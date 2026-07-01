КАССАЦИЯ

КАССАЦИЯ (позд­не­латинское cassatio - от­ме­на, унич­то­же­ние, от латинского quasso - раз­ру­шать, раз­би­вать) - в пра­ве, од­на из про­цес­су­аль­ных форм об­жа­ло­ва­ния не всту­пив­ших в за­кон­ную си­лу при­го­во­ров, ре­ше­ний, оп­ре­де­ле­ний и по­ста­нов­ле­ний су­дов об­щей юрис­дик­ции.

В пра­ве , од­на из про­цес­су­аль­ных форм об­жа­ло­ва­ния не всту­пив­ших в за­кон­ную си­лу при­го­во­ров, ре­ше­ний, оп­ре­де­ле­ний и по­ста­нов­ле­ний су­дов об­щей юрис­дик­ции; про­вер­ка су­дом кас­са­ци­он­ной ин­стан­ции за­кон­но­сти, об­ос­но­ван­но­сти (а в уго­лов­ном су­до­про­из­вод­ст­ве - и спра­вед­ли­во­сти) со­сто­яв­ших­ся ре­ше­ний в той ча­сти, в ко­то­рой они об­жа­ло­ва­ны.

Про­цесс пе­ре­смот­ра су­деб­ных ре­ше­ний на­чал раз­ви­вать­ся ещё в Древ­нем Ри­ме и про­дол­жил­ся в Римской рес­пуб­ли­ке, где пра­во тре­бо­ва­ния пе­ре­смот­ра су­деб­но­го ре­ше­ния име­ли не толь­ко сто­ро­ны, но и по­сто­рон­ние римские граж­да­не. В им­пе­ра­тор­ский пе­ри­од за­рож­да­ют­ся ре­ви­зи­он­ные чер­ты пе­ре­смот­ра - по­яв­ля­ет­ся обя­зан­ность су­дов при на­ли­чии спор­ных воп­ро­сов по собственной ини­циа­ти­ве воз­буж­дать про­вер­ку су­деб­ных ре­ше­ний. Воз­мож­но­сти об­жа­ло­вать ре­ше­ние су­дьи име­лись и в древне-русском пра­ве. Со вре­мён Пет­ра I вво­дят­ся су­деб­ные ин­стан­ции и ре­ви­зи­он­ный по­ря­док пе­ре­смот­ра. Про­об­ра­зом современной кассации в Рос­сии стал ин­сти­тут кассации, сло­жив­ший­ся в про­цес­се су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года, ко­то­рая вве­ла прин­цип двух су­деб­ных ин­стан­ций: раз­ре­шаю­щей де­ло окон­ча­тель­но по су­ще­ст­ву, и осо­бый по­ря­док от­ме­ны окон­ча­тель­ных ре­ше­ний и при­го­во­ров (кас­са­ция).

В Российской Фе­де­ра­ции кассация (на­ря­ду с апел­ля­ци­ей, над­зор­ным про­из­вод­ст­вом, во­зоб­нов­ле­ни­ем дел вви­ду но­вых или вновь от­крыв­ших­ся об­стоя­тельств) яв­ля­ет­ся ме­ха­низ­мом реа­ли­за­ции кон­сти­ту­ци­он­но­го пра­ва ка­ж­до­го на су­деб­ную за­щи­ту (статья 46 Кон­сти­ту­ции РФ), ко­то­рое пред­по­ла­га­ет и пра­во за­ин­те­ре­со­ван­ных лиц до­би­вать­ся ис­прав­ле­ния оши­бок, до­пу­щен­ных в хо­де су­до­про­из­вод­ст­ва, пу­тём про­цес­су­аль­ной про­вер­ки вы­ше­стоя­щи­ми су­да­ми за­кон­но­сти и обос­но­ван­но­сти при­го­во­ров, оп­ре­де­ле­ний и по­ста­нов­ле­ний, при­ни­мае­мых ни­же­стоя­щи­ми су­деб­ны­ми ин­стан­ция­ми. Суд, про­ве­ряю­щий в кас­са­ци­он­ном по­ряд­ке за­кон­ность, обос­но­ван­ность и спра­вед­ли­вость су­деб­ных ре­ше­ний, не всту­пив­ших в за­кон­ную си­лу, вы­сту­па­ет как кас­са­ци­он­ная ин­стан­ция. По­во­дом для кассации яв­ля­ет­ся кас­са­ци­он­ная жа­ло­ба (пред­став­ле­ние) - письменный про­цес­су­аль­ный до­ку­мент, при­но­си­мый пра­во­моч­ны­ми ли­ца­ми (пред­став­ле­ние - про­ку­ро­ром ) на не всту­пив­шее в за­кон­ную си­лу ре­ше­ние су­да пер­вой (за ис­клю­че­ни­ем ре­ше­ний ми­ро­вых су­дей) и апел­ля­ци­он­ной ин­стан­ций. За­ко­ном ус­та­нов­ле­ны фор­мы, по­ря­док, сро­ки по­да­чи кас­са­ци­он­ных жа­лоб и пред­став­ле­ний.

