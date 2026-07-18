КАСПШАК МАРЧИН

Каспшак (пол. Kasprzak), Марчин (02.11.1860, Чолово, Сремский повет, Великая Польша — 08.09.1905, Варшава) — деятель польского рабочего движения.

В 1885 в Берлине вступил в СДПГ, организатор первых социалистических кружков в Познани. С конца 1885 под арестом, в январе 1887 приговорен к двум годам тюрьмы. В апреле 1887 совершил побег в Швейцарию. С конца 1887 в Царстве Польском, в 1888 вместе с Л. Кульчицким создал в Варшаве Польскую социально-революционную партию (II Пролетариат), возглавлял ее Рабочий комитет. Устроил подпольную партийную типографию, помог бежать в Германию Р. Люксембург. В 1890 в Варшаве организовал первую в Польше демонстрацию по случаю 1 Мая. Опасаясь ареста, в 1891 эмигрировал на Запад, участвовал в издании органа польских социалистов «Przedświt» («Пшедсвит»). Зарекомендовал себя поборником социальной, а не национально-освободительной революции, сторонником сотрудничества с русскими революционерами. В 1893 при нелегальном переходе границы был арестован, три года содержался под арестом в варшавской цитадели. Бежал в Германию из больницы, куда был помещен в связи с симуляцией душевной болезни. В Познани продолжил деятельность в рядах социалистического движения, в 1902—1903 издавал с Р. Люксембург «Газету людову». С февраля 1904 вновь в Варшаве, состоял в идеологически близкой ему Социал-демократии Королевства Польского и Литвы. Организовал подпольную партийную типографию. Когда ее 27 апреля 1904 случайно обнаружили жандармы, оказал вооруженное сопротивление, застрелил четырех из них. 2 ноября 1904 приговорен к смертной казни. Повешен в варшавской цитадели.

Лит.: Paterczyk Z. Marcin Kasprzak. Warszawa, 1977; Idem. Marcin Kasprzak i jego «sprawa»: anatomia funkcjonowania niesłusznego oskarżenia. Poznań, 1985; Marcin Kasprzak: jego życie i walka: w świetle publikacji SDKPiL. Warszawa, 1954.