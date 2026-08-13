КАССИОДOР, Флавий Магн Аврелий (лат. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus)

Римский государственный деятель, писатель и историк.

Родился в семье римских аристократов, сирийцев по происхождению. Получил хорошее образование и сделал блестящую карьеру при дворе Теодориха Великого, его дочери Амаласунты и Витигеза. Венцом его карьеры стала должность префекта претория (533 г.). Ок. 540 г. Кассиодор ушел в отставку, основал на территории своих родовых земель монастырь Vivarese (Vivarium) с огромной библиотекой и, хотя сам не был монахом, жил там, занимаясь теологией и светскими науками.

Литературное наследие Кассиодора весьма разнообразно; оно делится на два периода. В «Хрониках» он приводит списки ассирийских, латинских и римских царей и консулов до 519 г., причем при некоторых именах Кассиодор помещает краткие заметки. Отличительной чертой «Хроник» является тенденция к возвеличиванию народа готов еще с древних времен. Похоже, в том же духе была написана несохранившееся «О происхождении и истории готов», которым пользовался Иордан .

В 537 г. Кассиодор издал 468 канцелярских документов, подготовленных им в разные годы для Теодориха, под названием Variarum libri XII. Фрагментарно сохранились его речи и «История рода Кассиодоров». Второй период творчества Кассиодора характеризуется заботой о духовном и интеллектуальном развитии монахов. Он пишет комментарии к Псалмам и книгам Нового Завета.

Самым ценным произведением Кассиодора являются «Установления» (Institutiones) в двух книгах, представляющие собой вступление к изучению теологии и светских наук. I Книга, которую также называют «Закон Божий», посвящена введению в теологию. Кассиодор указывает на книги, которые необходимо прочесть монахам, и кратко характеризует их писателей. Самой важной работой для монаха Кассиодор считал переписывание Святого Писания, поэтому много места уделил занятиям орфографией. Во II книге («Мирские науки») он в 7 разделах представил базовые сведения по 7 свободным искусствам – грамматике, риторике, диалектике, арифметике, геометрии, музыке и астрономии. Кассиодором была составлена «История Церкви», основой для которой стали работы Феодорита, Созомена и Сократа Схоластика ; она была задумана как продолжение «Церковной истории» Евсевия Кесарийского .

Центр образования и культуры, каким был Виварий, распался после смерти основателя, но его деятельность оказала большое влияние на формирование монастырских школ каролингской эпохи и средних веков.

Сочинения :

Cassiodori Senatoris Chronica // Chronica minora saec. IV. V. VI. VII. (II) / Hrsg. T. Mommsen. Berlin, 1894, P. 109-161;

Cassiodori Senatoris Variae / Hrsg. T. Mommsen. Berlin 1898;

Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков / Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек и М. Л. Гаспаров. М., 1970.