КАСПИИ

Каспии — народность, населявшая в древности степные и прибрежные районы Юго-Вост. Кавказа и Сев. Ирана (ныне — территория независимого Азербайджана, Иранского Азербайджана и Гиляна).

Упоминается греко-римскими (Κάσπιοι и Caspii, начиная с Геродота ) и армянскими (арм. к’аспк’; в частности, Мовсесом Хоренаци ) авторами, а также в арамейских документах эпохи Ахеменидов (каспайе). Господствующий хозяйственный уклад — кочевое скотоводство (разведение тонкорунных овец), примитивное земледелие и рыболовство (в том числе на вывоз в Средиземноморье).

Первоначальная лингвистическая принадлежность К. неизвестна; под властью Персии быстро иранизировались, а в II—I вв. до н. э. слились с соседними нахско-дагестанскими (в Кавказской Албании ) и индоиранскими (в Мидии Атропатене ) этносами. Дали имя Каспийскому морю и области Каспиана (греч.; древнеарм. Пайтакаран, среднеперс. Баласакан). Каспийскими горами в Античности именовался восток Большого Кавказа, а Каспийскими воротами — Дербентский проход. Потомками К. с точки зрения физической антропологии (каспийский тип индо-средиземноморской расы) и в значительной мере социокультурного облика предположительно являются современные носители каспийских языков Талыша, Гиляна и Мазандерана.

Лит.: Cook J. M. The Persian Empire. London, 1983; Herzfeld E. The Persian Empire. Wiesbaden, 1968. P. 195—199; Grelot P. Notes d’onomastique sur les textes araméns d’Egypte // Semitica. 1971. 21.