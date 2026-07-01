КАССИЯ
КАССИЯ - византийская поэтесса, гимнограф.
Происходила из знатной семьи. Сохранилась легенда о том, что Кассия принимала участие в смотре невест для императора Феофила, однако её слова показались императору дерзкими, и она была отвергнута. Приняла постриг и стала настоятельницей одного из монастырей Константинополя. В конце XIX века Кассия прославлена греческой Церковью в лике преподобной (день памяти - 7 сентября).
Кассия - автор свыше 40 тропарей и двух канонов: «На упокоение усопших» и канона Великой субботы (атрибуция условна; возможно, Кассия составила только начало канона, а основная его часть принадлежит Косме Майюмскому; около 900 года в текст были внесены дополнительные изменения). Некоторые литургические произведения Кассии переведены на церковнославянский язык и используются в богослужении Русской православной церкви (в т. ч. знаменитая стихира «Господи, яже во многия грехи впадшая жена», звучащая на утрене Великой среды). Мелодии стихир также были созданы Кассией: они сохранились в музейных рукописях с византийской нотацией. Светская поэзия Кассии включает около 260 кратких стихотворений (эпиграммы, гномы), написанных преимущественно ямбическим триметром и посвящённых морально-нравственным вопросам (глупость, ненависть, красота, зависть и т. п.).
Нотография:
Thirteen hymns / Ed. D. Touliatos. Bryn Mawr, 2000.