КАСОРИЯ (КАЗОРИЯ)
КАСОРИЯ (КАЗОРИЯ) - город на Юге Италии, в области Кампания, провинции Неаполь; северный индустриальный пригород Неаполя. Население 82,5 тысячи человек (2008 год).
Поселение основано в V веке. В 529-924 годах территория Касории принадлежала бенедиктинскому аббатству Монтекасино. Впервые упоминается в середине X века в хронике герцогов Капуи. Название происходит от итальянского сasa aurea (золотой дом) или casa Mauri (дом святого Мавра; считается покровителем Касории). В XIII веке феод Неаполитанского архиепископства, а затем светских сеньоров. С 1428 года составляла единый феод с Казиньяо (Casignao) и Оливолой (Olivola). В XVII веке Касория вместе с другими неаполитанскими землями короны несколько раз выставлялась на аукционы, на которых либо выкупалась своими жителями (в 1622 и 1631 годах), либо переходила в собственность различных землевладельцев. Впервые упоминается как город в середине XVIII века. С 1815 года центр округа королевства обеих Сицилий; имела в подчинении 19 коммун. В 1861 году вошла в состав Итальянского королевства.
Сохранились церкви: Санта-Мария-делле-Грацие (XV век, перестроена в XVIII веке), Сан-Мауро (начало XVII века, построена на месте античной часовни), Сан-Бенедетто (XVII век) и др. На территории бывшей промышленной зоны Арпино - Международный музей современного искусства (2005 год; частный; собрание картин, графики и инсталляций неаполитанских и зарубежных художников).
В 1960-е годы Касория была одним из полюсов развития в рамках Государственного плана индустриализации Юга. Небольшие предприятия чёрной металлургии (компания «Sidercampania S. p. A.» и др.); металлообработка, производство металлургического, в т. ч. сварочного, оборудования («Sidicom»), оборудования для строительно-реставрационных работ. Производство и ремонт авиатехники (в основном военной).
Близ Касории, в Каподикино, - междунар. аэропорт Неаполя «Уго Ниутта». В районе - агротуризм.