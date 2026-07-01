КАССИЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ
КАССИЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ - русский детcкий писатель, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1965 год).
Сын врача и учительницы музыки. В 1923-1926 годах учился на физико-математич. факультете МГУ. Дебютировал рассказом «Приёмник мистера Кисмиквика» (1925 год). Сблизился с О.М. Бриком и В.В. Маяковским, напечатавшим в журнале «Новый ЛЕФ» очерк Кассиля «Изустный период в городе Покровске» (1928 год). Печатался также в журнале «Пионер» (с 1929 года), газете «Известия» и др. Известность Кассилю принесли повести «Кондуит» (1930 год) и «Швамбрания» (1933 год), позднее объединённые под названием «Кондуит и Швамбрания» (1935 год): в них Кассиль воссоздаёт мир детской фантазии (воображаемая идеальная страна Швамбрания), противостоящий обыденной реальности. Мотив самореализации ребёнка и юноши - в центре повести «Черемыш, брат героя» и романа о футболе «Вратарь республики» (оба 1938 год), пронизанных пафосом социалистической романтики. В произведениях на военную тему [рассказы «Рассказ об отсутствующем» (1942 год), «Держись, капитан» (1943 год), «Портрет огнём» (1944 год); повесть «Дорогие мои мальчишки» (1944 год), художественно-документальная книга «Улица младшего сына» (1949 год, совместно с М.Л. Поляновским; Государственная премия СССР, 1951 год)] Кассиль показывает духовную силу ребёнка, раскрывающуюся в кризисные моменты жизни. Характерной для Кассиля спортивной теме посвящены романы «Ход белой королевы» (1956 год), «Чаша гладиатора» (1960 год). Среди других произведений - повесть «Будьте готовы, Ваше высочество!» (1964 год); документально-публицистические сочинения о выдающихся современниках («Маяковский - сам», 1940 год; «Чудо Гайдара», 1950 год; «Человек, шагнувший к звёздам», 1958 год, и др.).
Сочинения:
Собр. соч.: В 5 т. М., 1987-1988;
Собр. соч.: В 2 т. М., 1995.