КАСТЕЛЬНУОВО-ТЕДЕСКО МАРИО
КАСТЕЛЬНУОВО-ТЕДЕСКО МАРИО - итальянский и американский композитор, пианист, педагог.
В 1914 году окончил как пианист Музыкальный институт имени Л. Керубини во Флоренции, в 1918 году - как композитор Музыкальный лицей в Болонье (у И. Пиццетти). В 1939 году эмигрировал в США (гражданин с 1946 года). С 1946 года до конца жизни преподавал композицию в Лос-Анджелесской консерватории. Музыкальный стиль характеризуется сочетанием неоклассицизма и неоромантизма. Среди сочинений: 5 опер, в т. ч. «Мандрагора» (по комедии Н. Макиавелли, Венеция, 1926 год) и «Венецианский купец» (по У. Шекспиру, Флоренция, 1961 год); 5 балетов, в т. ч. «Синяя рыба» (1937 год, Флоренция); музыка к театральным постановкам (в т. ч. увертюры к 11 пьесам Шекспира); оратории на сюжеты ветхозаветных книг; инструментальные концерты, в т. ч. для скрипки с оркестром «Пророки» (написан в 1931 году по заказу Я. Хейфеца) и Концерт № 1 для гитары с оркестром (написан для А. Сеговии, 1939 год); 24 прелюдии и фуги «Хорошо темперированные гитары» (1962 год). Самое известное сочинение Кастельнуово-Тедеско - виртуозная пьеса для гитары «Дьявольское каприччио» (1935 год). В 1940-1956 годы был одним из наиболее востребованных голливудских композиторов (написал либо оркестровал музыку более чем к 200 кинофильмам; в связи с тем, что его имя часто не упоминалось в титрах, называл себя «композитором-призраком»). Среди учеников - знаменитые голливудские композиторы Г. Манчини, Дж. Уильямс, Дж. Голдсмит, дирижёр и композитор А. Превен.