КАССАНДР АДОЛЬФ ЖАН-МАРИ МУРОН
КАССАНДР АДОЛЬФ ЖАН-МАРИ МУРОН (псевдоним с 1922 года; настоящее имя и фамилия Адольф Жан Эдуар Мари Мурон, Mouron) - французский график, живописец, сценограф.
Переехал с семьёй в Париж в 1915 году. Учился в Париже - в Школе изящных искусств (1918 год), в студиях Р. Менара и Л. Симона, в академии Р. Жюлиана (до 1921 года). Кассандр - один из крупнейших мастеров европейского плаката XX века, исполнял торговую рекламу, фирменные марки, логотипы и афиши торговых домов, предприятий и транспортных компаний. «Геометрическая и монументальная» (по определению автора) стилистика произведений Кассандра, активно воздействующих на зрителя, сложилась под влиянием художественных идей немецкого Баухауза и русского конструктивизма, также французского кубизма (использование техники коллажа) и итальянского футуризма, с 1930-х годов - сюрреализма и искусства Дж. Де Кирико. В своих работах Кассандр использовал многие новации современной ему фотографии и киноискусства; текст (сконструированные им шрифты) он рассматривал как существенный элемент графической композиции. Работы Кассандра стилистически близки ар деко (смотрите иллюстрации к этой статье) и отчасти предвосхищают искусство оп-арта. В 1930 году был одним из организаторов парижского объединения «Графический альянс» («Alliance Graphique»). В 1936-1938 годах работал в Нью-Йорке, где организовал первую выставку плаката в Музее современного искусства (1936 год); сотрудничал с журналом «Harper’s Bazaar». В 1936 году издан альбом его афиш «Зрелище на улице» («Le Spectacle est dans la rue»; предисловие Б. Сандрара).
В театре работал с 1933/34 года («Амфитрион 38» Ж. Жироду, театр «Атеней», Париж); среди оформленных им спектаклей (в труппе «Русские балеты Монте-Карло», Парижской опере, театре «Комеди Франсез» и др.) - балеты «Рыцарь и девушка» Ф. Гобера (1941 год), «Видения» А. Соге (1947 год), «Дорога света» Ж. Орика (1957 год); сотрудничал с хореографами Дж. Баланчиным, С. Лифарём. С 1938 года занимался живописью, исполняя преимущественно реалистические портреты (П. Реверди, 1943 год, и др.) и пейзажи. Награждён орденом Почётного легиона (1962 год). Покончил жизнь самоубийством.
Иллюстрация:
Кассандр. Афиша «Пате-Пате-Маркони EMI». 1932 год.