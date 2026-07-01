КАСПИЙСК
КАСПИЙСК - город в России, в восточной части Дагестана.
Население 82,5 тысячи человек (2007 год). Расположен на западном побережье Каспийского моря, на Приморской низменности, в 14 км от города Махачкала, её промышленный спутник. Железно-дорожная станция.
Возник в 1932 году как рабочий поселок Двигательстрой в связи со строительством машиностроительного завода (ныне «Дагдизель»). Город Каспийск с 1947 года. Свято-Казанский храм (начало 2000-х годов). Филиалы: Дагестанского государственного университета, Государственного технического университета; спортивный факультет Дагестанского педагогического университета. Музеи: краеведческий, дважды Героя Советского Союза лётчика-испытателя С. Амет-хана. Заводы: «Дагдизель» (дизели, сельско-хозяйственная техника, торговое оборудование и другое), точной механики (приборы цифрового контроля, средства автоматизации); производство стройматериалов и др. Зверохозяйство. ТЭЦ.