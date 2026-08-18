МИНА
МИНА - первый царь Древнего Египта (рубеж IV-III-го тысячелетий до н. э.); его имя открывает I династию в царских списках (карнакском, абидосском, Туринском, а также в списке Манефона).
Античная традиция приписывает Мине возведение дамбы на стыке Верхнего и Нижнего Египта и основание там Мемфиса с храмом Птаха и культом Аписа, а также изобретение письма. В письменых памятниках птолемеевского периода (с конца IV века до н. э.) упоминаются жрецы Мины в Мемфисе. Согласно Манефону, Мина правил 62 года и погиб (был утащен гиппопотамом).
Имя Мины встречается в письменных памятниках только с XVIII династии; большинство историков отождествляют его с царём Хор-Аха, вероятно сыном Нармера (прежде именно с ним идентифицировали Мину). Некоторые египтологи отрицают историчность Мины. Продолжительная дискуссия ведётся по поводу места расположения царских гробниц I–II династий (Абидос или Саккара). По последним данным, гробницы царей Раннего царства находятся в Абидосе [раскопки французского археолога Е. Амелино (конец XIX века), У.М. Питри (начало XX века), немецкой экспедиций (с 1973 года)]. Мастаба Хор-Аха резко отличается от скромных гробниц додинастического периода. Её подземная часть состоит из 3 больших камер (7,5×4,5 м), причём центральное помещение, перекрытое сводом (в отличие от боковых, с плоскими крышами), предназначалось для царя. В каждой камере были остатки деревянного ковчега. Сопутствующие погребения молодых мужчин, убитых, вероятно, чтобы служить царю на том свете. Также найдены кости не менее 7 львов. Отдельно от гробниц, в 1,5 км к северу, в Северном некрополе Абидоса обнаружены участки прямоугольной формы, игравшие важную роль в погребальных ритуалах. Их ограждали кирпичными стенами, оформленными снаружи нишами и обмазанными глиной. Примечательно, что на определённом этапе их разрушали. В 2001 году американскими археологами (М. Адамс, Д. О’Коннор) найдена ограда мастабы Хор-Аха, охватывавшая площадь около 0,07 га. У северного и восточного углов имеются ворота, а внутри, в юго-восточной части участка, - молельня, состоящая из трёх почти равных помещений. Абидосские гробницы и ограды стали начальной стадией развития пирамидных комплексов Старого (Древнего) царства. В архаичном некрополе Саккары обнаружена мастаба эпохи Хор-Аха, которую английский археолог У.Б. Эмери (раскопки 1936-1956 годов) считал гробницей этого царя. Мастаба огорожена двойной стеной. Её надземная часть (площадь 48,2×22 м) делится на 27 помещений для погребального инвентаря, сосудов с едой и напитками. Подземная часть состоит из 5 помещений, среднее из которых являлось погребальной камерой. В 35 м к северу от мастабы в выложенном кирпичом «доке» найдены остатки деревянной ладьи.