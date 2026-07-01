КАССИЯ

КАССИЯ - ви­зантийская по­этес­са, гим­но­граф .

Про­ис­хо­ди­ла из знат­ной се­мьи. Со­хра­ни­лась ле­ген­да о том, что Кассия при­ни­ма­ла уча­стие в смот­ре не­вест для императора Фео­фи­ла , од­на­ко её сло­ва по­ка­за­лись им­пе­ра­то­ру дерз­ки­ми, и она бы­ла от­верг­ну­та. При­ня­ла по­стриг и ста­ла на­стоя­тель­ни­цей од­но­го из мо­на­сты­рей Кон­стан­ти­но­по­ля. В конце XIX века Кассия про­слав­ле­на греческой Цер­ко­вью в ли­ке пре­по­доб­ной (день па­мя­ти - 7 сен­тяб­ря).

Кассия - ав­тор свыше 40 тро­па­рей и двух ка­но­нов: «На упо­кое­ние усоп­ших» и ка­но­на Ве­ли­кой суб­бо­ты (ат­ри­бу­ция ус­лов­на; воз­мож­но, Кассия со­ста­ви­ла толь­ко на­ча­ло ка­но­на, а ос­нов­ная его часть при­над­ле­жит Кос­ме Май­юм­ско­му; около 900 года в текст бы­ли вне­се­ны до­пол­нительные из­ме­не­ния). Не­ко­то­рые ли­тур­гические про­из­ве­де­ния Кассии пе­ре­ве­де­ны на цер­ков­но­сла­вян­ский язык и ис­поль­зу­ют­ся в бо­го­слу­же­нии Русской пра­во­слав­ной церк­ви (в т. ч. зна­ме­ни­тая сти­хи­ра «Гос­по­ди, яже во мно­гия гре­хи впад­шая же­на», зву­ча­щая на ут­ре­не Ве­ли­кой сре­ды). Ме­ло­дии сти­хир так­же бы­ли соз­да­ны Кассией: они со­хра­ни­лись в музейных ру­ко­пи­сях с ви­зантийской но­та­ци­ей. Свет­ская по­эзия Кассии вклю­ча­ет около 260 крат­ких сти­хо­тво­ре­ний (эпи­грам­мы, гно­мы), на­пи­сан­ных пре­имущественно ям­бическим три­мет­ром и по­свя­щён­ных мо­раль­но-нрав­ст­вен­ным во­про­сам (глу­пость, не­на­висть, кра­со­та, за­висть и т. п.).

Нот­ография:

Thirteen hymns / Ed. D. Tou­liatos. Bryn Mawr, 2000.