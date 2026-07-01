КАСПИЙСКОЕ МОРЕ (др.-греч. ἡ Κασπία θάλασσα; лат. Caspium mare)

Крупнейшее бессточное озеро, лежащее на стыке Европы и Азии.

В древности по берегам Каспийского моря располагались Албания (Агван) (от впадения Аракса до впадения Кира), Каспия (в междуречье Кира и Камбиса), Алазония (от Камбиса до Алазония). Побережья каспийского моря к востоку и северо-востоку от бассейна Алазани были плохо известны античным авторам.

Свое имя Каспийское море получило по имени обитавшего здесь племени каспиев; кроме того, у него были и другие названия – Гирканское, Албанское и Скифское. В античности считалось, что Каспийское море – один из четырех заливов Океана, омывающего сушу, по поручению Селевка I командующий флотом Патрокл исследовал побережье Каспийского моря и пришел к ошибочному заключению, что оно связано с Северным океаном. Эта точка зрения была принята Эратосфеном и Страбоном , хотя уже Геродот зн Геродот ал, что это озеро, а Птолемей называл его Средиземным (т.е. окруженного со всех сторон сушой).

Также ошибочно считалось, что в него впадают Окс (Амударья) и Яксарт (Сырдарья) и что оно соединено Фасисом с Черным или Азовским морем.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев