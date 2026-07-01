КАССИЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ

КАССИЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ - русский детcкий пи­са­тель, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1965 год).

Сын вра­ча и учи­тель­ни­цы му­зы­ки. В 1923-1926 годах учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тич. факультете МГУ . Де­бю­ти­ро­вал рас­ска­зом «При­ём­ник мис­те­ра Кис­мик­ви­ка» (1925 год). Сбли­зил­ся с О.М. Бри­ком и В.В. Мая­ков­ским, на­пе­ча­тав­шим в журнале «Но­вый ЛЕФ» очерк Кассиля «Изу­ст­ный пе­ри­од в городе По­кров­ске» (1928 год). Пе­ча­тал­ся так­же в журнале «Пио­нер» (с 1929 года), газете «Из­вес­тия» и др. Из­вест­ность Кассилю при­нес­ли по­вес­ти «Кон­ду­ит» (1930 год) и «Швам­бра­ния» (1933 год), позд­нее объ­е­ди­нён­ные под названием «Кон­ду­ит и Швам­бра­ния» (1935 год): в них Кассиль вос­соз­да­ёт мир дет­ской фан­та­зии (во­об­ра­жае­мая иде­аль­ная стра­на Швам­бра­ния), про­ти­во­стоя­щий обы­ден­ной ре­аль­но­сти. Мо­тив са­мо­реа­ли­за­ции ре­бён­ка и юно­ши - в цен­тре по­вес­ти «Че­ре­мыш, брат ге­роя» и ро­ма­на о фут­бо­ле «Вра­тарь рес­пуб­ли­ки» (оба 1938 год), про­ни­зан­ных па­фо­сом со­циа­ли­стической ро­ман­ти­ки. В про­из­ве­де­ни­ях на во­енную те­му [рас­ска­зы «Рас­сказ об от­сут­ст­вую­щем» (1942 год), «Дер­жись, ка­пи­тан» (1943 год), «Порт­рет ог­нём» (1944 год); по­весть «До­ро­гие мои маль­чиш­ки» (1944 год), ху­дожественно-до­ку­мен­таль­ная книга «Ули­ца млад­ше­го сы­на» (1949 год, совместно с М.Л. По­ля­нов­ским; Государственная премия СССР, 1951 год)] Кассиль по­ка­зы­ва­ет ду­хов­ную си­лу ре­бён­ка, рас­кры­ваю­щую­ся в кри­зис­ные мо­мен­ты жиз­ни. Ха­рак­тер­ной для Кассиля спор­тив­ной те­ме по­свя­ще­ны ро­ма­ны «Ход бе­лой ко­ро­ле­вы» (1956 год), «Ча­ша гла­диа­то­ра» (1960 год). Сре­ди других про­из­ве­де­ний - по­весть «Будь­те го­то­вы, Ва­ше вы­со­че­ст­во!» (1964 год); до­ку­мен­таль­но-пуб­ли­ци­стические со­чи­не­ния о вы­даю­щих­ся со­вре­мен­ни­ках («Мая­ков­ский - сам», 1940 год; «Чу­до Гай­да­ра», 1950 год; «Че­ло­век, шаг­нув­ший к звёз­дам», 1958 год, и др.).

Сочинения:

Собр. соч.: В 5 т. М., 1987-1988;

Собр. соч.: В 2 т. М., 1995.