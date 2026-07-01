КАСТЕЛЬНУОВО-ТЕДЕСКО МАРИО

КАСТЕЛЬНУОВО-ТЕДЕСКО МАРИО - итальянский и американский ком­по­зи­тор, пиа­нист, пе­да­гог.

В 1914 году окон­чил как пиа­нист Музыкальный институт имени Л. Ке­ру­би­ни во Фло­рен­ции, в 1918 году - как ком­по­зи­тор Музыкальный ли­цей в Бо­ло­нье (у И. Пиц­цет­ти ). В 1939 году эмиг­ри­ро­вал в США (гра­ж­да­нин с 1946 года). С 1946 года до кон­ца жиз­ни пре­по­да­вал ком­по­зи­цию в Лос-Анд­же­лес­ской консерватории. Музыкальный стиль ха­рак­те­ри­зу­ет­ся со­че­та­ни­ем не­оклас­си­циз­ма и нео­ро­ман­тиз­ма . Сре­ди со­чи­не­ний: 5 опер, в т. ч. «Ман­д­ра­го­ра» (по ко­ме­дии Н. Ма­киа­вел­ли, Ве­не­ция, 1926 год) и «Ве­не­ци­ан­ский ку­пец» (по У. Шек­спи­ру, Фло­рен­ция, 1961 год); 5 ба­ле­тов, в т. ч. «Си­няя ры­ба» (1937 год, Фло­рен­ция); му­зы­ка к те­ат­раль­ным по­ста­нов­кам (в т. ч. увер­тю­ры к 11 пье­сам Шек­спи­ра ); ора­то­рии на сю­же­ты вет­хо­за­вет­ных книг; ин­ст­ру­мен­таль­ные кон­цер­ты, в т. ч. для скрип­ки с ор­ке­ст­ром «Про­ро­ки» (на­пи­сан в 1931 году по за­ка­зу Я. Хей­фе­ца) и Кон­церт № 1 для ги­та­ры с ор­ке­ст­ром (на­пи­сан для А. Се­го­вии, 1939 год); 24 пре­лю­дии и фу­ги «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­ные ги­та­ры» (1962 год). Са­мое из­вест­ное со­чи­не­ние Кастельнуово-Тедеско - вир­ту­оз­ная пье­са для ги­та­ры «Дья­воль­ское ка­прич­чио» (1935 год). В 1940-1956 годы был од­ним из наи­бо­лее вос­тре­бо­ван­ных гол­ли­вуд­ских ком­по­зи­то­ров (на­пи­сал ли­бо ор­ке­ст­ро­вал му­зы­ку бо­лее чем к 200 ки­но­филь­мам; в свя­зи с тем, что его имя час­то не упо­ми­на­лось в тит­рах, на­зы­вал се­бя «ком­по­зи­то­ром-при­зра­ком»). Сре­ди уче­ни­ков - зна­ме­ни­тые гол­ли­вуд­ские ком­по­зи­то­ры Г. Ман­чи­ни, Дж. Уиль­ямс, Дж. Голд­смит, ди­ри­жёр и ком­по­зи­тор А. Пре­вен.