КАССО ЛЕВ АРИСТИДОВИЧ

КАССО ЛЕВ АРИСТИДОВИЧ - российский пра­во­вед, государственный дея­тель, тайный советник (1911 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил юри­дический факультет Па­риж­ско­го (1885 год), Бер­лин­ско­го (1889 год) университетов. Пре­по­да­вал гражданское пра­во в Дерпт­ском (с 1892 года, с 1893 года Юрь­ев­ский; профессор с 1893 года), Харь­ков­ском (1895-1899 годы) и Мо­с­ков­ском (1899-1910 годы) университетах. Ди­рек­тор Кат­ков­ско­го ли­цея (1908-1910 годы).

Ми­нистр народного про­све­ще­ния (1911-1914 годы; управ­ляю­щий Министерством с 1910 года). Ото­звал из Государственной ду­мы про­екты но­вых Ус­та­ва уни­вер­си­те­тов и Положения о гим­на­зи­ях, раз­ра­бо­тан­ных под руководством А.Н. Швар­ца. По ини­циа­ти­ве Кассо в декабре 1910 года, по­сле столк­но­ве­ний сту­ден­тов Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се с по­ли­ци­ей, Со­вет ми­ни­ст­ров пред­пи­сал ис­клю­чать из учеб­ных за­ве­де­ний всех под­стре­ка­те­лей к сход­кам и бес­по­ряд­кам. В январе 1911 года Кассо рас­по­ря­дил­ся вре­мен­но не до­пус­кать пуб­лич­ных и ча­ст­ных сту­денческих со­б­ра­ний (бы­ли раз­ре­ше­ны в хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов ) в сте­нах выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний. То­гда же, по­сле бес­по­ряд­ков в Московском университете, Со­вет ми­ни­ст­ров по пред­ло­же­нию Кассо пре­дос­та­вил московскому гра­до­на­чаль­ни­ку пра­во вме­ши­вать­ся во внутреннюю жизнь уни­вер­си­те­та для на­ве­де­ния по­ряд­ка. Это вы­зва­ло про­тест сре­ди сту­ден­тов и пре­по­да­ва­те­лей; рек­тор Московского университета А.А. Ма­нуй­лов, его по­мощ­ник М.А. Мен­збир и про­рек­тор П.А. Ми­на­ков по­да­ли в от­став­ку. Вслед за ни­ми, ус­мот­рев в дей­ст­ви­ях Кассо «на­сту­п­ле­ние ре­ак­ции», из уни­вер­си­те­та уво­ли­лись около 130 ли­бе­раль­но на­стро­ен­ных пре­по­да­ва­те­лей, в т. ч. В.И. Вер­над­ский, Н.Д. Зе­лин­ский, А.А. Ки­зе­вет­тер, П.Н. Ле­бе­дев, К.А. Ти­ми­ря­зев, С.А. Ча­п­лы­гин. Кассо ши­ро­ко прак­ти­ко­вал на­зна­че­ние про­фес­со­ров. Его ме­ры по пре­кра­ще­нию сту­денческих бес­по­ряд­ков спро­во­ци­ро­ва­ли но­вые вол­не­ния. Счи­тая, что в российских выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях от­сут­ст­ву­ет «на­уч­ная ат­мо­сфе­ра», и бу­ду­чи по­это­му убе­ж­дён в не­об­хо­ди­мо­сти скон­цен­три­ро­вать под­го­тов­ку «про­фес­сор­ских сти­пен­диа­тов» в западно-ев­ропейских на­учных цен­трах, Кассо ини­ции­ро­вал соз­да­ние в Па­ри­же, Бер­ли­не, Тю­бин­ге­не и Кар­лс­руэ кур­сов по под­го­тов­ке про­фес­со­ров для российских уни­вер­си­те­тов (1912 год). По пред­ло­же­нию Кассо впер­вые в Рос­сии в Том­ском университете за­ко­но­да­тель­но вве­де­но со­вме­ст­ное обу­че­ние муж­чин и жен­щин: в 1913 году вре­мен­но раз­ре­шён при­ём на сво­бод­ные ва­кан­сии медицинского факультета «си­би­ря­чек» хри­сти­ан­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния.

