КАССИИ
КАССИИ - в Древнем Риме знатный род, имевший патрицианскую и плебейскую ветви.
Наиболее известным в патрицианской ветви Кассиев был Спурий Кассий Вецеллин (Spurius Cassius Vecellinus), трижды консул. В 502 году до н. э. за победу над латинами и племенами аврунков вместе с коллегой (Опитером Вергинием) получил триумф. В 493 году закончив войну с латинами, заключил с ними равноправный договор, названный его именем, освятил храм Цереры. В 486 году до н. э. предложил первый аграрный закон, предусматривавший раздел завоёванных и ранее захваченных патрициями земель между плебеями, союзными римлянам латинами и герниками, за что был обвинён сенаторами в стремлении к царской власти и казнён.
Из плебейской ветви Кассиев наиболее знаменит Гай Кассий Лонгин (Gaius Cassius Longinus), военный и политический деятель, ярый республиканец, один из инициаторов заговора против Юлия Цезаря. Начал карьеру в 53 году до н. э. в качестве квестора, легата М. Красса в войне против Парфии. После разгрома римлян при Каррах спас остатки войска, выведя их в провинцию Сирия; в 52-51 годах, будучи проквестором, успешно отражал набеги парфян. В 49 году плебейским трибуном принял участие в гражданской войне на стороне Гнея Помпея, но после битвы при Фарсале (48 год) прекратил сопротивление и был прощён Цезарем, в 44 году получил от него должность претора. После убийства диктатора возражал против торжественных похорон Цезаря и замышлял убийство М. Антония. С образованием 2-го триумвирата покинул Рим, пребывал в Лации и Кампании, получил назначение в провинции Киренаика, но отправился не туда, а в Сирию, предназначенную бывшему цезарианцу Долабелле, победил его при Лаодикее (43 год) и соединился в 42 году с М. Брутом, утвердившись в Сирии и на Балканах для совместной борьбы против триумвиров. В 42 году до н. э. в битве при Филиппах командовал войском против Антония. Не имея сведений о том, что Брут в это время разбил войско Октавиана, Кассий пал духом и велел рабу заколоть себя. Кассий был хорошо образован, состоял в переписке с Цицероном. Воспитан в республиканских традициях. Подобно Бруту, считался в Риме символом республиканизма.