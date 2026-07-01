КАСТАНЬО АНДРЕА ДЕЛЬ
КАСТАНЬО АНДРЕА ДЕЛЬ (собственно Андреа ди Бартоло ди Симоне ди Барджиелла, Andrea di Bartolo di Simone di Bargiella) - итальянский живописец.
Кастаньо получил известность и прозвище Андреино дельи Импиккати (Andreino degli Impicchati) после того, как написал по заказу Синьории фигуры повешенных (итальянское impicchati) членов семейства Альбицци на фасаде Палаццо дель-Подеста во Флоренции (1440 год, росписи не сохранились). Начиная с ранних работ («Распятие с Богоматерью и святыми» в госпитале Санта-Мария-Нуова) Кастаньо проявлял интерес к подчёркнутой светотеневой и линейной моделировке фигур, которая усиливает их объёмность; ориентируясь на живопись Мазаччо и скульптуру Донателло, стремился к подражанию пластике средствами живописи. Способствовал распространению этих специфически флорентийских черт в Венеции, где в 1442 году расписал своды апсиды капеллы Сан-Тарасио в церкви Сан-Дзаккария и принимал участие в создании мозаики «Успение Богоматери» на своде капеллы Масколи в соборе Святого Марка.
Вернувшись во Флоренцию, создал образ «Вознесение Богоматери со святыми Миньятом и Юлианом» - сознательную стилизацию позднеготической живописи (1450 год, Картинная галерея, Берлин). Фрески Кастаньо принадлежат к числу наиболее значительных достижений флорентийской монументальной живописи середины XV века. В росписях рефектория монастыря Санта-Аполлония (сцены «Тайная вечеря», «Воскресение», «Распятие», 1447 год) реалистичность объёмно-пространственной трактовки (комната «Тайной вечери» благодаря прямой перспективе и согласованности реальной и живописной архитектуры воспринимается как продолжение пространства рефектория) и иллюзионистическая достоверность деталей оттеняются неестественно ярким и резким «мистическим» колоритом (фигуры Христа и апостолов и имитации мраморной облицовки на стене исполнены в одной и той же цветовой гамме, что придаёт им сходство с изваяниями). Декоративный иллюзионизм и скульптуроподобие фигур отличают серию «выдающихся людей древности» (три флорентийских кондотьера, Данте, Петрарка и Боккаччо, а также Есфирь, царица Томирис и сивилла, 1449-1450 годы, ныне галерея Уффици, Флоренция; смотрите иллюстрацию в статье Есфирь), сохранившуюся от росписи виллы Кардуччи близ Леньяйи, в которой была предпринята попытка воссоздания живописной декорации древне-римского дома, известной по описаниям Витрувия и других античных авторов.
В позднем творчестве Кастаньо одной из его главных задач становится передача движения. В композиции «Юный Давид», написанной на кожаном щите (1449-1450 годы, Национальная галерея искусства, Вашингтон), динамикой пронизаны все элементы (энергично жестикулирующая фигура в развевающихся одеждах; ландшафт с бегущими облаками). Внутренняя динамика отличает живописный конный монумент кондотьера Никколо да Толентино во Флорентийском соборе Санта-Мария-дель-Фьоре от находящегося там же живописного памятника кондотьеру Джону Хоквуду, написанного П. Уччелло и служившего для Кастаньо образцом. Используя идею монохромной имитации скульптурного памятника, Кастаньо отказался от геометризованных форм и абстрактности Уччелло в пользу декоративной конкретности деталей. В работах 1450-х годов одним из основных выразительных средств становится анатомическая проработка фигур (фрески «Троица со святыми Иеронимом, Паулой и Евстахией» в капелле Корболи и «Христос отпускает грехи святому Юлиану» в капелле Гальяни, обе 1453-1457 годы, церковь Сантиссима-Аннунциата, Флоренция). Преувеличенно резкой светотеневой моделировкой лица отличается и приписываемый Кастаньо «Мужской портрет» (Национальная галерея искусства, Вашингтон).
Многие произведения Кастаньо не сохранились, об их существовании известно из документов и литературных источников (росписи в хоре церкви Сант-Эджидио во Флоренции, 1451-1453 годы; в Ватиканском дворце в Риме, 1454 год; в рефектории флорентийской церкви Санта-Мария-Нуова, 1457 год, и др.). Раскрытые под фресками Кастаньо синопии свидетельствуют о важности рисунка в его творчестве. Кастаньо был в числе первых флорентийских художников, использовавших картоны в подготовительной работе над фресковой живописью. Влияние Кастаньо испытали на себе не только большинство флорентийских художников 2-й половины XV века (А. дель Поллайоло, А. Бальдовинетти и др.), но и северо-итальянские мастера (А. Мантенья, Ф. дель Косса).
Иллюстрация:
А. дель Кастаньо. «Тайная вечеря». Фреска из рефектория монастыря Санта-Аполлония во Флоренции. 1447 год.
А. дель Кастаньо. «Юный Давид». 1449-1450 годы. Национальная галерея искусства (Вашингтон).