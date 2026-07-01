КАССАЦИЯ
КАССАЦИЯ (позднелатинское cassatio - отмена, уничтожение, от латинского quasso - разрушать, разбивать) - в праве, одна из процессуальных форм обжалования не вступивших в законную силу приговоров, решений, определений и постановлений судов общей юрисдикции.
В праве, одна из процессуальных форм обжалования не вступивших в законную силу приговоров, решений, определений и постановлений судов общей юрисдикции; проверка судом кассационной инстанции законности, обоснованности (а в уголовном судопроизводстве - и справедливости) состоявшихся решений в той части, в которой они обжалованы.
Процесс пересмотра судебных решений начал развиваться ещё в Древнем Риме и продолжился в Римской республике, где право требования пересмотра судебного решения имели не только стороны, но и посторонние римские граждане. В императорский период зарождаются ревизионные черты пересмотра - появляется обязанность судов при наличии спорных вопросов по собственной инициативе возбуждать проверку судебных решений. Возможности обжаловать решение судьи имелись и в древне-русском праве. Со времён Петра I вводятся судебные инстанции и ревизионный порядок пересмотра. Прообразом современной кассации в России стал институт кассации, сложившийся в процессе судебной реформы 1864 года, которая ввела принцип двух судебных инстанций: разрешающей дело окончательно по существу, и особый порядок отмены окончательных решений и приговоров (кассация).
В Российской Федерации кассация (наряду с апелляцией, надзорным производством, возобновлением дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств) является механизмом реализации конституционного права каждого на судебную защиту (статья 46 Конституции РФ), которое предполагает и право заинтересованных лиц добиваться исправления ошибок, допущенных в ходе судопроизводства, путём процессуальной проверки вышестоящими судами законности и обоснованности приговоров, определений и постановлений, принимаемых нижестоящими судебными инстанциями. Суд, проверяющий в кассационном порядке законность, обоснованность и справедливость судебных решений, не вступивших в законную силу, выступает как кассационная инстанция. Поводом для кассации является кассационная жалоба (представление) - письменный процессуальный документ, приносимый правомочными лицами (представление - прокурором) на не вступившее в законную силу решение суда первой (за исключением решений мировых судей) и апелляционной инстанций. Законом установлены формы, порядок, сроки подачи кассационных жалоб и представлений.
Предметом кассации является законность и обоснованность (в уголовном процессе также - справедливость) не вступившего в законную силу судебного решения в пределах кассационной жалобы или представления. Проверка законности решения означает рассмотрение судом кассационной инстанции вынесенного решения на предмет соблюдения процессуальной процедуры, обоснования решения материалами дела, рассмотренными в судебном заседании, правильности применения материального закона и т. п. Проверка обоснованности включает установление соответствия выводов суда, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, наличия достаточных доказательств для постановления приговора или решения, отсутствия неустранимых сомнений в виновности подсудимого при постановлении обвинительного приговора и т. д. Справедливость решения требует соблюдения основных начал назначения наказания с учётом характера и степени тяжести преступления, личности виновного и обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих наказание.
Суд кассационной инстанции проверяет законность и обоснованность решения суда первой (апелляционной) инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления. Суд не обязан изучать все материалы дела полностью, поскольку он проверяет дело в пределах жалобы, но вправе использовать для проверки жалобы все имеющиеся в деле данные, подтверждающие или опровергающие доводы кассаторов. Суд кассационной инстанции в интересах законности вправе выйти за рамки жалобы (представления); например, если жалоба, поданная одним осуждённым, касается прав и законных интересов всех других осуждённых по данному делу, в т. ч. не подавших жалобу. Проверяя уголовное дело в этих случаях, суд не может допустить ухудшения положения осуждённых или оправданных.
Кассационными основаниями к отмене или изменению судебного решения являются: в уголовном процессе - несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции; нарушение уголовно-процессуального закона; неправильное применение уголовного закона; несправедливость приговора; в гражд. процессе - неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
В зарубежных странах действует аналогичный порядок кассационного пересмотра дел, вынесенных судом первой инстанции, с учётом особенностей нац. правовой системы. Целью кассации провозглашается соблюдение правового единства и осуществление справедливости в конкретном случае. Имеются существенные различия в кассационном производстве англосаксонской и романо-германской правовой систем. В общегерманском судопроизводстве, выросшем на почве канонической и итальянской доктрины, изначально выработалась кассация в виде специальной жалобы - Nichtigkeitsbeschwerde, querela nullitatis. Уставы гражданского и уголовного судопроизводства (1879 год) ввели новое средство - ревизию (revisio in jure). Ревизионный суд проверяет, нет ли в решении нарушения закона. В Великобритании функции кассационного суда выполняет Палата лордов; при этом проверяется только, правильно ли применены юридические нормы.