КАСПИЙСК

КАСПИЙСК - го­род в Рос­сии, в восточной час­ти Да­ге­ста­на .

Население 82,5 тысячи человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на западном по­бе­ре­жье Кас­пий­ско­го моря, на При­мор­ской низ­мен­но­сти, в 14 км от города Ма­хач­ка­ла, её промышленный спут­ник. Железно-дорожная стан­ция.

Воз­ник в 1932 году как ра­бо­чий поселок Дви­га­тель­ст­рой в свя­зи со строи­тель­ст­вом ма­ши­но­стро­ительного за­во­да (ны­не «Да­гди­зель»). Го­род Каспийск с 1947 года. Свя­то-Ка­зан­ский храм (начало 2000-х годов). Фи­лиа­лы: Да­ге­стан­ско­го государственного университета, Государственного тех­нического университета; спор­тив­ный факультет Да­ге­стан­ско­го пе­да­го­гического университета. Му­зеи: крае­вед­че­ский, два­ж­ды Ге­роя Советского Сою­за лёт­чи­ка-ис­пы­та­те­ля С. Амет-ха­на. За­во­ды: «Даг­ди­зель» (ди­зе­ли, сельско-хозяйственная тех­ни­ка, тор­го­вое об­ору­до­ва­ние и другое), точ­ной ме­ха­ни­ки (при­бо­ры циф­ро­во­го кон­тро­ля, сред­ст­ва ав­то­ма­ти­за­ции); про­изводство строй­ма­те­риа­лов и др. Зве­ро­хо­зяй­ст­во. ТЭЦ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)