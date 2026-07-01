КАССАНДР АДОЛЬФ ЖАН-МАРИ МУРОН

КАССАНДР АДОЛЬФ ЖАН-МАРИ МУРОН (псевдоним с 1922 года; настоящее имя и фамилия Адольф Жан Эду­ар Ма­ри Му­рон, Mou­ron) - французский гра­фик, жи­во­пи­сец, сце­но­граф.

Пе­ре­ехал с семь­ёй в Па­риж в 1915 году. Учил­ся в Па­ри­же - в Шко­ле изящ­ных ис­кусств (1918 год), в сту­ди­ях Р. Ме­на­ра и Л. Си­мо­на, в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на (до 1921 года). Кассандр - один из круп­ней­ших мас­те­ров ев­ропейского пла­ка­та XX века, ис­пол­нял тор­го­вую рек­ла­му, фир­мен­ные мар­ки, ло­го­ти­пы и афи­ши тор­го­вых до­мов, пред­при­ятий и транс­порт­ных ком­па­ний. «Гео­мет­ри­че­ская и мо­ну­мен­таль­ная» (по оп­ре­де­ле­нию ав­то­ра) сти­ли­сти­ка про­из­ве­де­ний Кассандра, ак­тив­но воз­дей­ст­вую­щих на зри­те­ля, сло­жи­лась под влия­ни­ем ху­дожественных идей немецкого Бау­хау­за и русского кон­ст­рук­тивиз­ма, так­же французского ку­биз­ма (ис­поль­зо­ва­ние тех­ни­ки кол­ла­жа) и итальянского фу­ту­риз­ма, с 1930-х годов - сюр­реа­лиз­ма и искусства Дж. Де Ки­ри­ко. В сво­их ра­бо­тах Кассандр ис­поль­зо­вал многие но­вации современной ему фо­то­гра­фии и ки­но­ис­кус­ст­ва; текст (скон­ст­руи­ро­ван­ные им шриф­ты) он рас­смат­ри­вал как су­ще­ст­вен­ный эле­мент гра­фической ком­по­зи­ции. Ра­бо­ты Кассандра сти­ли­сти­че­ски близ­ки ар де­ко (смотрите ил­лю­ст­ра­ции к этой ста­тье) и от­час­ти пред­вос­хи­ща­ют искусство оп-ар­та. В 1930 году был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров па­риж­ско­го объ­е­ди­не­ния «Гра­фи­че­ский аль­янс» («Al­liance Gra­phique»). В 1936-1938 годах ра­бо­тал в Нью-Йор­ке, где ор­га­ни­зо­вал пер­вую вы­став­ку пла­ка­та в Му­зее современного искусства (1936 год); со­труд­ни­чал с журналом «Harper’s Bazaar». В 1936 году из­дан аль­бом его афиш «Зре­ли­ще на ули­це» («Le Spectacle est dans la rue»; пре­ди­сло­вие Б. Сан­д­ра­ра).

В те­ат­ре ра­бо­тал с 1933/34 года («Ам­фит­ри­он 38» Ж. Жи­ро­ду, те­атр «Ате­ней», Па­риж); сре­ди оформ­лен­ных им спек­так­лей (в труп­пе «Рус­ские ба­ле­ты Мон­те-Кар­ло», Па­риж­ской опе­ре, те­ат­ре «Ко­ме­ди Фран­сез» и др.) - ба­ле­ты «Ры­царь и де­вуш­ка» Ф. Го­бе­ра (1941 год), «Ви­де­ния» А. Со­ге (1947 год), «До­ро­га све­та» Ж. Ори­ка (1957 год); со­труд­ни­чал с хо­рео­гра­фа­ми Дж. Ба­лан­чи­ным, С. Ли­фа­рём. С 1938 года за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью, ис­пол­няя пре­имущественно реа­ли­стические порт­ре­ты (П. Ре­вер­ди, 1943 год, и др.) и пей­за­жи. На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1962 год). По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

Иллюстрация:

Кас­сандр. Афи­ша «Па­те-Па­те-Мар­ко­ни EMI». 1932 год.