КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

Оперативное объединение Военно-морских флотов Российской империи, СССР и Российской Федерации.

XVI-XVII века

Присоединение Казанского и Астраханского ханств во времена Ивана Грозного поставили перед царями новую задачу — необходимость наладить постоянное военное присутствие на Каспийском море . Первые русские военные корабли появились на Каспии в конце 1660-х годов, когда по указу царя Алексея Михайловича в Коломенском уезде были построены пять судов, в том числе двадцатипушечный трёхмачтовый корабль «Орёл». Однако уже в 1670 году, во время восстания под предводительством Степана Разина , они были захвачены и сожжены. После этого на протяжении более чем полувека флота на Каспийском море у России не имелось.

Победив в Северной войне, Пётр I в 1722 году озаботился созданием флота на Каспийском море. Причиной тому послужили постоянные набеги на Поволжье разбойников из Средней Азии и Персии. 4 ноября 1722 года указом Петра I была создана Каспийская военная флотилия — именно с этой даты она ведёт своё летоисчисление. Первой её боевой операцией стал Персидский поход , результатом которого стало присоединение современного Дагестана и части Азербайджана. Однако после смерти Петра его преемники не смогли удержать эти земли, и завоевания оказались утраченными. Влияние России в данном регионе в последующие десятилетия значительно снизилось.

Положение изменилось лишь в 1781 году, когда по указу Екатерины II в Астрахани под руководством М. И. Войновича был сформирован отряд кораблей. Первоначально в него входили: 3 фрегата, 1 бомбардирское судно и 2 бота. Налаживание постоянного русского воинского присутствия на Каспии позволило значительно укрепить позиции торговли с Персией.

XIX — начало XX века

В начале XIX века Каспийская флотилия принимала активное участие в русско-персидской войне 1804-1813 годов. На протяжении всей длительной, изнурительной кампании, совпавшей к тому же с Отечественной войной 1812 года, моряки флотилии оказывали большую помощь сухопутным войскам. Десант, высаженный с кораблей отряда под командованием Е. В. Веселаго, сумел взять Баку. Значительный вклад внесли моряки в штурм крепости Ленкорань , ставшем одной из самых кровопролитных операций войны с Персией. Падение этой твердыни заставило персидского шаха начать мирные переговоры, по итогам которых Россия получила дополнительные территории на побережье Каспийского моря.

Активное участие моряки флотилии принимали и в следующей русско-персидской войне, которая шла в 1826-1828 годах. Они помогали сухопутным войскам, оборонявшим Ленкорань и Баку, не позволили шахскому флоту завоевать господство на море. По итогам войны Персии было запрещено иметь военный флот на Каспии, и Россия стала безраздельно доминировать в этом регионе.

В 1867 году базой Каспийской флотилии стал город Баку. Во время бурного экономического скачка России в конце XIX века здесь активно развивалась торговля, нефтедобыча, рыбный промысел. В этот период перед флотилией стояла не только задача их охраны от враждебных посягательств, но и отстаивание русских торговых интересов в Персии.

К началу ХХ века в состав флотилии входили: 2 канонерки, 4 парохода, 2 баркаса, 1 баржа, 3 плавучих маяка. Ввиду того, что приоритет в перевооружении неизменно отдавался другим флотам, к тому времени техника сильно устарела. Лишь в 1910 году сюда были направлены две новейших канонерки.

Гражданская война и советский период истории флотилии

Приход к власти большевиков в результате Октябрьской революции разрушил централизованную структуру управления военно-морским флотом. Контроль над Каспием оказался в руках Вооружённых сил Юга России. В 1919 году флотилия была воссоздана в составе белой армии. В то же время, решением Советского руководства была создана Волжско-Каспийская флотилия. Эти два соединения столкнулись в ожесточённых боях за Астрахань. В ходе наступления Красной Армии белая флотилия потеряла свои основные порты — сначала Гурьев и Красноводск, а затем Баку. Остатки флотилии частью ушли в Персию, частью перешли на сторону красных. Покинувшие Россию корабли бросили якоря в городе Энзели, где были интернированы англичанами. Однако уже в мае 1920 года в результате успешной двухдневной операции 23 корабля и 4 гидросамолёта, ранее принадлежавших белым, были отбиты красным флотом.

После окончания Гражданской войны флотилия существовала под названием «Морские силы Каспийского моря». Под своим прежним названием она была воссоздана 27 июня 1931 года. Летом 1941 года Каспийская военная флотилия принимала активное участие во вводе советских войск в Иран, на протяжении всего периода его оккупации её корабли несли боевое дежурство в иранских портах.

Во время Великой Отечественной войны непосредственно на Каспийском море боевых действий не велось. Однако катера и канонерские лодки флотилии участвовали в обороне Сталинграда , поддерживая огнём своих орудий действия наземных частей. Кроме того, на корабли легли ответственные задачи по организации противоминной обороны и прикрытия от воздушных налётов грузоперевозок по Каспию, в том числе и шедших по ленд-лизу через Персию грузов от союзников. 27 августа 1945 года флотилия была удостоена ордена Красного Знамени.

В последующие годы Каспийская флотилия продолжала нести дежурство по охране интересов СССР на Каспии. На её полигоне неоднократно испытывалась новейшая боевая техника Военно-морского флота СССР.

Постсоветский период

Распад СССР стал для флотилии тяжёлым испытанием. Она потеряла часть своего корабельного состава, переданного бывшим советским республикам, ставшим независимыми государствами, лишилась главной базы в Баку и большой инфраструктуры. Каспийская флотилия ВМФ России была передислоцирована в Махачкалу и Астрахань. С 2010 года она входит в Южный военный округ. В последнее десятилетие флотилия была практически полностью переоснащена новейшей военной техникой. На её вооружении стоят: ракетные сторожевые корабли, катера, десантные судна, тральщики. Обладает флотилия также частями морской пехоты и береговой артиллерии. В настоящее время ведётся работа по перемещению главной базы флотилии в город Каспийск.

На современном этапе перед Каспийской флотилией стоит задача обеспечения ведущей роли России в Каспийском море, что особенно важно в условиях постоянных споров вокруг нефтяных месторождений и рыбных промыслов; а также противодействие терроризму. Четыре корабля флотилии в 2015 году принимали участие в операции в Сирии, нанося ракетные удары по позициям террористов.