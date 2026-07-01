КАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная еди­ни­ца в Российской им­пе­рии, на тер­ри­то­рии Восточного За­кав­ка­зья.

Об­ра­зо­ва­на со­глас­но «Уч­ре­ж­де­нию для управ­ле­ния За­кав­каз­ским кра­ем», ут­вер­ждён­но­му 10(22).04.1840 года, на час­ти тер­ри­то­рии, во­шед­шей в со­став Российской им­пе­рии по Гю­ли­стан­ско­му ми­ру 1813 года. Административный центр - город Ше­ма­ха. Де­ли­лась на уез­ды: Дер­бент­ский, Ку­бин­ский, Ше­кин­ский, Ше­ма­хин­ский, Ба­кин­ский, Шу­шин­ский, Лен­ко­ран­ский. Во­енное и гражданское управ­ле­ние в Каспийской области осу­ще­ст­в­ля­лось на­чаль­ни­ком об­лас­ти, под­чи­нён­ным глав­но­управ­ляю­ще­му За­кав­каз­ским кра­ем, имев­ше­му пра­ва генерал-гу­бер­на­то­ра .

Со­глас­но Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­но­му По­ло­же­нию о раз­де­ле­нии За­кав­каз­ско­го края от 14(26).12.1846 года, Каспийская область уп­разд­не­на, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став об­ра­зо­ван­ных то­гда же Дер­бент­ской гу­бер­нии и Ше­ма­хин­ской губернии (с 1859 года Ба­кин­ская гу­бер­ния).

Иллюстрация:

Герб Кас­пий­ской об­ла­сти.

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