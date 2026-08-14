КАССИЙ ГЕМИНА, ЛУЦИЙ (лат. Lucius Cassius Gemina)

Римский историк-анналист II в. до н.э.

Луций Кассий Гемина происходил из плебейской семьи, он жил в середине II в. до н.э. и был современником Катона Старшего . Гемине принадлежат «Анналы», написанные, скорее всего, под влиянием «Начал» Катона. I книга «Анналов» была посвящена латинской праистории, в основном странствиям Энея. II книга рассказывала о событиях от Ромула до конца войны против Пирра (280 г. до н.э.). III и IV книги были посвящены I и II Пуническим войнам , причем IV, судя по названию «Последняя Пуническая война» была опубликована до начала третьей войны против Карфагена (149 г. до н.э.). В известных нам фрагментах упомянуты события 181 г. (находка книг Нумы ) и 146 г. до н.э.

Предысторию Италии Гемина пытался увязать с историей древней Греции, он склонен к философским сентенциям в духе Саллюстия , ему знакомо учение Евгемера – Гемина говорит, что Янус, Сатурн и Фавн были царями, которых затем обожествили. Как и другие римские историки II в. до н.э., Гемина увлекался этимологиями.

Сочинение Гемины не оказало большого влияния на последующую традицию: его несколько раз цитирует Плиний Старший , а затем он становится объектом интереса антикваров и грамматиков, которые, скорее всего, работали не с его текстом, а с теми пассажами, что сохранил Варрон в своих трудах. Среди 40 сохранившихся фрагментов половина представляет собой коротенькие отрывки в сочинениях латинских грамматиков.