в ко­то­рых рас­ска­зы­ва­ет­ся о со­бы­ти­ях кон­ки­сты . Ми­ро­вую из­вест­ность Кастельяносу при­нес­ла ге­ро­ическая по­эма «Эле­гии о дос­то­слав­ных му­жах Ин­дий» («Elegías de varones ilust­res de Indias», 1589 год), про­слав­ляю­щая за­вое­ва­те­лей Но­во­го Све­та и со­дер­жа­щая бо­га­тые ис­то­рические, ан­тро­по­ло­гические и эт­но­гра­фические све­де­ния.