КАССОЛА КАРЛО

КАССОЛА КАРЛО - итальянский пи­са­тель.

Окон­чил Рим­ский университет (1939 год), ра­бо­тал учи­те­лем. Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния (1943-1944 годы). Литературным твор­че­ст­вом за­ни­мал­ся с 1937 года. В те­ма­тическом пла­не ран­ние со­чи­не­ния Кассолы близ­ки нео­реа­лиз­му , хо­тя сам пи­са­тель эту связь от­ри­цал и, вслед за Дж. Джой­сом, ко­то­ро­го счи­тал сво­им учи­те­лем, стре­мил­ся вы­явить глу­бин­ный смысл по­все­днев­но­сти: ан­ти­фа­ши­ст­ские по­вес­ти о пар­ти­зан­ской борь­бе «Фа­уст и Ан­на» («Fausto e An­na», 1952 год), «Ста­рые то­ва­ри­щи» («I vec­chi compagni», 1953 год); эс­се «По­езд­ка в Ки­тай» («Viaggio in Cina», 1956 год) и др. В по­вес­ти «Руб­ка ле­са» («Il taglio del bos­co», создана в 1948-1949 годах, опубликована в 1953 году; русский перевод 1958 года) ощу­ща­ет­ся влия­ние од­но­именного рас­ска­за Л.Н. Тол­сто­го. Наи­бо­лее из­вест­ное сочинение Кассолы - со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гический ро­ман «Не­вес­та Бу­бе» («La ragazza di Bube», 1960 год, русский перевод 1965 года; эк­ра­ни­за­ция Л. Ко­мен­чи­ни 1963 года). Про­за Кассолы 1970-1980-х годов от­ме­че­на со­ци­аль­но-по­ли­тической ан­га­жи­ро­ван­но­стью: по­весть «Че­ло­век и пёс» («L’uomo e il cane», 1977 год), эс­се «Ли­те­ра­ту­ра и ра­зо­ру­же­ние» («Let­teratura e disarmo», 1978 год), «Пра­во на вы­жи­ва­ние» («Diritto alla sopravvi­ven­za», 1982 год) и др.