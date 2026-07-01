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КАССАЦИЯ В МУЗЫКЕ
КАССАЦИЯ В МУЗЫКЕ (итальянское cassazione, немецкое Kassation; общепринятая этимология отсутствует) - в музыке, инструментальная композиция развлекательного характера для ансамбля солистов или оркестра.
Получила распространение в Австрии, Германии и Италии в середине и во 2-й половине XVIII века как разновидность дивертисмента. Оркестровая кассация (у И.М. Гайдна, В.А. Моцарта) близка серенаде. В XIX-XX веках практически исчезла (редчайший образец - кассация Я. Сибелиуса opus 6, 1904 год).
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