КАСТАНЬЕТЫ
КАСТАНЬЕТЫ - музыкальный инструмент класса идиофонов.
Распространён главным образом в Испании, а также в Южной Италии, странах Латинской Америки. Представляет собой 2 пары маленьких чашеобразных пластинок, попарно соединённых шнурком (пара меньшего размера - для правой руки, большего - для левой). Постукиванием пластинок одна о другую извлекают щёлкающий звук. Игра на кастаньетах сопровождает танцы, причём обычно играет сама танцовщица (например, в танцах стиля фламенко).
К инструментам типа Кастаньеты относятся древне-греческие кроталы. В симфоническом оркестре применяются оркестровые кастаньеты: 2 пары чашеобразных пластинок, соединённых жёсткой рукояткой, издающие звук при лёгком встряхивании.