В 1911 году Кассо ус­та­но­вил но­вый кво­рум для со­б­ра­ний ро­ди­те­лей и опе­ку­нов уча­щих­ся (не ме­нее 2/3 по­сто­ян­но жи­ву­щих в го­ро­де), на ко­то­рых из­би­ра­лись ро­ди­тель­ские ко­ми­те­ты при сред­них учеб­ных за­ве­де­ни­ях, в свя­зи с чем большая часть ко­ми­те­тов фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние; за­пре­тил про­из­во­дить сбо­ры по­жерт­во­ва­ний с ро­ди­те­лей уча­щих­ся на ну­ж­ды учеб­ных за­ве­де­ний; ввёл бо­лее стро­гий вне­шко­ль­ный над­зор за уче­ни­ка­ми гим­на­зий и ре­аль­ных учи­лищ (в ча­ст­но­сти, им за­пре­ща­лось по­яв­лять­ся на ули­цах зи­мой поз­же 20 часов, ле­том - поз­же 22 часов). В 1912 году Кассо рас­про­стра­нил на учи­тель­ниц сред­них учеб­ных за­ве­де­ний пра­во, ко­то­рым ра­нее об­ла­да­ли учи­те­ля-муж­чи­ны, на бес­плат­ное обу­че­ние их сы­но­вей в муж­ских гим­на­зи­ях и про­гим­на­зи­ях. Кассо про­дол­жил рас­ши­ре­ние се­ти сред­них об­ще­об­ра­зо­вательных учеб­ных за­ве­де­ний, а так­же ра­бо­ту по вве­де­нию в Рос­сии все­об­ще­го на­чаль­но­го обу­че­ния: к концу 1913 года Министерство народного про­све­ще­ния всту­пи­ло в со­гла­ше­ние о вы­пла­те специальных суб­си­дий на эти це­ли с боль­шин­ст­вом уезд­ных земств (398 из 440). С 1912 года Кассо ру­ко­во­дил ор­га­ни­за­ци­ей выс­ших на­чаль­ных учи­лищ. По его ини­циа­ти­ве с 1913 года вво­ди­лись пе­рио­дические при­бав­ки (в за­ви­си­мо­сти от служ­бы) к жа­ло­ва­нью учи­те­лей на­чаль­ных учи­лищ, в т. ч. зем­ских.

Занимался ис­то­рией Бессарабии , где в селе Чутулешты находилось его родовое имение. На­гра­ж­дён французским ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1912 год).

Основные на­учные тру­ды по­свя­ще­ны пра­ву соб­ст­вен­но­сти, на­след­ст­вен­но­му пра­ву и ис­точ­ни­кам ме­ст­но­го гражданского пра­ва (При­бал­ти­ка, Бес­са­ра­бия). Ис­сле­до­ва­ния Кассо от­ли­ча­ют­ся бо­гат­ст­вом ма­те­риа­ла, глу­би­ной ис­то­рической про­ра­бот­ки, вы­ве­рен­но­стью ме­то­да, не­стан­дарт­но­стью по­ста­нов­ки и из­ло­же­ния спор­ных пра­во­вых во­про­сов. Вви­ду су­ще­ст­вен­ных от­ли­чий в пра­во­вой при­ро­де не­дви­жи­мо­го и дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва Кассо ука­зы­вал на це­ле­со­об­раз­ность вы­де­ле­ния из об­ще­го уче­ния о вещ­ных пра­вах са­мо­сто­ятельного уче­ния о не­дви­жи­мо­сти, сис­те­ма­тическому из­ло­же­нию ко­то­ро­го по­свя­тил ра­бо­ту «Рус­ское по­зе­мель­ное пра­во» (1906 год). Вы­сту­пал про­тив без­гра­нич­ной от­вет­ст­вен­но­сти на­след­ни­ков по дол­гам на­сле­до­да­те­ля, от­стаи­вая не­об­хо­ди­мость её ог­ра­ни­че­ния раз­ме­ром на­след­ст­ва. Обос­но­вал ори­ги­наль­ную кон­цеп­цию за­ло­го­во­го пра­ва, не свя­зан­ную с про­ти­во­пос­тав­ле­ни­ем вещ­ных и обя­за­тель­ст­вен­ных прав («По­ня­тие о за­ло­ге в со­вре­мен­ном пра­ве», 1898 год).

Сочинения:

Пре­ем­ст­во на­след­ни­ков в обя­за­тель­ст­вах на­сле­до­да­те­ля. Юрь­ев, 1895;

Об­щие и ме­ст­ные гра­ж­дан­ские за­ко­ны. Хар., 1896;

Ис­точ­ни­ки рус­ско­го гра­ж­дан­ско­го пра­ва. М., 1900;

За­про­да­жа и за­да­ток. М., 1903;

Не­из­вест­ность хо­зяи­на най­ден­ной ве­щи. М., 1903;

Ви­зан­тий­ское пра­во в Бес­са­ра­бии. М., 1907;

Рос­сия на Ду­нае и об­ра­зо­ва­ние Бес­са­раб­ской об­лас­ти. М., 1913;

П. Ма­не­га, за­бы­тый ко­ди­фи­ка­тор Бес­са­раб­ско­го пра­ва. М., 1914;

По­ня­тие о за­ло­ге в со­вре­мен­ном пра­ве. М., 1999.

Иллюстрация:

Л.А. Кас­со. Фо­то. 1900-е годы.