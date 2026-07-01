КАССАЦИЯ В МУЗЫКЕ

КАССАЦИЯ В МУЗЫКЕ (итальянское cassazione, немецкое Kas­sation; об­ще­при­ня­тая эти­мо­ло­гия от­сут­ст­ву­ет) - в му­зы­ке, ин­ст­ру­мен­таль­ная ком­по­зи­ция раз­вле­ка­тель­но­го ха­рак­те­ра для ан­самб­ля со­лис­тов или ор­ке­ст­ра.

По­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в Ав­ст­рии, Гер­ма­нии и Ита­лии в се­ре­ди­не и во 2-й половине XVIII века как раз­но­вид­ность ди­вер­тис­мен­та . Ор­ке­ст­ро­вая кассация (у И.М. Гайд­на, В.А. Мо­цар­та) близ­ка се­ре­на­де. В XIX-XX веках прак­ти­че­ски ис­чез­ла (ред­чай­ший об­ра­зец - кас­са­ция Я. Си­бе­лиу­са opus 6, 1904 год).

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