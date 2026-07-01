КАССОНЕ
КАССОНЕ - тип деревянного украшенного сундука-ларя, распространённый в Италии в XIV-XVI веках.
Центрами производства Кассоне были Флоренция, Сиена, область Венето (Венеция). Кассоне служили предметами домашней обстановки; их, как правило, заказывали парами по случаю свадьбы. Кассоне украшались гипсовыми рельефами, резьбой по дереву и живописью. Уже в XIV веке в оформлении Кассоне наряду с орнаментальным декором появляются живописные композиции на сюжеты, сочетающие любовную тематику с моральным назиданием («Сад любви», иллюстрации новелл Дж. Боккаччо, аллегории добродетелей и свободных искусств). Начиная с 1440-х годов Кассоне приобрели элементы ренессансной архитектуры (карнизы с модульонами, пилястры, орнамент), которыми обрамлялись живописные сцены как на библейские темы («Сусанна и старцы», «Есфирь», «История Иосифа», «Путешествие царицы Савской»), так и на сюжеты из греко-римской мифологии и древне-римской истории («Великодушие Сципиона», «Суд Париса», «Лукреция» и др.). Наиболее известными авторами, расписывавшими Кассоне, были Аполлонио ди Джованни, Якопо дель Селлайо, Либерале да Верона (смотрите иллюстрации к статье Декоративно-прикладное искусство). К концу XV века, вследствие начавшейся станковизации живописи, расписные Кассоне уступили место Кассоне, украшенным резьбой или интарсией.
Иллюстрация:
Кассоне со сценами борьбы Давида и Голиафа. 2-я половина XVI века Рейксмюсеум (Амстердам).