КАСТЕЛЬОН-ДЕ-ЛА-ПЛАНА
КАСТЕЛЬОН-ДЕ-ЛА-ПЛАНА - город на востоке Испании, в автономной области Валенсия, административный центр провинции Кастельон-де-ла-Плана.
Население 172 тысяч человек (2008 год); в начале XXI века население города растёт в основном за счёт притока иммигрантов (всего около 17% населения города, в т. ч. свыше 62% - выходцы из Румынии). Расположен на побережье Валенсийского залива Средиземного моря. Морской порт (грузооборот 13 миллионов тонн и 750 тысяч контейнеров ДФЭ, 2006 год; ввоз нефти и нефтепродуктов, древесины, автомобилей, вывоз керамических изделий, в основном в контейнерах). Связан со скоростной Средиземноморской автомагистралью. Железно-дорожная станция (1882 год; скоростное сообщение с Барселоной, Мадридом и другими городами). Строится (2008 год) аэропорт.
Основан в 1251 году. В XVII веке принял участие в восстании Херманий. С 1833 года столица провинции Кастельон.
В городе сохранились: руины Старой крепости (XI-XV века) со скитом Святой Марии Магдалины, готический собор Богоматери (конец XIII века - 1549 год; реконструирован после разрушения 1936 года в 1940-2001 годах; порталы - конец XIV - начало 15 веков) с отдельно стоящей колокольней (1591-1604 годы), скит Святого Иакова в Фадрелле (XIV век, перестроен в XVII-XVIII веках; готическая комната и алтарь; ныне здесь размещается Музей этнологии, основан в 1983 году), башня Алонсо (XVI век), рыбный рынок (1606-1617 годы), скиты Святых Исидора и Петра в Сенсале (1630 год, деревянный алтарь - 1652 год), Святого Иосифа в Сенсале (1689 год, росписи), Святителя Николая (XVI век, перестроен в XVIII веке), здание мэрии (1689-1716 годы), базилика Санта-Мария-дель-Льедо (основана в 1366 году, 1724-1766 годы), дворец епископа в стиле неоклассицизма (конец XVIII века), здание почты и телеграфа (1917-1932 годы, архитектор Д. Рибес). Институт технологии керамического производства. Университет Хаиме I (1991 год). Музей изобразительных искусств (1980 год), Центр современного искусства (1998 год). Планетарий (1991 год). Городской парк Рибальта (XIX век; храм музыки, 1934 год).
Центр керамической промышленности мирового значения; в начале XXI века динамично развивается производство керамической и кафельной плитки, черепицы и декоративного кирпича. Ведущие производители - компании «TAU Сeramica» (предприятие «TAU Castellón S. A.», 1967 год; выпускает около 15 миллионов м2 керамической плитки в год) и «Ceramica Vives S. A.». Действует крупный нефтеперерабатывающий завод компании «British Petroleum» («Refinería de Castellón S. A.», мощность 6 миллионов тонн нефти в год; в т. ч. производство высококачественного бензина). Рыболовство (в начале XXI века в кризисном состоянии; улов 5-8 тысяч тонн в год, в основном сардина, анчоус). Центр туризма (3,6 миллиона человек, из них около 1 миллиона человек - иностранцы, 2005 год), в т. ч. морского лечебно-оздоровительного (в пределах побережья провинции - пляжная полоса Коста-дель-Асаар), образовательного (в рамках программы «Ciudad de las lenguas» - курсы по обучению иностранным языкам).