КАССОНЕ

КАССОНЕ - тип де­ре­вян­но­го ук­ра­шен­но­го сун­ду­ка-ла­ря, рас­про­стра­нён­ный в Ита­лии в XIV-XVI веках.

Цен­тра­ми про­изводства Кассоне бы­ли Фло­рен­ция , Сие­на, область Ве­не­то (Ве­не­ция). Кассоне слу­жи­ли пред­ме­та­ми до­маш­ней об­ста­нов­ки; их, как пра­ви­ло, за­ка­зы­ва­ли па­ра­ми по слу­чаю свадь­бы. Кассоне ук­ра­ша­лись гип­со­вы­ми рель­е­фа­ми, резь­бой по де­ре­ву и жи­во­пи­сью . Уже в XIV веке в оформ­ле­нии Кассоне на­ря­ду с ор­на­мен­таль­ным де­ко­ром по­яв­ля­ют­ся жи­во­пис­ные ком­по­зи­ции на сю­же­ты, со­че­таю­щие лю­бов­ную те­ма­ти­ку с мо­раль­ным на­зи­да­ни­ем («Сад люб­ви», ил­лю­ст­ра­ции но­велл Дж. Бок­кач­чо, ал­ле­го­рии доб­ро­де­те­лей и сво­бод­ных ис­кусств). На­чи­ная с 1440-х годов Кассоне при­об­ре­ли эле­мен­ты ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры (кар­ни­зы с мо­дуль­о­на­ми, пи­ля­ст­ры, ор­на­мент), ко­то­ры­ми об­рам­ля­лись жи­во­пис­ные сце­ны как на биб­лей­ские те­мы («Су­сан­на и стар­цы», «Ес­фирь», «Ис­то­рия Ио­си­фа», «Пу­те­ше­ст­вие ца­ри­цы Сав­ской»), так и на сю­же­ты из гре­ко-римской ми­фо­ло­гии и древне-римской ис­то­рии («Ве­ли­ко­ду­шие Сци­пио­на», «Суд Па­ри­са», «Лук­ре­ция» и др.). Наи­бо­лее из­вест­ны­ми ав­то­ра­ми, рас­пи­сы­вав­ши­ми Кассоне, бы­ли Апол­ло­нио ди Джо­ван­ни, Яко­по дель Сел­лайо, Ли­бе­ра­ле да Ве­ро­на (смотрите иллюстрации к статье Де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное ис­кус­ст­во). К концу XV века, вслед­ст­вие на­чав­шей­ся стан­ко­ви­за­ции жи­во­пи­си, рас­пис­ные Кассоне ус­ту­пи­ли ме­сто Кассоне, ук­ра­шен­ным резь­бой или ин­тар­си­ей.

Иллюстрация:

Кас­со­не со сце­на­ми борь­бы Да­ви­да и Го­ли­а­фа. 2-я половина XVI века Рейк­смю­се­ум (Ам­стер­дам).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)