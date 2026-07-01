КАССО ЛЕВ АРИСТИДОВИЧ
КАССО ЛЕВ АРИСТИДОВИЧ - российский правовед, государственный деятель, тайный советник (1911 год).
Дворянин. Окончил юридический факультет Парижского (1885 год), Берлинского (1889 год) университетов. Преподавал гражданское право в Дерптском (с 1892 года, с 1893 года Юрьевский; профессор с 1893 года), Харьковском (1895-1899 годы) и Московском (1899-1910 годы) университетах. Директор Катковского лицея (1908-1910 годы).
Министр народного просвещения (1911-1914 годы; управляющий Министерством с 1910 года). Отозвал из Государственной думы проекты новых Устава университетов и Положения о гимназиях, разработанных под руководством А.Н. Шварца. По инициативе Кассо в декабре 1910 года, после столкновений студентов Новороссийского университета в Одессе с полицией, Совет министров предписал исключать из учебных заведений всех подстрекателей к сходкам и беспорядкам. В январе 1911 года Кассо распорядился временно не допускать публичных и частных студенческих собраний (были разрешены в ходе Революции 1905-1907 годов) в стенах высших учебных заведений. Тогда же, после беспорядков в Московском университете, Совет министров по предложению Кассо предоставил московскому градоначальнику право вмешиваться во внутреннюю жизнь университета для наведения порядка. Это вызвало протест среди студентов и преподавателей; ректор Московского университета А.А. Мануйлов, его помощник М.А. Мензбир и проректор П.А. Минаков подали в отставку. Вслед за ними, усмотрев в действиях Кассо «наступление реакции», из университета уволились около 130 либерально настроенных преподавателей, в т. ч. В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, А.А. Кизеветтер, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, С.А. Чаплыгин. Кассо широко практиковал назначение профессоров. Его меры по прекращению студенческих беспорядков спровоцировали новые волнения. Считая, что в российских высших учебных заведениях отсутствует «научная атмосфера», и будучи поэтому убеждён в необходимости сконцентрировать подготовку «профессорских стипендиатов» в западно-европейских научных центрах, Кассо инициировал создание в Париже, Берлине, Тюбингене и Карлсруэ курсов по подготовке профессоров для российских университетов (1912 год). По предложению Кассо впервые в России в Томском университете законодательно введено совместное обучение мужчин и женщин: в 1913 году временно разрешён приём на свободные вакансии медицинского факультета «сибирячек» христианского вероисповедания.
В 1911 году Кассо установил новый кворум для собраний родителей и опекунов учащихся (не менее 2/3 постоянно живущих в городе), на которых избирались родительские комитеты при средних учебных заведениях, в связи с чем большая часть комитетов фактически прекратила существование; запретил производить сборы пожертвований с родителей учащихся на нужды учебных заведений; ввёл более строгий внешкольный надзор за учениками гимназий и реальных училищ (в частности, им запрещалось появляться на улицах зимой позже 20 часов, летом - позже 22 часов). В 1912 году Кассо распространил на учительниц средних учебных заведений право, которым ранее обладали учителя-мужчины, на бесплатное обучение их сыновей в мужских гимназиях и прогимназиях. Кассо продолжил расширение сети средних общеобразовательных учебных заведений, а также работу по введению в России всеобщего начального обучения: к концу 1913 года Министерство народного просвещения вступило в соглашение о выплате специальных субсидий на эти цели с большинством уездных земств (398 из 440). С 1912 года Кассо руководил организацией высших начальных училищ. По его инициативе с 1913 года вводились периодические прибавки (в зависимости от службы) к жалованью учителей начальных училищ, в т. ч. земских.
Занимался историей Бессарабии, где в селе Чутулешты находилось его родовое имение. Награждён французским орденом Почётного легиона (1912 год).
Основные научные труды посвящены праву собственности, наследственному праву и источникам местного гражданского права (Прибалтика, Бессарабия). Исследования Кассо отличаются богатством материала, глубиной исторической проработки, выверенностью метода, нестандартностью постановки и изложения спорных правовых вопросов. Ввиду существенных отличий в правовой природе недвижимого и движимого имущества Кассо указывал на целесообразность выделения из общего учения о вещных правах самостоятельного учения о недвижимости, систематическому изложению которого посвятил работу «Русское поземельное право» (1906 год). Выступал против безграничной ответственности наследников по долгам наследодателя, отстаивая необходимость её ограничения размером наследства. Обосновал оригинальную концепцию залогового права, не связанную с противопоставлением вещных и обязательственных прав («Понятие о залоге в современном праве», 1898 год).
Сочинения:
Преемство наследников в обязательствах наследодателя. Юрьев, 1895;
Общие и местные гражданские законы. Хар., 1896;
Источники русского гражданского права. М., 1900;
Запродажа и задаток. М., 1903;
Неизвестность хозяина найденной вещи. М., 1903;
Византийское право в Бессарабии. М., 1907;
Россия на Дунае и образование Бессарабской области. М., 1913;
П. Манега, забытый кодификатор Бессарабского права. М., 1914;
Понятие о залоге в современном праве. М., 1999.
Иллюстрация:
Л.А. Кассо. Фото. 1900-е годы.