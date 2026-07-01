КАССОЛА КАРЛО
КАССОЛА КАРЛО - итальянский писатель.
Окончил Римский университет (1939 год), работал учителем. Участник Движения Сопротивления (1943-1944 годы). Литературным творчеством занимался с 1937 года. В тематическом плане ранние сочинения Кассолы близки неореализму, хотя сам писатель эту связь отрицал и, вслед за Дж. Джойсом, которого считал своим учителем, стремился выявить глубинный смысл повседневности: антифашистские повести о партизанской борьбе «Фауст и Анна» («Fausto e Anna», 1952 год), «Старые товарищи» («I vecchi compagni», 1953 год); эссе «Поездка в Китай» («Viaggio in Cina», 1956 год) и др. В повести «Рубка леса» («Il taglio del bosco», создана в 1948-1949 годах, опубликована в 1953 году; русский перевод 1958 года) ощущается влияние одноименного рассказа Л.Н. Толстого. Наиболее известное сочинение Кассолы - социально-психологический роман «Невеста Бубе» («La ragazza di Bube», 1960 год, русский перевод 1965 года; экранизация Л. Коменчини 1963 года). Проза Кассолы 1970-1980-х годов отмечена социально-политической ангажированностью: повесть «Человек и пёс» («L’uomo e il cane», 1977 год), эссе «Литература и разоружение» («Letteratura e disarmo», 1978 год), «Право на выживание» («Diritto alla sopravvivenza», 1982 год) и др.