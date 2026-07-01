КАСТАНЕДА КАРЛОС

КАСТАНЕДА КАРЛОС - американский мис­тик, ан­тро­по­лог , пи­са­тель.

Сле­дуя ша­ман­ской тра­ди­ции (смотрите Ша­ма­низм), Кастанеда не рас­кры­вал под­роб­но­стей сво­ей био­гра­фии. В начале 1950-х годов эмиг­ри­ро­вал в США. В 1960-х годах, бу­ду­чи сту­ден­том Ка­ли­фор­ний­ско­го университета (Лос-Анд­же­лес), про­во­дил в шта­те Ари­зо­на по­ле­вые ис­сле­до­ва­ния, изучая ис­поль­зо­ва­ние ин­дей­ца­ми гал­лю­ци­но­ген­ных рас­те­ний в тра­диционной ша­ман­ской прак­ти­ке. Там, по его сло­вам, он по­зна­ко­мил­ся с ин­дей­ским ша­ма­ном до­ном Хуа­ном Ма­ту­сом, впо­след­ст­вии стал его уче­ни­ком. В 1968 году вы­шла пер­вая книга Кастанеды «Уче­ние до­на Хуа­на: Путь зна­ния ин­дей­цев яки», за ко­то­рую он по­лу­чил сте­пень ма­ги­ст­ра; в 1973 году за­щи­тил док­тор­скую диссертацию на ос­но­ве на­пи­сан­ной им книги «Пу­те­ше­ст­вие в Ик­с­тлан». Впо­след­ст­вии опуб­ли­ко­вал ещё несколько книг. В 1996 году из­да­вал «Жур­нал при­клад­ной гер­ме­нев­ти­ки» (вы­шло 4 но­ме­ра), в ко­то­ром обо­зна­чил воз­мож­ность со­еди­не­ния прак­тического зна­ния ша­ма­нов с фи­лософскими по­строе­ния­ми, в ча­ст­но­сти с идея­ми Ф. Брен­та­но об ин­тен­цио­наль­но­сти со­з­на­ния и фе­но­ме­но­ло­ги­ей Э. Гус­сер­ля.

Ос­но­ву воз­зре­ний Кастанеды со­ста­ви­ло уче­ние об энер­гии и воз­мож­но­стях её чис­то­го вос­при­ятия и осоз­на­ния. Кастанеда ут­вер­ждал, что яв­ля­ет­ся по­след­ним ли­де­ром (на­гуа­лем) в «ли­нии» ин­дей­ских ша­ма­нов («но­во­го по­ко­ле­ния ви­дя­щих»), ко­то­рая, по сло­вам до­на Хуа­на, фор­ми­ро­ва­лась во вре­мя испанского за­вое­ва­ния Центральной Аме­ри­ки и ухо­дит кор­ня­ми в куль­ту­ру толь­те­ков. Ша­ма­ны этой тра­ди­ции рас­смат­ри­ва­ли че­ло­ве­ка как су­ще­ст­во, ог­ра­ничи­ваю­щее пол­но­ту сво­его вос­при­ятия ра­цио­наль­ной сис­те­мой ин­тер­пре­та­ций. Для пре­одо­ле­ния это­го ог­ра­ни­че­ния ша­ма­на­ми бы­ли пе­ре­ос­мыс­ле­ны сло­жив­шие­ся ещё в древ­но­сти прак­тические ме­то­ды рас­ши­ре­ния вос­при­ятия. Та­кое рас­ши­ре­ние, со­глас­но их уче­нию, долж­но при­вес­ти к эво­лю­цио­ни­ро­ва­нию че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­ва, со­хра­не­нию чис­то­го осоз­на­ния в иной фор­ме.

Адап­ти­ро­вав прак­тическое на­сле­дие ша­ма­нов сво­ей «ли­нии», Кастанеда от­крыл воз­мож­ность его изу­че­ния. Для этой це­ли в середине 1990-х годов он соз­дал ор­га­ни­за­цию «Клир­грин» («Cleargreen Inc.»). Кни­ги Кастанеды, пе­ре­ве­дён­ные на многие язы­ки (в т. ч. рус­ский), и его ис­сле­до­ва­ния, не­смот­ря на об­ви­не­ния в мис­ти­фи­ка­ции, при­ве­ли к по­яв­ле­нию мно­же­ст­ва по­сле­до­ва­те­лей. Идеи Кастанеды и сфор­му­ли­ро­ван­ная им тер­ми­но­ло­гия ока­за­ли влия­ние на мо­ло­дёж­ную куль­ту­ру и по­ро­ди­ли боль­шое чис­ло под­ра­жа­ний.

Сочинения:

The teachings of Don Juan: a Yaqui way of knowledge. Berk., 1968;

Journey to Ixtlan: the lessons of Don Juan. N. Y., 1972;

The power of silence: further lessons of Don Juan. N. Y., 1987;

The art of dreaming. N. Y., 1993;

Ma­gical passes: the practical wisdom of the sha­mans of ancient Mexico. N. Y., 1998;

The ac­tive side of infinity. N. Y., 1998;

The wheel of time: the shamans of ancient Mexico. N. Y., 1999;

Ма­ги­че­ские пас­сы: прак­ти­че­ская муд­рость ша­ма­нов древ­ней Мек­си­ки. М., 2007; [Собр. соч.]. М., 2008-. Т. 1-3-.