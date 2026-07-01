КАССИРЕР ЭРНСТ
КАССИРЕР ЭРНСТ - немецкий философ, представитель марбургской школы неокантианства.
Учился в университетах Берлина (с 1892 года у Г. Зиммеля) и Марбурга (1896-1899 годы, у Г. Когена). Приват-доцент Берлинского (1906-1919 годы) и профессор Гамбургского (1919-1933 годы, ректор в 1930-1933 годах) университетов. С 1933 года в эмиграции в Оксфорде (Великобритания), в 1935-1941 годах в Гётеборге (Швеция). Профессор Йельского (1941-1944 годы) и Колумбийского (с 1944 года) университетов (США). В 1-й период творчества занимался историческими и логическими аспектами теории познания, ориентируясь на философские проблемы естествознания. Во 2-й период (1919-1933 годы), выйдя за традиционные рамки неокантианства, создал оригинальную философию культуры. В поздний период обратился к проблемам философской антропологии и социальной философии.
В сочинении «Проблема познания в философии и науке Нового времени» («Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit», Bd 1-4, 1906-1957 годы) Кассирер рассматривал формирование фундаментальных научных понятий в общем культурно-историческом контексте эпохи, устанавливая взаимосвязь между естественно- научным теориями и господствующими теологическими и метафизическими воззрениями. Вслед за Г. Когеном и П. Наторпом Кассирер устраняет из кантовской системы понятие «вещь в себе»: «многообразное» опыта создаётся самим мышлением, соответственно пространство и время предстают уже не как «трансцендентальные формы созерцания», а как изначальные общезначимые мыслительные формы, составляющие структуру чистого (т. е. априорного) мышления (наряду с понятиями числа, величины, каузальности, взаимодействия и т. д.). Исторический подход распространяется не только на содержание понятий, но и на категориальные структуры рассудка.
В главном труде раннего периода - «Понятие субстанции и понятие функции. Исследование фундаментальных вопросов критики познания» («Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik», 1910 год) образцом формирования понятий для Кассирера стал процесс образования рядов в математических функциях. Кассирер подверг критике онтологизм и «субстанциализм» в теории образования понятий, имея в виду прежде всего аристотелевско-локковскую сенсуалистическую «теорию отражения», которая оставляла на долю познающего субъекта лишь пассивное восприятие впечатлений и их последующую обработку путём абстрагирования. Понятию «впечатление» (Eindruck) - основному понятию теории отражения - Кассирер противопоставляет понятие «выражение» (Ausdruck), подчёркивая творчески активное формирование «картины мира» человеческим сознанием.
Главный труд 2-го периода - «Философия символических форм» («Philosophie der symbolischen Formen», Bd 1-3, 1923-1929 годы, русский перевод 2002 года). Здесь традиционный кантианский вопрос «как возможно познание?» трансформируется у Кассирера в вопрос «как возможна культура?». Поскольку логическая форма теряет статус высшего универсального критерия, возникает необходимость в новом всеобщем принципе, который объединял бы все формы культуры («формы выражения творческой энергии духа»). Такой принцип Кассирер находит в «символической функции». Она представлена во всех этих формах - в словах и выражениях языка, в конструкциях мифологического мышления, в притчах и аллегориях религии, в образах и метафорах искусства, в понятиях и формулах науки. В «символической функции» Кассирер видит сущность человеческого сознания: в знаке оно прерывает своё непрерывное течение, являя внутреннее идеальное содержание через внешний, чувственно ощущаемый материальный субстрат, причём само придание значения - не просто фиксация готового смысла, а его созидание, сотворение; чувственная единичность, не переставая быть таковой, являет сознанию всеобщее и многообразное смысловое содержание. Фундаментальная функция сознания осуществляется в трёх основных формах, которые в онто- и филогенетическом плане являются фазами её эволюции, - в функциях «выражения», «изображения (представления)» и «значения». В концепции «символической формы» Кассирер стремился преодолеть традиционную противоположность «эмпиризма» и «идеализма», соединяя две разделённые И. Кантом сферы теоретического и практического разума: в понятии символа «регулятивные идеи» практического разума приобретают у Кассирера статус «конститутивных».
В «Опыте о человеке» («An essay on man», 1944 год, русский перевод 1998 года), главной работе 3-го периода, Кассирер определяет человека как живое существо, созидающее символы. В «Мифе о государстве» («The myth of the state», 1946 год), размышляя о судьбах европейской культуры и западной цивилизации в свете событий 2-й мировой войны, Кассирер констатировал неспособность человечества противостоять натиску политических мифов: мифомышление уходит корнями в человеческие эмоции и потому никогда не исчезнет.
Сочинения:
Теория относительности Эйнштейна. П., 1922;
Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о функции. СПб., 1996;
Избранное. Опыт о человеке. М., 1998;
Жизнь и учение Канта. СПб., 1998;
Избранное: Индивид и космос. М.; CПб., 2000;
Философия Просвещения. М., 2004.