КАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в Российской империи, на территории Восточного Закавказья.
Образована согласно «Учреждению для управления Закавказским краем», утверждённому 10(22).04.1840 года, на части территории, вошедшей в состав Российской империи по Гюлистанскому миру 1813 года. Административный центр - город Шемаха. Делилась на уезды: Дербентский, Кубинский, Шекинский, Шемахинский, Бакинский, Шушинский, Ленкоранский. Военное и гражданское управление в Каспийской области осуществлялось начальником области, подчинённым главноуправляющему Закавказским краем, имевшему права генерал-губернатора.
Согласно Высочайше утверждённому Положению о разделении Закавказского края от 14(26).12.1846 года, Каспийская область упразднена, её территория вошла в состав образованных тогда же Дербентской губернии и Шемахинской губернии (с 1859 года Бакинская губерния).
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Герб Каспийской области.