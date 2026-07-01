КАСТАНЕДА КАРЛОС
КАСТАНЕДА КАРЛОС - американский мистик, антрополог, писатель.
Следуя шаманской традиции (смотрите Шаманизм), Кастанеда не раскрывал подробностей своей биографии. В начале 1950-х годов эмигрировал в США. В 1960-х годах, будучи студентом Калифорнийского университета (Лос-Анджелес), проводил в штате Аризона полевые исследования, изучая использование индейцами галлюциногенных растений в традиционной шаманской практике. Там, по его словам, он познакомился с индейским шаманом доном Хуаном Матусом, впоследствии стал его учеником. В 1968 году вышла первая книга Кастанеды «Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яки», за которую он получил степень магистра; в 1973 году защитил докторскую диссертацию на основе написанной им книги «Путешествие в Икстлан». Впоследствии опубликовал ещё несколько книг. В 1996 году издавал «Журнал прикладной герменевтики» (вышло 4 номера), в котором обозначил возможность соединения практического знания шаманов с философскими построениями, в частности с идеями Ф. Брентано об интенциональности сознания и феноменологией Э. Гуссерля.
Основу воззрений Кастанеды составило учение об энергии и возможностях её чистого восприятия и осознания. Кастанеда утверждал, что является последним лидером (нагуалем) в «линии» индейских шаманов («нового поколения видящих»), которая, по словам дона Хуана, формировалась во время испанского завоевания Центральной Америки и уходит корнями в культуру тольтеков. Шаманы этой традиции рассматривали человека как существо, ограничивающее полноту своего восприятия рациональной системой интерпретаций. Для преодоления этого ограничения шаманами были переосмыслены сложившиеся ещё в древности практические методы расширения восприятия. Такое расширение, согласно их учению, должно привести к эволюционированию человеческого существа, сохранению чистого осознания в иной форме.
Адаптировав практическое наследие шаманов своей «линии», Кастанеда открыл возможность его изучения. Для этой цели в середине 1990-х годов он создал организацию «Клиргрин» («Cleargreen Inc.»). Книги Кастанеды, переведённые на многие языки (в т. ч. русский), и его исследования, несмотря на обвинения в мистификации, привели к появлению множества последователей. Идеи Кастанеды и сформулированная им терминология оказали влияние на молодёжную культуру и породили большое число подражаний.
Сочинения:
The teachings of Don Juan: a Yaqui way of knowledge. Berk., 1968;
Journey to Ixtlan: the lessons of Don Juan. N. Y., 1972;
The power of silence: further lessons of Don Juan. N. Y., 1987;
The art of dreaming. N. Y., 1993;
Magical passes: the practical wisdom of the shamans of ancient Mexico. N. Y., 1998;
The active side of infinity. N. Y., 1998;
The wheel of time: the shamans of ancient Mexico. N. Y., 1999;
Магические пассы: практическая мудрость шаманов древней Мексики. М., 2007; [Собр. соч.]. М., 2008-. Т. 1-3-.