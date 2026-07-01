КАСТАЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

КАСТАЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - российский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, ис­сле­до­ва­тель-фольк­ло­рист.

Из се­мьи свя­щен­но­слу­жи­те­ля. В 1876-1881 годах учил­ся в Московской консерватории по тео­ре­тическим пред­ме­там и ком­по­зи­ции у П.И. Чай­ков­ско­го , С.И. Та­нее­ва и Н.А. Гу­бер­та, по на­стоя­нию С.В. Смо­лен­ско­го в 1893 году сдал эк­за­мены экс­тер­ном. С 1887 года пре­по­да­вал в московском Си­но­даль­ном училище цер­ков­но­го пе­ния (фортепиано, ком­по­зи­ция), с 1910 года ди­рек­тор; с 1900 года ре­гент Си­но­даль­но­го хо­ра. С 1902 года член, с 1913 года заместитель пред­се­да­те­ля Музыкально-эт­но­гра­фической ко­мис­сии при Эт­но­гра­фическом от­де­ле Императорского общества лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии Московского университета. В 1910 году сбли­зил­ся с С.В. Рах­ма­ни­но­вым, со­чи­няв­шим Ли­тур­гию Святого Ио­ан­на Зла­то­ус­та, кон­суль­ти­ро­вал его по во­про­сам бо­го­слу­же­ния и тео­рии пра­во­слав­но­го цер­ков­но­го пе­ния. С 1912 года пре­по­да­ва­тель кон­тра­пунк­та и фу­ги в Музыкально-дра­ма­тическом училище Мо­с­ков­ско­го фи­лар­мо­нического общества. По­сле пре­об­ра­зо­ва­ния Си­но­даль­но­го училища в Народную хо­ро­вую ака­де­мию (1918 год) её рек­тор, до 1923 года так­же управ­ляю­щий народными хо­ро­вы­ми ка­пел­ла­ми (быв­шие При­двор­ная пев­че­ская ка­пел­ла и Си­но­даль­ный хор). Вёл про­све­ти­тель­скую ра­бо­ту в музыкальных от­де­лах Нар­ком­про­са РСФСР , Про­лет­куль­та, По­лит­про­све­та, в Ас­со­циа­ции про­ле­тар­ских му­зы­кан­тов (со­труд­ни­чал в журнале «Му­зы­каль­ная новь») и др. С 1919 года член Ко­мис­сии по ре­фор­ме музыкального об­ра­зо­ва­ния, с 1921 года со­труд­ник Государственного института музыкальной нау­ки (воз­глав­лял музыкально-эт­но­гра­фическую сек­цию) и Государственной ака­де­мии ху­дожественных на­ук. С 1922 года профессор, с 1923 года ру­ко­во­ди­тель ин­ст­рук­тор­ско-хо­ро­во­го под­от­де­ла Московской консерватории (на ос­но­ве уп­разд­нён­ной хо­ро­вой ака­де­мии). Сре­ди уче­ни­ков - Н.С. Го­ло­ва­нов, М.Е. Кли­мов, К.Н. Шве­дов, А.Г. Чес­но­ков, А.А. Да­ви­ден­ко.

