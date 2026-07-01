КАССИИ

КАССИИ - в Древ­нем Ри­ме знат­ный род, имев­ший пат­ри­ци­ан­скую и пле­бей­скую вет­ви.

Наи­бо­лее из­вест­ным в пат­ри­ци­ан­ской вет­ви Кассиев был Спу­рий Кас­сий Ве­цел­лин (Spurius Cassius Vecel­linus), три­ж­ды кон­сул. В 502 году до н. э. за по­бе­ду над ла­ти­на­ми и пле­ме­на­ми ав­рун­ков вме­сте с кол­ле­гой (Опи­те­ром Вер­ги­ни­ем) по­лу­чил три­умф. В 493 году за­кон­чив вой­ну с ла­ти­на­ми, за­клю­чил с ни­ми рав­но­прав­ный до­го­вор, на­зван­ный его име­нем, ос­вя­тил храм Це­ре­ры. В 486 году до н. э. пред­ло­жил пер­вый аг­рар­ный за­кон, пре­ду­смат­ри­вав­ший раз­дел за­воё­ван­ных и ра­нее за­хва­чен­ных пат­ри­ция­ми зе­мель ме­ж­ду пле­бея­ми, со­юз­ны­ми рим­ля­нам ла­ти­на­ми и гер­ни­ка­ми, за что был об­ви­нён се­на­то­ра­ми в стрем­ле­нии к цар­ской вла­сти и каз­нён.

Из пле­бей­ской вет­ви Кассиев наи­бо­лее зна­ме­нит Гай Кас­сий Лон­гин (Gaius Cas­sius Longinus), во­енный и по­ли­тический дея­тель, ярый рес­пуб­ли­ка­нец, один из ини­циа­то­ров за­го­во­ра про­тив Юлия Це­за­ря. На­чал карь­е­ру в 53 году до н. э. в ка­че­ст­ве кве­сто­ра, ле­га­та М. Крас­са в вой­не про­тив Пар­фии. По­сле раз­гро­ма рим­лян при Кар­рах спас ос­тат­ки вой­ска, вы­ве­дя их в провинцию Си­рия; в 52-51 годах, бу­ду­чи про­кве­сто­ром, ус­пеш­но от­ра­жал на­бе­ги пар­фян. В 49 году пле­бей­ским три­бу­ном при­нял уча­стие в гражданской вой­не на сто­ро­не Гнея Пом­пея, но по­сле бит­вы при Фар­са­ле (48 год) пре­кра­тил со­про­тив­ле­ние и был про­щён Це­за­рем, в 44 году по­лу­чил от не­го долж­ность пре­то­ра. По­сле убий­ст­ва дик­та­тора воз­ра­жал про­тив тор­же­ст­вен­ных по­хо­рон Це­за­ря и за­мыш­лял убий­ст­во М. Ан­то­ния. С об­ра­зо­ва­ни­ем 2-го три­ум­ви­ра­та по­ки­нул Рим, пре­бы­вал в Ла­ции и Кам­па­нии, по­лу­чил на­зна­че­ние в провинции Ки­ре­наи­ка, но от­пра­вил­ся не ту­да, а в Си­рию, пред­на­зна­чен­ную бывшему це­за­ри­ан­цу До­ла­бел­ле, по­бе­дил его при Лао­ди­кее (43 год) и со­еди­нил­ся в 42 году с М. Бру­том, ут­вер­див­шись в Си­рии и на Бал­ка­нах для со­вме­ст­ной борь­бы про­тив три­ум­ви­ров. В 42 году до н. э. в бит­ве при Фи­лип­пах ко­ман­до­вал вой­ском про­тив Ан­то­ния. Не имея све­де­ний о том, что Брут в это вре­мя раз­бил вой­ско Ок­та­виа­на , Кассий пал ду­хом и ве­лел ра­бу за­ко­лоть се­бя. Кассий был хо­ро­шо об­ра­зо­ван, со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с Ци­це­ро­ном. Вос­пи­тан в рес­пуб­ли­кан­ских тра­ди­ци­ях. По­доб­но Бру­ту, счи­тал­ся в Ри­ме сим­во­лом рес­пуб­ли­ка­низ­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)