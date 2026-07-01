КАСТЕЛЬОН-ДЕ-ЛА-ПЛАНА

КАСТЕЛЬОН-ДЕ-ЛА-ПЛАНА - го­род на вос­то­ке Ис­па­нии , в ав­то­ном­ной области Ва­лен­сия, административный центр провинции Кас­тель­он-де-ла-Пла­на.

Население 172 тысяч человек (2008 год); в начале XXI века на­се­ле­ние го­ро­да рас­тёт в основном за счёт при­то­ка им­ми­гран­тов (все­го около 17% населения го­ро­да, в т. ч. свыше 62% - вы­ход­цы из Ру­мы­нии). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ва­лен­сий­ско­го залива Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Морской порт (гру­зо­обо­рот 13 миллионов тонн и 750 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ, 2006 год; ввоз неф­ти и неф­те­про­дук­тов, дре­ве­си­ны, ав­то­мо­би­лей, вы­воз ке­ра­мических из­де­лий, в основном в кон­тей­не­рах). Свя­зан со ско­ро­ст­ной Сре­ди­зем­но­мор­ской ав­то­ма­ги­ст­ра­лью. Железно-дорожная стан­ция (1882 год; ско­ро­ст­ное со­об­ще­ние с Бар­се­ло­ной, Мад­ри­дом и другими го­ро­да­ми). Стро­ит­ся (2008 год) аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1251 году. В XVII веке при­нял уча­стие в вос­ста­нии Хер­ма­ний. С 1833 года сто­ли­ца провинции Кас­тель­он.

В го­ро­де со­хра­ни­лись: руи­ны Ста­рой кре­по­сти (XI-XV века) со ски­том Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны, го­тический со­бор Бо­го­ма­те­ри (конец XIII века - 1549 год; ре­кон­ст­руи­ро­ван по­сле раз­ру­ше­ния 1936 года в 1940-2001 годах; пор­та­лы - конец XIV - начало 15 веков) с от­дель­но стоя­щей ко­ло­коль­ней (1591-1604 годы), скит Святого Иа­ко­ва в Фад­рел­ле (XIV век, пе­ре­стро­ен в XVII-XVIII веках; го­тическая ком­на­та и ал­тарь; ны­не здесь раз­ме­ща­ет­ся Му­зей эт­но­логии, ос­но­ван в 1983 году), баш­ня Алон­со (XVI век), рыб­ный ры­нок (1606-1617 годы), ски­ты Свя­тых Иси­до­ра и Пет­ра в Сен­са­ле (1630 год, де­ревянный ал­тарь - 1652 год), Святого Ио­си­фа в Сен­са­ле (1689 год, рос­пи­си), Святителя Ни­ко­лая (XVI век, пе­ре­стро­ен в XVIII веке), зда­ние мэ­рии (1689-1716 годы), ба­зи­ли­ка Сан­та-Ма­рия-дель-Лье­до (ос­но­ва­на в 1366 году, 1724-1766 годы), дво­рец епи­ско­па в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма (конец XVIII века), зда­ние поч­ты и те­ле­гра­фа (1917-1932 годы, архитектор Д. Ри­бес). Институт тех­но­ло­гии ке­ра­мического про­изводства. Университет Хаи­ме I (1991 год). Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств (1980 год), Центр современного искусства (1998 год). Пла­не­та­рий (1991 год). Городской парк Ри­баль­та (XIX век; храм му­зы­ки, 1934 год).

Центр ке­ра­мической промышленности ми­ро­во­го зна­че­ния; в начале XXI века ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся про­изводство ке­ра­мической и ка­фель­ной плит­ки, че­ре­пи­цы и де­ко­ра­тив­но­го кир­пи­ча. Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли - ком­па­нии «TAU Сeramica» (пред­при­ятие «TAU Cas­tellón S. A.», 1967 год; вы­пус­ка­ет около 15 миллионов м2 ке­ра­мической плит­ки в год) и «Ce­rami­ca Vives S. A.». Дей­ст­ву­ет круп­ный неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод ком­па­нии «British Petroleum» («Refinería de Cas­tel­lón S. A.», мощ­ность 6 миллионов тонн неф­ти в год; в т. ч. про­изводство вы­со­ко­ка­че­ст­вен­но­го бен­зи­на). Ры­бо­лов­ст­во (в начале XXI века в кри­зис­ном со­стоя­нии; улов 5-8 тысяч тонн в год, в основном сар­ди­на, ан­чо­ус). Центр ту­риз­ма (3,6 миллиона человек, из них около 1 миллиона человек - ино­стран­цы, 2005 год), в т. ч. мор­ско­го ле­чеб­но-оз­до­ро­ви­тель­но­го (в пре­де­лах по­бе­ре­жья про­вин­ции - пляж­ная по­ло­са Кос­та-дель-Аса­ар), об­ра­зо­ва­тель­но­го (в рам­ках про­грам­мы «Ciudad de las len­gu­as» - кур­сы по обу­че­нию иностранным язы­кам).

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