Кастальский - гла­ва т. н. но­во­го на­прав­ле­ния (или московской Си­но­даль­ной шко­лы) в русской цер­ков­ной му­зы­ке, ав­тор около 200 ду­хов­ных со­чи­не­ний и пе­ре­ло­же­ний, ко­то­рые со­став­ля­ли ос­но­ву ре­пер­туа­ра Си­но­даль­но­го хо­ра в 1897-1917 годах, во мно­гом оп­ре­де­лив его рас­цвет (на­ря­ду с со­чи­не­ния­ми А.Т. Гре­ча­ни­но­ва и П.Г. Чес­но­ко­ва). Наи­бо­лее зна­чи­тель­ны: «Бог Гос­подь» с тро­па­ря­ми Ве­ли­кой суб­бо­ты (1897 год), икос «Сам Един еси бес­смерт­ный» (1903 год), Ли­тур­гия Святого Ио­ан­на Зла­то­ус­та (1905 год). В сво­ём твор­че­ст­ве Кастальский со­еди­нял древне-русские рас­пе­вы с приё­ма­ми народного мно­го­го­ло­сия, тра­ди­ция­ми, сло­жив­ши­ми­ся в кли­рос­ной прак­ти­ке, и опы­том русской ком­по­зи­тор­ской шко­лы. Зна­ток древне-русской му­зы­ки, в 1907 году ре­кон­ст­руи­ро­вал хо­ры «Пещ­но­го дей­ст­ва» (ли­тур­гическая дра­ма XVII века). Сре­ди других со­чи­не­ний - опе­ра «Кла­ра Ми­лич» (по И.С. Тур­ге­не­ву, 1907 год, по­ста­нов­ка Опе­ры С.И. Зи­ми­на, 1916 год), ре­к­ви­ем «Брат­ское по­ми­но­ве­ние» для со­лис­тов, хо­ра и ор­ке­ст­ра (1916 год, па­мя­ти вои­нов со­юз­ных ар­мий, по­гиб­ших в 1-ю ми­ро­вую вой­ну; в му­зы­ке ис­поль­зо­ва­ны русские, английские и сербские на­пе­вы), кан­та­та «Стих о цер­ков­ном рус­ском пе­нии» (1911 год), «Пес­ня о Ро­ди­не» для хо­ра (1903 год). Ин­те­рес Кастальского к му­зы­ке других на­ро­дов на­шёл от­ра­же­ние в его цик­лах фортепианных пьес «По Гру­зии» (1902 год) и «Из ми­нув­ших ве­ков» (1905 год). Кастальский - ав­тор пес­но­пе­ний к ин­тро­ни­за­ции святого пат­ри­ар­ха Ти­хо­на на По­ме­ст­ном со­бо­ре 1917/18 года. Пред­ло­же­ние Кастальского вве­сти ин­ст­ру­мен­ты в бо­го­слу­жеб­ную му­зы­ку вы­зва­ло про­ти­во­дей­ст­вие официальных цер­ков­ных кру­гов. В 1921 году во вре­мя го­ло­да в По­вол­жье со­чи­нил музыкальное воз­зва­ние «К за­ру­беж­ным брать­ям» для ба­сов в со­про­во­ж­де­нии хо­ра на собственный текст (его ис­пол­не­ние в Па­ри­же под управлением С.А. Ку­се­виц­ко­го име­ло об­щественный ре­зо­нанс). В чис­ле по­сле­ре­волюционных со­чи­не­ний - му­зы­ка к дра­ме «Стень­ка Ра­зин» В.В. Ка­мен­ско­го (1919 год), «Сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная сим­фо­ния» для го­ло­са с ор­ке­ст­ром (1923 год), «Крас­ная Русь» (для хо­ра и ор­ке­ст­ра народных ин­ст­ру­мен­тов), «В.И. Ле­ни­ну» («У гро­ба»; для чте­ца, хо­ра и сим­фо­нического ор­ке­ст­ра; обе 1924 год).

Ис­сле­до­ва­тель русского народного твор­че­ст­ва, об­ра­ба­ты­вал народные пес­ни и тан­цы, объ­еди­нял их в те­ма­тические цик­лы («Кар­ти­ны рус­ских на­род­ных празд­но­ва­ний в об­ря­дах и пес­нях», 1913 год; «Сель­ские ра­бо­ты в на­род­ных пес­нях» для сме­шан­но­го хо­ра с со­про­во­ж­де­ни­ем русских народных ин­стру­мен­тов, 1923 год).

Сочинения:

Осо­бен­но­сти на­род­но-рус­ской му­зы­каль­ной сис­те­мы. М.; П., 1923. М., 1961;

Ос­но­вы на­род­но­го мно­го­го­ло­сия / Под ред. В.М. Бе­ляе­ва. М.; Л., 1948;

Ста­тьи, ма­те­риа­лы, вос­по­ми­на­ния, пе­ре­пис­ка / Ред.-сост., ав­тор всту­пит. ст. и ком­мент. С.Г. Зве­ре­ва. М., 2006.