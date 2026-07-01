КАСОРИЯ (КАЗОРИЯ)

КАСОРИЯ (КАЗОРИЯ) - го­род на Юге Ита­лии , в области Кам­па­ния, провинции Не­аполь; северный ин­ду­ст­ри­аль­ный при­го­род Не­апо­ля. Население 82,5 тысячи человек (2008 год).

По­се­ле­ние ос­но­ва­но в V веке. В 529-924 годах тер­ри­то­рия Касории при­над­ле­жа­ла бе­не­дик­тин­ско­му аб­бат­ст­ву Мон­те­ка­си­но. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в середине X века в хро­ни­ке гер­цо­гов Ка­пуи. Название про­ис­хо­дит от итальянского сasa aurea (зо­ло­той дом) или casa Mauri (дом святого Мав­ра; счи­та­ет­ся по­кро­ви­те­лем Касории). В XIII веке феод Не­апо­ли­тан­ско­го ар­хи­епи­скоп­ст­ва, а за­тем свет­ских сень­о­ров. С 1428 года со­став­ля­ла еди­ный фе­од с Ка­зинь­яо (Ca­signao) и Оли­во­лой (Olivola). В XVII веке Касория вме­сте с другими не­апо­ли­тан­ски­ми зем­ля­ми ко­ро­ны несколько раз вы­став­ля­лась на аук­цио­ны, на ко­то­рых ли­бо вы­ку­па­лась свои­ми жи­те­ля­ми (в 1622 и 1631 годах), ли­бо пе­ре­ходи­ла в соб­ст­вен­ность различных зем­ле­вла­дель­цев. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как го­род в середине XVIII века. С 1815 года центр ок­ру­га ко­ро­лев­ст­ва обе­их Си­ци­лий; име­ла в под­чи­не­нии 19 ком­мун. В 1861 году во­шла в со­став Итальянского ко­ролев­ст­ва.

Со­хра­ни­лись церк­ви: Сан­та-Ма­рия-дел­ле-Гра­цие (XV век, пе­ре­строе­на в XVIII веке), Сан-Мау­ро (начало XVII века, по­строе­на на мес­те ан­тич­ной ча­сов­ни), Сан-Бе­не­дет­то (XVII век) и др. На тер­ри­то­рии бывшей промышленной зо­ны Ар­пи­но - Ме­ж­ду­народный му­зей современного искусства (2005 год; ча­ст­ный; со­б­ра­ние кар­тин, гра­фи­ки и ин­стал­ля­ций не­апо­ли­тан­ских и за­ру­беж­ных ху­дож­ни­ков).

В 1960-е годы Касория бы­ла од­ним из по­лю­сов раз­ви­тия в рам­ках Государственного пла­на ин­дуст­риа­ли­за­ции Юга. Не­боль­шие пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии (ком­па­ния «Sidercampania S. p. A.» и др.); ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, про­изводство ме­тал­лур­гического, в т. ч. сва­роч­но­го, обо­ру­до­ва­ния («Sidi­com»), обо­ру­до­ва­ния для стро­ительно-рес­тав­рационных ра­бот. Про­изводство и ре­монт авиа­тех­ни­ки (в основном во­ен­ной).

Близ Касории, в Ка­по­ди­ки­но, - ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Не­апо­ля «Уго Ни­ут­та». В рай­оне - аг­ро­ту­ризм.

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