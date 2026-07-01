КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ

КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ - опе­ра­тив­но-стра­те­гическое объ­е­ди­не­ние советских войск на Северном Кав­ка­зе в Гра­ж­дан­скую вой­ну 1917-1922 годов .

Об­ра­зо­ван при­ка­зом РВС Рес­пуб­ли­ки от 08.12.1918 года в со­ста­ве 11-й, 12-й ар­мий и Ас­т­ра­ха­но- Кас­пий­ской во­енной фло­ти­лии в свя­зи с обо­ст­ре­ни­ем об­ста­нов­ки на Северном Кав­ка­зе и в При­кас­пии.

На вой­ска фрон­та воз­ла­га­лись за­да­чи ос­во­бо­дить Северный Кав­каз и северное по­бе­ре­жье Кас­пий­ско­го моря, в ча­ст­но­сти ов­ла­деть го­ро­да­ми Ека­те­ри­но­дар (Крас­но­дар), Но­во­рос­сийск, Пет­ровск-Порт (Ма­хач­ка­ла), Гурь­ев (ны­не Аты­рау, Ка­зах­стан), Гроз­нен­ским и Вла­ди­кав­каз­ским рай­она­ми, удер­жать их, а так­же обес­пе­чить вод­ный путь Вол­га - Кас­пий.

Фронт дол­жен был взаи­мо­дей­ст­во­вать с советским Южным фрон­том, раз­гра­ни­чи­тель­ная ли­ния с ко­то­рым пер­во­на­чаль­но ус­та­нав­ли­ва­лась от Чёр­но­го Яра (на реке Вол­га) че­рез При­ют­ное (на реке Ма­ныч) до станции Ве­ли­ко­кня­же­ская (Про­ле­тар­ская) на железной дороге Ти­хо­рец­кая - Ца­ри­цын (Вол­го­град).

В упор­ных бо­ях в декабре 1918 - феврале 1919 годов вой­ска Каспийско-Кавказского фронта со­рва­ли за­мы­сел адмирала А.В. Кол­ча­ка и генерала-лейтенанта А.И. Де­ни­ки­на со­еди­нить вой­ска бе­лых ар­мий, дей­ст­во­вав­шие на киз­ляр­ском и гурь­ев­ском на­прав­ле­ни­ях, и, ско­вав силь­ную северо-кавказскую груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка, зна­чи­тель­но об­лег­чи­ли вы­пол­не­ние за­дач, сто­яв­ших пе­ред Южным фрон­том.

В хо­де бое­вых дей­ст­вий вой­ска фрон­та ве­ли ак­тив­ную обо­ро­ну, ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли за­са­ды и рей­до­вые дей­ст­вия в ты­лу про­тив­ни­ка не­боль­ши­ми под­раз­де­ле­ния­ми и час­тя­ми.

Од­на­ко из-за пе­ре­бо­ев в обес­пе­че­нии воо­ру­же­ни­ем и бо­е­при­па­са­ми, от­сут­ст­вия ре­зер­вов, не­дос­тат­ка опыт­ных ко­манд­но-по­ли­тических кад­ров, боль­ших по­терь лич­но­го со­ста­ва Каспийско-Кавказский фронт не смог пол­но­стью вы­пол­нить свои за­да­чи.

В се­ре­ди­не января 1919 года про­тив­ник пе­ре­шёл в на­сту­п­ле­ние, вы­ну­див вой­ска фрон­та в на­ча­ле мар­та отой­ти к Ас­т­ра­ха­ни.

При­ка­зом РВС Рес­пуб­ли­ки от 13.03.1919 года Каспийско-Кавказский фронт уп­разд­нён, часть его войск пе­ре­да­на 10-й ар­мии Южного фрон­та, а ос­таль­ные све­де­ны в 11-ю Отдельную ар­мию с не­по­сред­ст­вен­ным под­чи­не­ни­ем глав­ко­му Воо­руженных Сил Рес­пуб­ли­ки. Ко­ман­дую­щий - М.С. Свеч­ни­ков.

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