Пред­ме­том кассации яв­ля­ет­ся за­кон­ность и обос­но­ван­ность (в уго­лов­ном про­цес­се так­же - спра­вед­ли­вость) не всту­пив­ше­го в за­кон­ную си­лу су­деб­но­го ре­ше­ния в пре­де­лах кас­са­ци­он­ной жа­ло­бы или пред­став­ле­ния. Про­вер­ка за­кон­но­сти ре­ше­ния оз­на­ча­ет рас­смот­ре­ние су­дом кас­са­ци­он­ной ин­стан­ции вы­не­сен­но­го ре­ше­ния на пред­мет со­блю­де­ния про­цес­су­аль­ной про­це­ду­ры, обос­но­ва­ния ре­ше­ния ма­те­риа­ла­ми де­ла, рас­смот­рен­ны­ми в су­деб­ном за­се­да­нии, пра­виль­но­сти при­ме­не­ния ма­те­ри­аль­но­го за­ко­на и т. п. Про­вер­ка обос­но­ван­но­сти вклю­ча­ет ус­та­нов­ле­ние со­от­вет­ст­вия вы­во­дов су­да, из­ло­жен­ных в ре­ше­нии, фак­ти­че­ским об­стоя­тель­ст­вам де­ла, на­ли­чия дос­та­точ­ных до­ка­за­тельств для по­ста­нов­ле­ния при­го­во­ра или ре­ше­ния, от­сут­ст­вия не­уст­ра­ни­мых со­мне­ний в ви­нов­но­сти под­су­ди­мо­го при по­ста­нов­ле­нии об­ви­ни­тель­но­го при­го­во­ра и т. д. Спра­вед­ли­вость ре­ше­ния тре­бу­ет со­блю­де­ния основных на­чал на­зна­че­ния на­ка­за­ния с учё­том ха­рак­те­ра и сте­пе­ни тя­же­сти пре­сту­п­ле­ния, лич­но­сти ви­нов­но­го и об­стоя­тельств де­ла, смяг­чаю­щих и отяг­чаю­щих на­ка­за­ние.

Суд кас­са­ци­он­ной ин­стан­ции про­ве­ря­ет за­кон­ность и обос­но­ван­ность ре­ше­ния су­да пер­вой (апелляционной) ин­стан­ции ис­хо­дя из до­во­дов, из­ло­жен­ных в кас­са­ци­он­ной жа­лобе, пред­став­ле­нии и воз­ра­же­ни­ях от­но­си­тель­но жа­ло­бы, пред­став­ле­ния. Суд не обя­зан изу­чать все ма­те­риа­лы де­ла пол­но­стью, по­сколь­ку он про­ве­ря­ет де­ло в пре­де­лах жа­ло­бы, но впра­ве ис­поль­зо­вать для про­вер­ки жа­ло­бы все имею­щие­ся в де­ле дан­ные, под­твер­ждаю­щие или оп­ро­вер­гаю­щие до­во­ды кас­са­то­ров. Суд кас­са­ци­он­ной ин­стан­ции в ин­те­ре­сах за­кон­но­сти впра­ве вый­ти за рам­ки жа­ло­бы (пред­став­ле­ния); например, ес­ли жа­ло­ба, по­дан­ная од­ним осу­ж­дён­ным, ка­са­ет­ся прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов всех других осу­ж­дён­ных по дан­но­му де­лу, в т. ч. не по­дав­ших жа­ло­бу. Про­ве­ряя уго­лов­ное де­ло в этих слу­ча­ях, суд не мо­жет до­пус­тить ухуд­ше­ния по­ло­же­ния осу­ж­дён­ных или оп­рав­дан­ных.

