КАСТАЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
КАСТАЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - российский композитор, педагог, исследователь-фольклорист.
Из семьи священнослужителя. В 1876-1881 годах учился в Московской консерватории по теоретическим предметам и композиции у П.И. Чайковского, С.И. Танеева и Н.А. Губерта, по настоянию С.В. Смоленского в 1893 году сдал экзамены экстерном. С 1887 года преподавал в московском Синодальном училище церковного пения (фортепиано, композиция), с 1910 года директор; с 1900 года регент Синодального хора. С 1902 года член, с 1913 года заместитель председателя Музыкально-этнографической комиссии при Этнографическом отделе Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Московского университета. В 1910 году сблизился с С.В. Рахманиновым, сочинявшим Литургию Святого Иоанна Златоуста, консультировал его по вопросам богослужения и теории православного церковного пения. С 1912 года преподаватель контрапункта и фуги в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества. После преобразования Синодального училища в Народную хоровую академию (1918 год) её ректор, до 1923 года также управляющий народными хоровыми капеллами (бывшие Придворная певческая капелла и Синодальный хор). Вёл просветительскую работу в музыкальных отделах Наркомпроса РСФСР, Пролеткульта, Политпросвета, в Ассоциации пролетарских музыкантов (сотрудничал в журнале «Музыкальная новь») и др. С 1919 года член Комиссии по реформе музыкального образования, с 1921 года сотрудник Государственного института музыкальной науки (возглавлял музыкально-этнографическую секцию) и Государственной академии художественных наук. С 1922 года профессор, с 1923 года руководитель инструкторско-хорового подотдела Московской консерватории (на основе упразднённой хоровой академии). Среди учеников - Н.С. Голованов, М.Е. Климов, К.Н. Шведов, А.Г. Чесноков, А.А. Давиденко.
Кастальский - глава т. н. нового направления (или московской Синодальной школы) в русской церковной музыке, автор около 200 духовных сочинений и переложений, которые составляли основу репертуара Синодального хора в 1897-1917 годах, во многом определив его расцвет (наряду с сочинениями А.Т. Гречанинова и П.Г. Чеснокова). Наиболее значительны: «Бог Господь» с тропарями Великой субботы (1897 год), икос «Сам Един еси бессмертный» (1903 год), Литургия Святого Иоанна Златоуста (1905 год). В своём творчестве Кастальский соединял древне-русские распевы с приёмами народного многоголосия, традициями, сложившимися в клиросной практике, и опытом русской композиторской школы. Знаток древне-русской музыки, в 1907 году реконструировал хоры «Пещного действа» (литургическая драма XVII века). Среди других сочинений - опера «Клара Милич» (по И.С. Тургеневу, 1907 год, постановка Оперы С.И. Зимина, 1916 год), реквием «Братское поминовение» для солистов, хора и оркестра (1916 год, памяти воинов союзных армий, погибших в 1-ю мировую войну; в музыке использованы русские, английские и сербские напевы), кантата «Стих о церковном русском пении» (1911 год), «Песня о Родине» для хора (1903 год). Интерес Кастальского к музыке других народов нашёл отражение в его циклах фортепианных пьес «По Грузии» (1902 год) и «Из минувших веков» (1905 год). Кастальский - автор песнопений к интронизации святого патриарха Тихона на Поместном соборе 1917/18 года. Предложение Кастальского ввести инструменты в богослужебную музыку вызвало противодействие официальных церковных кругов. В 1921 году во время голода в Поволжье сочинил музыкальное воззвание «К зарубежным братьям» для басов в сопровождении хора на собственный текст (его исполнение в Париже под управлением С.А. Кусевицкого имело общественный резонанс). В числе послереволюционных сочинений - музыка к драме «Стенька Разин» В.В. Каменского (1919 год), «Сельскохозяйственная симфония» для голоса с оркестром (1923 год), «Красная Русь» (для хора и оркестра народных инструментов), «В.И. Ленину» («У гроба»; для чтеца, хора и симфонического оркестра; обе 1924 год).
Исследователь русского народного творчества, обрабатывал народные песни и танцы, объединял их в тематические циклы («Картины русских народных празднований в обрядах и песнях», 1913 год; «Сельские работы в народных песнях» для смешанного хора с сопровождением русских народных инструментов, 1923 год).
Сочинения:
Особенности народно-русской музыкальной системы. М.; П., 1923. М., 1961;
Основы народного многоголосия / Под ред. В.М. Беляева. М.; Л., 1948;
Статьи, материалы, воспоминания, переписка / Ред.-сост., автор вступит. ст. и коммент. С.Г. Зверева. М., 2006.