КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск на Северном Кавказе в Гражданскую войну 1917-1922 годов.
Образован приказом РВС Республики от 08.12.1918 года в составе 11-й, 12-й армий и Астрахано-Каспийской военной флотилии в связи с обострением обстановки на Северном Кавказе и в Прикаспии.
На войска фронта возлагались задачи освободить Северный Кавказ и северное побережье Каспийского моря, в частности овладеть городами Екатеринодар (Краснодар), Новороссийск, Петровск-Порт (Махачкала), Гурьев (ныне Атырау, Казахстан), Грозненским и Владикавказским районами, удержать их, а также обеспечить водный путь Волга - Каспий.
Фронт должен был взаимодействовать с советским Южным фронтом, разграничительная линия с которым первоначально устанавливалась от Чёрного Яра (на реке Волга) через Приютное (на реке Маныч) до станции Великокняжеская (Пролетарская) на железной дороге Тихорецкая - Царицын (Волгоград).
В упорных боях в декабре 1918 - феврале 1919 годов войска Каспийско-Кавказского фронта сорвали замысел адмирала А.В. Колчака и генерала-лейтенанта А.И. Деникина соединить войска белых армий, действовавшие на кизлярском и гурьевском направлениях, и, сковав сильную северо-кавказскую группировку противника, значительно облегчили выполнение задач, стоявших перед Южным фронтом.
В ходе боевых действий войска фронта вели активную оборону, широко использовали засады и рейдовые действия в тылу противника небольшими подразделениями и частями.
Однако из-за перебоев в обеспечении вооружением и боеприпасами, отсутствия резервов, недостатка опытных командно-политических кадров, больших потерь личного состава Каспийско-Кавказский фронт не смог полностью выполнить свои задачи.
В середине января 1919 года противник перешёл в наступление, вынудив войска фронта в начале марта отойти к Астрахани.
Приказом РВС Республики от 13.03.1919 года Каспийско-Кавказский фронт упразднён, часть его войск передана 10-й армии Южного фронта, а остальные сведены в 11-ю Отдельную армию с непосредственным подчинением главкому Вооруженных Сил Республики. Командующий - М.С. Свечников.