Кас­са­ци­он­ны­ми ос­но­ва­ния­ми к от­ме­не или из­ме­не­нию су­деб­но­го ре­ше­ния яв­ля­ют­ся: в уго­лов­ном про­цес­се - не­со­от­вет­ст­вие вы­во­дов су­да, из­ло­жен­ных в при­го­во­ре, фак­тическим об­стоя­тель­ст­вам уго­лов­но­го де­ла, ус­та­нов­лен­ным су­дом пер­вой или апел­ля­ци­он­ной ин­стан­ции; на­ру­ше­ние уго­лов­но-про­цес­су­аль­но­го за­ко­на; не­пра­виль­ное при­ме­не­ние уго­лов­но­го за­ко­на; не­спра­вед­ли­вость при­го­во­ра; в гражд. про­цес­се - не­пра­виль­ное оп­ре­де­ле­ние об­стоя­тельств, имею­щих зна­че­ние для де­ла; не­до­ка­зан­ность ус­та­нов­лен­ных су­дом пер­вой ин­стан­ции об­стоя­тельств, имею­щих зна­че­ние для де­ла; не­со­от­вет­ст­вие вы­во­дов су­да пер­вой ин­стан­ции, из­ло­жен­ных в ре­ше­нии су­да, об­стоя­тель­ст­вам де­ла; на­ру­ше­ние или не­пра­виль­ное при­ме­не­ние норм ма­те­ри­аль­но­го пра­ва или норм про­цес­су­аль­но­го пра­ва.

В за­ру­беж­ных стра­нах дей­ст­ву­ет ана­ло­гич­ный по­ря­док кас­са­ци­он­но­го пе­ре­смот­ра дел, вы­не­сен­ных су­дом пер­вой ин­стан­ции, с учё­том осо­бен­но­стей нац. пра­во­вой сис­те­мы. Це­лью кассации про­воз­гла­ша­ет­ся со­блю­де­ние пра­во­во­го един­ст­ва и осу­ще­ст­в­ле­ние спра­вед­ли­во­сти в кон­крет­ном слу­чае. Име­ют­ся су­ще­ст­вен­ные раз­ли­чия в кас­са­ци­он­ном про­из­вод­ст­ве ан­гло­сак­сон­ской и ро­ма­но-германской пра­во­вой си­стем. В об­ще­гер­ман­ском су­до­про­из­вод­ст­ве, вы­рос­шем на поч­ве ка­но­нической и итальянской док­три­ны, из­на­чаль­но вы­ра­бо­та­лась кассация в ви­де специальной жа­ло­бы - Nich­tig­keitsbesch­werde, querela nullitatis. Ус­та­вы гра­ж­дан­ско­го и уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва (1879 год) вве­ли но­вое сред­ст­во - ре­ви­зию (revisio in jure). Ре­ви­зи­он­ный суд про­ве­ря­ет, нет ли в ре­ше­нии на­ру­ше­ния за­ко­на. В Ве­ли­ко­бри­та­нии функ­ции кас­са­ци­он­но­го су­да вы­пол­ня­ет Па­ла­та лор­дов; при этом про­ве­ря­ет­ся толь­ко, пра­виль­но ли при­ме­не­ны юри­дические нор­мы.

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