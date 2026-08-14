КАССЕН РЕНЕ САМЮЭЛЬ

КАССЕН РЕНЕ САМЮЭЛЬ - французский юрист, государственный и об­щественный дея­тель.

Из се­мьи еврейского тор­гов­ца. В 1908 году окон­чил университет в Экс-ан-Про­ван­се, в 1914 году - Па­риж­ский университет по спе­ци­аль­но­сти пра­во, эко­но­ми­ка, по­ли­тические нау­ки. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , по­лу­чил тя­жё­лое ра­не­ние. С 1916 года пре­по­да­вал на юри­дическом факультете университета в Экс-ан-Про­ван­се, с 1920 года профессор пра­ва Лилль­ско­го университета, в 1929-1960 годах ор­ди­нар­ный профессор гражданского и на­ло­го­во­го пра­ва в Сор­бон­не. В 1918 году со­з­дал и воз­гла­вил Фе­де­раль­ный со­юз ас­со­циа­ций ин­ва­ли­дов и ве­те­ра­нов вой­ны, был из­бран ви­це-пре­зи­ден­том Национального со­ве­та по опе­ке. В 1921 году ор­га­ни­зо­вал кон­фе­рен­ции ве­те­ра­нов вой­ны в ря­де ев­ропейских стран. В 1924-1938 годах де­ле­гат Фран­ции при Ли­ге На­ций . Че­рез Ме­ж­ду­на­род­ную ор­га­ни­за­цию тру­да пы­тал­ся до­бить­ся под­держ­ки ве­те­ран­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми различных стран Ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции по ра­зо­ру­же­нию 1932 года. По­сле ок­ку­па­ции Фран­ции гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей в 1940 году примк­нул к пра­ви­тель­ст­ву «Сво­бод­ной Фран­ции» в из­гна­нии, соз­дан­но­му в Лон­до­не генералом Ш. де Гол­лем, ис­пол­нял обя­зан­но­сти сек­ре­та­ря Со­ве­та обо­ро­ны, позд­нее за­ни­мал пост ко­мис­са­ра юс­ти­ции и народного об­ра­зо­ва­ния. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Фран­ции, в 1944 году, Кассен - ви­це-пре­зи­дент Государственного со­ве­та (за­ни­мал эту долж­ность до 1960 года), в 1960-1970 годах член Кон­сти­туционного су­да Фран­ции. Од­но­вре­мен­но был пре­зи­ден­том Ме­ж­ду­народного ар­бит­раж­но­го су­да в Гаа­ге (1950-1960 годы), чле­ном (1959-1965 годы) и пре­зи­ден­том (1965-1968 годы) Ев­ро­пей­ско­го су­да по пра­вам че­ло­ве­ка, французским де­ле­га­том при Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций и ЮНЕСКО. С 1946 года Кассен - по­сто­ян­ный член Ко­мис­сии по пра­вам че­ло­ве­ка при ООН, её ви­це-пре­зи­дент (1946-1955, 1959 годы) и пре­зи­дент (1955-1957 годы). Кассен - один из главных ав­то­ров «Дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка», при­ня­той Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей ООН 10.12.1948 года. Он так­же на­сто­ял на том, что­бы эко­но­мические, со­ци­аль­ные и куль­тур­ные пра­ва бы­ли при­рав­не­ны к гра­ж­дан­ским и по­ли­ти­че­ским и рас­смат­ри­ва­лись в ка­че­ст­ве фун­да­мен­таль­ных и не­отъ­ем­ле­мых прав че­ло­ве­ка. В 1968 года за вы­даю­щие­ся дос­ти­же­ния в об­лас­ти за­щи­ты прав че­ло­ве­ка удо­сто­ен Но­бе­лев­ской премии ми­ра. В 1972 году при ак­тив­ной под­держ­ке Американского еврейского комитета ор­га­ни­зо­вал кон­фе­рен­цию в Уп­пса­ле (Шве­ция), ко­то­рая ока­за­ла влия­ние на со­дер­жа­ние раз­де­ла о пра­вах че­ло­ве­ка в За­клю­чи­тель­ном ак­те Со­ве­ща­ния по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе, под­пи­сан­ном в Хель­син­ки в 1975 году. При­ни­мал уча­стие в кам­па­ни­ях в за­щи­ту прав ев­ре­ев, не­ко­то­рое вре­мя был пре­зи­ден­том Еврейского аль­ян­са во Фран­ции. В 1987 году прах Кассена был пе­ре­не­сён в национальный пан­те­он Фран­ции - Дом ин­ва­ли­дов. На­гра­ж­дён Боль­шим кре­стом ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.