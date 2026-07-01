КАСТАНЬЕТЫ

КАСТАНЬЕТЫ - музыкальный ин­ст­ру­мент клас­са идио­фо­нов .

Рас­про­стра­нён главным образом в Ис­па­нии, а так­же в Южной Ита­лии, стра­нах Латинской Аме­ри­ки. Пред­став­ля­ет со­бой 2 па­ры ма­лень­ких ча­ше­об­раз­ных пла­сти­нок, по­пар­но со­еди­нён­ных шнур­ком (па­ра мень­ше­го раз­ме­ра - для пра­вой ру­ки, боль­ше­го - для ле­вой). По­сту­ки­ва­ни­ем пла­сти­нок од­на о дру­гую из­вле­ка­ют щёл­каю­щий звук. Иг­ра на кастаньетах со­про­во­ж­да­ет тан­цы, при­чём обыч­но иг­ра­ет са­ма тан­цов­щи­ца (например, в тан­цах сти­ля фла­мен­ко).

К ин­ст­ру­мен­там ти­па Кастаньеты от­но­сят­ся древне-греческие кро­та­лы. В сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре при­ме­ня­ют­ся ор­ке­ст­ро­вые кастаньеты: 2 па­ры ча­ше­об­раз­ных пла­сти­нок, со­еди­нён­ных жё­ст­кой ру­ко­ят­кой, из­даю­щие звук при лёг­ком встря­хи­ва­нии.

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